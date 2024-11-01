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3D VIEWは、1回のスキャンで任意方向で観察可能な高分解能データを収集できる3D TSE法です。病変の診断における信頼性向上に役立ちます。
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SmartPath to dStreamは、既設のマグネットを活かしたIngeniaへのコンバージョンプログラムです。大がかりなシステムの入れ替えを伴わずに、フルデジタルブロードバンドテクノロジーdStreamを搭載し、高画質と高速撮像の実現が期待できます。そしてワークフローの効率化が可能となります。
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