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MR Elastography

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MR Elastographyでは、高速の息止めスキャンを用いて非侵襲的に物体の硬さを定量する方法で、治療必要な詳細なデータが得られます。MR Elastographyは、組織硬度を反映するエラストグラムの自動計算、および統計的信頼度マップを備えており、信頼性を評価することができます。

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