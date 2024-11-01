O-MAR - 脊椎
MRクリニカルアプリケーション
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O-MAR（Metal Artifact Reduction for Orthopedic implants、整形外科用インプラントの金属アーチファクト低減）は、T1w、T2w、PDw、およびSTIRにおいて金属インプラント²により発生する磁化率アーチファクトを低減します¹。インプラント挿入患者に対するMR撮像において、MR条件付き対応整形外科用インプラントに周辺の軟組織および骨の描出脳が向上します。
- 1 標準の高帯域幅スピンエコー法ベースの手法と比較。
- 2 取扱説明書に厳密に従い、MR対応または条件付きMR対応インプラントで使用する場合のみ。
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