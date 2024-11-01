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SyntAc

MRクリニカルアプリケーション

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SyntAcでは、1回のスキャンで複数のコントラストおよび定量画像などを得ることができます。スキャンによって得られたデータは、サードパーティ製品の解析ソフトウェア*の入力データとして使用し、コントラストの異なる複数のMR画像、定量画像、脳実質分画マップ、脳区分マップを出力します。

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  • * Synthetic MR、AB、スウェーデン

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