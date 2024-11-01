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SyntAcでは、1回のスキャンで複数のコントラストおよび定量画像などを得ることができます。スキャンによって得られたデータは、サードパーティ製品の解析ソフトウェア*の入力データとして使用し、コントラストの異なる複数のMR画像、定量画像、脳実質分画マップ、脳区分マップを出力します。
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SmartPath to dStreamは、既設のマグネットを活かしたIngeniaへのコンバージョンプログラムです。大がかりなシステムの入れ替えを伴わずに、フルデジタルブロードバンドテクノロジーdStreamを搭載し、高画質と高速撮像の実現が期待できます。そしてワークフローの効率化が可能となります。
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