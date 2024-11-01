SmartExam Breast MRクリニカルアプリケーション

SmartExam¹は、スキャン部位のプランを自動的に実行する機能を利用することで、再現性のあるプラニング結果の実現をサポートします。これにより、MRI検査のプロセスを標準化し、同じ患者に対して、また患者ごとに実施するフォローアップ検査の一貫性を高めることができます。さらに、SmartExam Breastでは、あらゆる患者において一貫した脂肪抑制が得られます。