Diffusion - 乳房 MRクリニカルアプリケーション

シングルショットEPI拡散画像（DWI）は、組織構造の非侵襲的評価および、体液流動状態に基づいて細胞レベルでの病理診断を行うために使用されます。拡散勾配プレパルス(MPG)は最大16個のb値を設定することができます。DWI画像と併せてADC/eADCマップを追加して提供することもできます。