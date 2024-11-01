Whole Body MRクリニカルアプリケーション

Whole Bodyは、自動化された全身イメージングをサポートします。テーブル動作を拡張することで、足を先にしたマルチステーション型全身イメージングが可能です。1つのステーションを通じて必要なイメージング手順をすべて実行するために必要なテーブル動作を減らすことができます。