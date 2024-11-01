Spectroscopy - 骨盤
MRクリニカルアプリケーション
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このソリューションでは、シングルボクセル、マルチボクセル、およびマルチスライスのプロトンスペクトロスコピーが使用でき、ユーザーインタフェースに解析結果を出力します。Turbo Spectroscopic Imaging、dS SENSE、および異方性マトリクスの組み合わせにより、収集時間を短縮することができます。SpectroView Analysisパッケージを備えており、これにより、あらゆるスペクトロスコピーデータを表示および処理することができます。
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