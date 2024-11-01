SWIp MRクリニカルアプリケーション

SWIpでは、脳の3D磁化率強調画像が高分解能で得られます。SWIpは磁化率効果を利用して、酸素の少ない血液（静脈血）またはカルシウム沈着に対するコントラストが高めることができます。また、さまざまな神経学的診断に基づく他の臨床情報と併せて使用にメリットがあります。