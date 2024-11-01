Azurion 3M 15インチ
Azurionでより質の高い治療とパフォーマンスを向上します
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15インチのフラットディテクタを搭載したAzurion 3を使用して、インターベンションをサポートする先進のシステムを体験してください。お客様のインターベンショナルチームはさまざまな治療を行う際に、優れた整合性と効率性を実感できます。治療の質と検査効率を次の段階に進めましょう。
特長
- 血管の視認性を向上
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血管の視認性を向上
フィリップスの15インチフラットディテクタに搭載された16ビットディテクタ技術により、放射線透過性が低いデバイスの複雑な細部が完全に可視化されます。このような画質の向上は、高いX線画像変換効率（DQE）、より均質な画像、および階調レベルの増加によるものです。
血管の視認性を向上
フィリップスの15インチフラットディテクタに搭載された16ビットディテクタ技術により、放射線透過性が低いデバイスの複雑な細部が完全に可視化されます。このような画質の向上は、高いX線画像変換効率（DQE）、より均質な画像、および階調レベルの増加によるものです。
フィリップスの15インチフラットディテクタに搭載された16ビットディテクタ技術により、放射線透過性が低いデバイスの複雑な細部が完全に可視化されます。このような画質の向上は、高いX線画像変換効率（DQE）、より均質な画像、および階調レベルの増加によるものです。
- 時間を節約
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時間を節約
このシステムを使用すると時間を節約できます。チームメンバーは互いに邪魔することなく、操作室と検査室ですべての作業に取り組むことができます。そのため、X線透視 / 照射が行われている間、操作室のスタッフは患者の以前の画像のレビュー、次の検査の準備、別の患者のレポート作成などを行うことができます。
時間を節約
このシステムを使用すると時間を節約できます。チームメンバーは互いに邪魔することなく、操作室と検査室ですべての作業に取り組むことができます。そのため、X線透視 / 照射が行われている間、操作室のスタッフは患者の以前の画像のレビュー、次の検査の準備、別の患者のレポート作成などを行うことができます。
このシステムを使用すると時間を節約できます。チームメンバーは互いに邪魔することなく、操作室と検査室ですべての作業に取り組むことができます。そのため、X線透視 / 照射が行われている間、操作室のスタッフは患者の以前の画像のレビュー、次の検査の準備、別の患者のレポート作成などを行うことができます。
- 線量を管理
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線量を管理
放射線量管理ツール、トレーニング、および統合製品技術の包括的なスイートであるDoseWise Solutionsを使用して、患者のケア、スタッフの安全性、およびコンプライアンスを管理します。このシステムでは、SpectraBeamフィルタ、Zero Dose Positioning*、およびPhilips DoseAware*を備えたMRC200 + X線管で線量をもっと効率的に管理することを目的としています。
線量を管理
放射線量管理ツール、トレーニング、および統合製品技術の包括的なスイートであるDoseWise Solutionsを使用して、患者のケア、スタッフの安全性、およびコンプライアンスを管理します。このシステムでは、SpectraBeamフィルタ、Zero Dose Positioning*、およびPhilips DoseAware*を備えたMRC200 + X線管で線量をもっと効率的に管理することを目的としています。
放射線量管理ツール、トレーニング、および統合製品技術の包括的なスイートであるDoseWise Solutionsを使用して、患者のケア、スタッフの安全性、およびコンプライアンスを管理します。このシステムでは、SpectraBeamフィルタ、Zero Dose Positioning*、およびPhilips DoseAware*を備えたMRC200 + X線管で線量をもっと効率的に管理することを目的としています。
- 事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール
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事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール
ProcedureCardsを使用すると、ルーチン検査、複雑な治療に関するシステム設定を簡素化および標準化できます。例えば、システムはスケジュールされた検査のRIS / HIS / CISコードに基づいて、関連するProcedureCardを自動的に選択します。プリセット（最も頻繁に使用されるデフォルトプロトコルやユーザー指定の設定など）は、検査の一貫性を高めるために役立ちます。
事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール
ProcedureCardsを使用すると、ルーチン検査、複雑な治療に関するシステム設定を簡素化および標準化できます。例えば、システムはスケジュールされた検査のRIS / HIS / CISコードに基づいて、関連するProcedureCardを自動的に選択します。プリセット（最も頻繁に使用されるデフォルトプロトコルやユーザー指定の設定など）は、検査の一貫性を高めるために役立ちます。
事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール
ProcedureCardsを使用すると、ルーチン検査、複雑な治療に関するシステム設定を簡素化および標準化できます。例えば、システムはスケジュールされた検査のRIS / HIS / CISコードに基づいて、関連するProcedureCardを自動的に選択します。プリセット（最も頻繁に使用されるデフォルトプロトコルやユーザー指定の設定など）は、検査の一貫性を高めるために役立ちます。
- 使いやすいエクスペリエンス
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使いやすいエクスペリエンス
Azurionは効率的なフローを作成するように設計されています。すべてのAzurionシステムは、スタッフ間で同じ作業ができるように、標準化された同じユーザーインタフェースを備えています。画面上では、独特の黒い背景にアクティブなアプリケーションがハイライト表示されるため、情報を簡単に確認できます。ユーザーは明確な形状のボタンを使って、直感的にシステムを動作させることができます。
使いやすいエクスペリエンス
Azurionは効率的なフローを作成するように設計されています。すべてのAzurionシステムは、スタッフ間で同じ作業ができるように、標準化された同じユーザーインタフェースを備えています。画面上では、独特の黒い背景にアクティブなアプリケーションがハイライト表示されるため、情報を簡単に確認できます。ユーザーは明確な形状のボタンを使って、直感的にシステムを動作させることができます。
Azurionは効率的なフローを作成するように設計されています。すべてのAzurionシステムは、スタッフ間で同じ作業ができるように、標準化された同じユーザーインタフェースを備えています。画面上では、独特の黒い背景にアクティブなアプリケーションがハイライト表示されるため、情報を簡単に確認できます。ユーザーは明確な形状のボタンを使って、直感的にシステムを動作させることができます。
- ニーズの変化に応じて進化
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ニーズの変化に応じて進化
ニーズの変化に応じて、追加の機能とサードパーティのアプリケーションを簡単に統合できます。これはAzurionのインフラにアップグレードと拡張のコンセプトが組み込まれているためです。この標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームは、新世代の医療アプリケーションおよびテクノロジーを提供し、お客様とともに進化します。
ニーズの変化に応じて進化
ニーズの変化に応じて、追加の機能とサードパーティのアプリケーションを簡単に統合できます。これはAzurionのインフラにアップグレードと拡張のコンセプトが組み込まれているためです。この標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームは、新世代の医療アプリケーションおよびテクノロジーを提供し、お客様とともに進化します。
ニーズの変化に応じて、追加の機能とサードパーティのアプリケーションを簡単に統合できます。これはAzurionのインフラにアップグレードと拡張のコンセプトが組み込まれているためです。この標準化されたハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームは、新世代の医療アプリケーションおよびテクノロジーを提供し、お客様とともに進化します。
- 血管の視認性を向上
- 時間を節約
- 線量を管理
- 事前準備の標準化と個別設定可能なセットアップツール
- * 一部の機能はオプションで利用できます。システムによっては、一部の機能が使用できない場合もあります。現地で購入できるかどうかについては、当社担当営業に確認してください。
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