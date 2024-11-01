使いやすいエクスペリエンス

Azurionは効率的なフローを作成するように設計されています。すべてのAzurionシステムは、スタッフ間で同じ作業ができるように、標準化された同じユーザーインタフェースを備えています。画面上では、独特の黒い背景にアクティブなアプリケーションがハイライト表示されるため、情報を簡単に確認できます。ユーザーは明確な形状のボタンを使って、直感的にシステムを動作させることができます。