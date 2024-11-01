Nasal Alar SpO₂センサ パルスオキシメトリ

ショックや昇圧薬を含む薬剤の影響により、四肢（末梢) への血液供給が弱まると、指センサによるSpO2 モニタリングは難しい場合があります。 このような患者にとって、Nasal Alar SpO₂センサ*は、内頚動脈と外頚動脈の血流が交差する鼻翼で血中酸素飽和度を測定するため、強く、一貫したSpO2信号を得ることが出来ます。 快適性と耐久性を念頭に設計された本センサは、非粘着式で最長7日間にわたり使用することが可能です。