PV .018 OTW
デジタルIVUSカテーテル
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PV .018 OTW デジタルIVUSカテーテルは、オーバー・ザ・ワイヤー（OTW）タイプのIVUSカテーテルです。 先端から後端に至るまでの設計改良により、病変部の視認性を高め、治療判断を支援します。 テーパーチップ、十分な剛性を備えたシャフト、OTWプラットフォーム、長い有効長といった特長により、安定したデリバリー性と手技ワークフローの向上に寄与し、IVUS画像の安定した取得を支えます。
特長
- 疾患評価に役立つIVUS
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疾患評価に役立つIVUS
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置および形態、石灰化の程度、血栓の有無など、医師が疾患を評価する際の情報把握に役立ちます。 また、血管断面像をはじめとする各種パラメータの分析結果を提示することで、疾患の診断を支援します。
疾患評価に役立つIVUS
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置および形態、石灰化の程度、血栓の有無など、医師が疾患を評価する際の情報把握に役立ちます。 また、血管断面像をはじめとする各種パラメータの分析結果を提示することで、疾患の診断を支援します。
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置および形態、石灰化の程度、血栓の有無など、医師が疾患を評価する際の情報把握に役立ちます。 また、血管断面像をはじめとする各種パラメータの分析結果を提示することで、疾患の診断を支援します。
- インターベンション治療方針の検討を支援
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インターベンション治療方針の検討を支援
IVUSは、末梢動脈疾患におけるリアルタイムな血管内画像の提供にとどまらず、患者ごとの血管特性に配慮した血管形成手技の検討を支援します。 また、インターベンションにおける有効性評価や血管内デバイスの挿入時にも活用され、デバイスサイズ選択を含む治療方針の判断に有用な情報を提供します。
インターベンション治療方針の検討を支援
IVUSは、末梢動脈疾患におけるリアルタイムな血管内画像の提供にとどまらず、患者ごとの血管特性に配慮した血管形成手技の検討を支援します。 また、インターベンションにおける有効性評価や血管内デバイスの挿入時にも活用され、デバイスサイズ選択を含む治療方針の判断に有用な情報を提供します。
IVUSは、末梢動脈疾患におけるリアルタイムな血管内画像の提供にとどまらず、患者ごとの血管特性に配慮した血管形成手技の検討を支援します。 また、インターベンションにおける有効性評価や血管内デバイスの挿入時にも活用され、デバイスサイズ選択を含む治療方針の判断に有用な情報を提供します。
- 治療結果の確認を支援
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治療結果の確認を支援
IVUS画像は、治療内容の確認や、ステント留置後における圧着および拡張状態の評価など、治療結果の把握に役立ちます。 また、血栓溶解療法の必要性を検討する際の参考情報として活用できます。 例えば、ChromaFlo画像は血流の有無を可視化することで、ステント圧着状態の評価を補助します。
治療結果の確認を支援
IVUS画像は、治療内容の確認や、ステント留置後における圧着および拡張状態の評価など、治療結果の把握に役立ちます。 また、血栓溶解療法の必要性を検討する際の参考情報として活用できます。 例えば、ChromaFlo画像は血流の有無を可視化することで、ステント圧着状態の評価を補助します。
IVUS画像は、治療内容の確認や、ステント留置後における圧着および拡張状態の評価など、治療結果の把握に役立ちます。 また、血栓溶解療法の必要性を検討する際の参考情報として活用できます。 例えば、ChromaFlo画像は血流の有無を可視化することで、ステント圧着状態の評価を補助します。
- ステント圧着評価を支援
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ステント圧着評価を支援
ChromaFloは、血流を赤色で可視化することにより、ステントの圧着状態や血管内腔径の把握を支援します。 左主冠動脈、分岐部、浅大腿動脈、腸骨動脈などの末梢血管および冠動脈での使用を想定しており、血管内径やステント圧着状態の評価に有用な情報を提供します。 これにより、冠動脈枝、解離、分岐部におけるプラークの特定を行う際の参考情報として活用されます。
ステント圧着評価を支援
ChromaFloは、血流を赤色で可視化することにより、ステントの圧着状態や血管内腔径の把握を支援します。 左主冠動脈、分岐部、浅大腿動脈、腸骨動脈などの末梢血管および冠動脈での使用を想定しており、血管内径やステント圧着状態の評価に有用な情報を提供します。 これにより、冠動脈枝、解離、分岐部におけるプラークの特定を行う際の参考情報として活用されます。
ChromaFloは、血流を赤色で可視化することにより、ステントの圧着状態や血管内腔径の把握を支援します。 左主冠動脈、分岐部、浅大腿動脈、腸骨動脈などの末梢血管および冠動脈での使用を想定しており、血管内径やステント圧着状態の評価に有用な情報を提供します。 これにより、冠動脈枝、解離、分岐部におけるプラークの特定を行う際の参考情報として活用されます。
- 疾患評価に役立つIVUS
- インターベンション治療方針の検討を支援
- 治療結果の確認を支援
- ステント圧着評価を支援
仕様
- Reconnaissance PV .018 OTW
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Reconnaissance PV .018 OTW
|最小適合シース
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|最大可視径
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|周波数
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|最大適合ガイドワイヤー
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|カテーテル有効長
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- Reconnaissance PV .018 OTW
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Reconnaissance PV .018 OTW
|最小適合シース
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|最大可視径
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- 使用にあたっては、必ずラベルを読み、使用上の指示に従ってください。
- 本医療機器は、当該機器の使用方法に関するトレーニングを含むインターベンション処置の訓練を受けた医師および医療チームによる使用を前提としています。
- 当社は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
- ©2025 Koniklijke Philips N.V. All rights reserved. 記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。
- 販売名：ビジョンズPV.018 OTW
- 一般的名称：中心循環系血管内超音波カテーテル
- 承認番号：30300BZX00073000
- 高度管理医療機器
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