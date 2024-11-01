ステント圧着評価を支援

ChromaFloは、血流を赤色で可視化することにより、ステントの圧着状態や血管内腔径の把握を支援します。 左主冠動脈、分岐部、浅大腿動脈、腸骨動脈などの末梢血管および冠動脈での使用を想定しており、血管内径やステント圧着状態の評価に有用な情報を提供します。 これにより、冠動脈枝、解離、分岐部におけるプラークの特定を行う際の参考情報として活用されます。