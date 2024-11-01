Visions PV .018
デジタルIVUSカテーテル
スペックが近い製品を検索
Visions PV .018 デジタルIVUSカテーテルは血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能です。有効長135cm、最大可視径24mm、0.018インチのガイドワイヤーに適合した構造は末梢血管インターベンションに有用で、患者さんそれぞれの病態に合わせた治療方針の決定に役立ちます。
特長
- 病変の評価
-
病変の評価
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。
病変の評価
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。
- インターベンション治療の方針決定をサポート
-
インターベンション治療の方針決定をサポート
IVUSは患者それぞれの病態に合わせたインターベンション戦略に必要な情報を臨床医に提供します。また、インターベンション中のデバイス留置や実施後の評価に活用することができます。
インターベンション治療の方針決定をサポート
IVUSは患者それぞれの病態に合わせたインターベンション戦略に必要な情報を臨床医に提供します。また、インターベンション中のデバイス留置や実施後の評価に活用することができます。
IVUSは患者それぞれの病態に合わせたインターベンション戦略に必要な情報を臨床医に提供します。また、インターベンション中のデバイス留置や実施後の評価に活用することができます。
- 治療結果の確認
-
治療結果の確認
IVUS画像はステント留置後の治療結果の確認と、術後の血栓溶解療法の必要性の判断に役立ちます。例えば、ChromaFroは血流の消失を示すことができ、ステントの圧着度合いを評価することができます。
治療結果の確認
IVUS画像はステント留置後の治療結果の確認と、術後の血栓溶解療法の必要性の判断に役立ちます。例えば、ChromaFroは血流の消失を示すことができ、ステントの圧着度合いを評価することができます。
IVUS画像はステント留置後の治療結果の確認と、術後の血栓溶解療法の必要性の判断に役立ちます。例えば、ChromaFroは血流の消失を示すことができ、ステントの圧着度合いを評価することができます。
- ChromaFlo
-
ChromaFlo
ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径・面積などが評価可能です。
ChromaFlo
ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径・面積などが評価可能です。
ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径・面積などが評価可能です。
- 病変の評価
- インターベンション治療の方針決定をサポート
- 治療結果の確認
- ChromaFlo
仕様
- 技術仕様
-
技術仕様
|最小適合ガイドカテーテル
|
|最大適合ガイドワイヤー
|
|最大可視径
|
|有効長
|
- 技術仕様
-
技術仕様
|最小適合ガイドカテーテル
|
|最大適合ガイドワイヤー
|
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。