Visions PV .035

Visions PV .035 デジタルIVUSカテーテルは血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能にします。有効長90cm、最大可視径60mm、0.035インチのガイドワイヤーに適合した構造は末梢血管インターベンションに有用で、患者さんそれぞれの病態に合わせた治療方針の決定に役立ちます。

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