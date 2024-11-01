Visions PV .014P RX デジタルIVUSカテーテル

Visions PV .014P RXデジタルIVUSカテーテルは、Eagle Eye PlatinumおよびPV .014PデジタルIVUSカテーテルと比較してシャフトの剛性が50%向上し、当社従来品と同等の追従性を維持しながら、より高いプッシャビリティを実現しました。¹ IVUSを使用することにより、血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能にします。