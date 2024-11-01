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Visions PV .014P RX

デジタルIVUSカテーテル

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Visions PV .014P RXデジタルIVUSカテーテルは、Eagle Eye PlatinumおよびPV .014PデジタルIVUSカテーテルと比較してシャフトの剛性が50%向上し、当社従来品と同等の追従性を維持しながら、より高いプッシャビリティを実現しました。¹ IVUSを使用することにより、血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能にします。

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特長
病変の評価
病変の評価

病変の評価

IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。

病変の評価

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IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。

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病変の評価
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治療方針決定の支援
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末梢動脈疾患治療に必要な血管内イメージ画像を提供し、インターベンションの有効性評価や血管内へのデバイス留置時に活用できます。

治療方針決定の支援

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末梢動脈疾患治療に必要な血管内イメージ画像を提供し、インターベンションの有効性評価や血管内へのデバイス留置時に活用できます。

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末梢動脈疾患治療に必要な血管内イメージ画像を提供し、インターベンションの有効性評価や血管内へのデバイス留置時に活用できます。
治療結果の確認
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IVUS画像は、治療の正確性やデバイス留置後の圧着および拡張度合いの確認と、その後の治療方針の判断に役立ちます。

治療結果の確認

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ChromaFlo
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ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などが評価可能です。

ChromaFlo

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病変の評価
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治療結果の確認
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治療結果の確認

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ChromaFlo
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仕様

技術仕様
技術仕様
最小適合ガイドカテーテル
  • 5F（I.D. ≥ 0.056インチ）
最大適合ガイドワイヤー
  • 0.014インチ
最大可視径
  • 20 mm
有効長
  • 150 cm
周波数
  • 20 MHz
技術仕様
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有効長
  • 150 cm
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  • 1. フィリップス社製従来製品との比較（N=15）
  • 2. Nair A、Margolis M、Kuban B、Vince D著「Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation」EuroIntervention、2007; 3: 113-120

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