LLD
リードロッキングデバイス
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フィリップスのリードロッキングデバイス（LLD)は、抜去を要するリードのスタイレットルーメン全体を固定する構造を備えたデバイスです。 先端形状を工夫した構造により、リード内への挿入時の操作を支援します。 さらに、柔軟性と牽引力を考慮した構造により、リード抜去手技を補助します。
特長
- EZ sizing
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EZ sizing
LLD EZおよびLLD Eは、インナールーメン直径0.015インチ（0.38 mm）から0.023インチ（0.58 mm）までに対応しており、さまざまなリードサイズへの適合を考慮した設計です。
LLD EZおよびLLD Eは、インナールーメン直径0.015インチ（0.38 mm）から0.023インチ（0.58 mm）までに対応しており、さまざまなリードサイズへの適合を考慮した設計です。
LLD EZおよびLLD Eは、インナールーメン直径0.015インチ（0.38 mm）から0.023インチ（0.58 mm）までに対応しており、さまざまなリードサイズへの適合を考慮した設計です。
- EZ tracking
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EZ tracking
柔軟な白金・イリジウム製チップとスリムなプロファイルにより、強く湾曲したリード内での追従性や、リード内腔に損傷が認められる部位を通過する際の操作を支援します。
柔軟な白金・イリジウム製チップとスリムなプロファイルにより、強く湾曲したリード内での追従性や、リード内腔に損傷が認められる部位を通過する際の操作を支援します。
柔軟な白金・イリジウム製チップとスリムなプロファイルにより、強く湾曲したリード内での追従性や、リード内腔に損傷が認められる部位を通過する際の操作を支援します。
- EZ visibility
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EZ visibility
X線不透過性マーカーは、視認性に配慮した長さを有しており、X線透視下におけるLLD EおよびLLD EZの先端位置確認を支援します。
X線不透過性マーカーは、視認性に配慮した長さを有しており、X線透視下におけるLLD EおよびLLD EZの先端位置確認を支援します。
X線不透過性マーカーは、視認性に配慮した長さを有しており、X線透視下におけるLLD EおよびLLD EZの先端位置確認を支援します。
- EZ sizing
- EZ tracking
- EZ visibility
仕様
- モデル番号 518-062
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モデル番号 518-062
|リード内腔全体固定
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|確実なロック解除と再配置性
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|平均引張強度**
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|低プロファイルのループハンドル
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|ロック対応径（直径）
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|有効長
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|クリアリングスタイレット同梱
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- モデル番号 518-039
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モデル番号 518-039
|リード内腔全体固定
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|確実なロック解除と再配置性
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|平均引張強度**
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|低プロファイルのループハンドル
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|ロック対応径（直径）
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|有効長
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|クリアリングスタイレット同梱
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- モデル番号 518-018
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モデル番号 518-018
|リード内腔全体固定
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|確実なロック解除と再配置性
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|平均引張強度**
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|低プロファイルのループハンドル
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|ロック対応径（直径）
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|有効長
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|クリアリングスタイレット同梱
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- モデル番号 518-019
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モデル番号 518-019
|リード内腔全体固定
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|確実なロック解除と再配置性
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|平均引張強度**
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|低プロファイルのループハンドル
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|ロック対応径（直径）
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|有効長
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|クリアリングスタイレット同梱
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- モデル番号 518-020
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モデル番号 518-020
|リード内腔全体固定
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|確実なロック解除と再配置性
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|平均引張強度**
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|低プロファイルのループハンドル
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|ロック対応径（直径）
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|有効長
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|クリアリングスタイレット同梱
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- アクセサリキット
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- リードカッター
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- モデル番号 518-062
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モデル番号 518-062
|リード内腔全体固定
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|確実なロック解除と再配置性
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- モデル番号 518-039
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モデル番号 518-039
|リード内腔全体固定
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|確実なロック解除と再配置性
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- ** LLD EZ、LLD E、LLD #2、LLD #3の最小規格は10ポンド、LLD #1の最小規格は7ポンドです。
- 使用にあたっては、必ずラベルを読み、使用上の指示に従ってください。
- 本医療機器は、当該機器の使用方法に関するトレーニングを含むインターベンション処置の訓練を受けた医師および医療チームによる使用を前提としています。
- 当社は、製品の仕様を予告なく変更することがあります。
- 販売名：リードロッキングデバイスキット
- 承認番号：22300BZX00190000
- 一般的名称：ペースメーカ・除細動器リード抜去キット
- クラス分類：Ⅳ 高度管理医療機器
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