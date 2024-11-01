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LLD

リードロッキングデバイス

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フィリップスのリードロッキングデバイス（LLD)は、抜去を要するリードのスタイレットルーメン全体を固定する構造を備えたデバイスです。 先端形状を工夫した構造により、リード内への挿入時の操作を支援します。 さらに、柔軟性と牽引力を考慮した構造により、リード抜去手技を補助します。

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特長
EZ sizing

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LLD EZおよびLLD Eは、インナールーメン直径0.015インチ（0.38 mm）から0.023インチ（0.58 mm）までに対応しており、さまざまなリードサイズへの適合を考慮した設計です。

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LLD EZおよびLLD Eは、インナールーメン直径0.015インチ（0.38 mm）から0.023インチ（0.58 mm）までに対応しており、さまざまなリードサイズへの適合を考慮した設計です。

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LLD EZおよびLLD Eは、インナールーメン直径0.015インチ（0.38 mm）から0.023インチ（0.58 mm）までに対応しており、さまざまなリードサイズへの適合を考慮した設計です。
EZ tracking

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柔軟な白金・イリジウム製チップとスリムなプロファイルにより、強く湾曲したリード内での追従性や、リード内腔に損傷が認められる部位を通過する際の操作を支援します。

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柔軟な白金・イリジウム製チップとスリムなプロファイルにより、強く湾曲したリード内での追従性や、リード内腔に損傷が認められる部位を通過する際の操作を支援します。

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柔軟な白金・イリジウム製チップとスリムなプロファイルにより、強く湾曲したリード内での追従性や、リード内腔に損傷が認められる部位を通過する際の操作を支援します。
EZ visibility

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X線不透過性マーカーは、視認性に配慮した長さを有しており、X線透視下におけるLLD EおよびLLD EZの先端位置確認を支援します。

EZ visibility

X線不透過性マーカーは、視認性に配慮した長さを有しており、X線透視下におけるLLD EおよびLLD EZの先端位置確認を支援します。

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X線不透過性マーカーは、視認性に配慮した長さを有しており、X線透視下におけるLLD EおよびLLD EZの先端位置確認を支援します。
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EZ sizing

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LLD EZおよびLLD Eは、インナールーメン直径0.015インチ（0.38 mm）から0.023インチ（0.58 mm）までに対応しており、さまざまなリードサイズへの適合を考慮した設計です。

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LLD EZおよびLLD Eは、インナールーメン直径0.015インチ（0.38 mm）から0.023インチ（0.58 mm）までに対応しており、さまざまなリードサイズへの適合を考慮した設計です。

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LLD EZおよびLLD Eは、インナールーメン直径0.015インチ（0.38 mm）から0.023インチ（0.58 mm）までに対応しており、さまざまなリードサイズへの適合を考慮した設計です。
EZ tracking

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柔軟な白金・イリジウム製チップとスリムなプロファイルにより、強く湾曲したリード内での追従性や、リード内腔に損傷が認められる部位を通過する際の操作を支援します。

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柔軟な白金・イリジウム製チップとスリムなプロファイルにより、強く湾曲したリード内での追従性や、リード内腔に損傷が認められる部位を通過する際の操作を支援します。

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柔軟な白金・イリジウム製チップとスリムなプロファイルにより、強く湾曲したリード内での追従性や、リード内腔に損傷が認められる部位を通過する際の操作を支援します。
EZ visibility

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X線不透過性マーカーは、視認性に配慮した長さを有しており、X線透視下におけるLLD EおよびLLD EZの先端位置確認を支援します。

EZ visibility

X線不透過性マーカーは、視認性に配慮した長さを有しており、X線透視下におけるLLD EおよびLLD EZの先端位置確認を支援します。

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X線不透過性マーカーは、視認性に配慮した長さを有しており、X線透視下におけるLLD EおよびLLD EZの先端位置確認を支援します。

仕様

モデル番号 518-062
モデル番号 518-062
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 19ポンド
低プロファイルのループハンドル
  • あり
ロック対応径（直径）
  • 0.015インチ / 0.38 mm～0.023インチ / 0.58 mm
有効長
  • 65 cm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 直径0.012インチ / 0.30 mm
モデル番号 518-039
モデル番号 518-039
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 約 8.9 kg
低プロファイルのループハンドル
  • -
ロック対応径（直径）
  • 0.015 インチ / 0.38 mm ～ 0.023 インチ / 0.58 mm
有効長
  • 885 ～ 939 mm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 直径 0.012 インチ / 0.30 mm
モデル番号 518-018
モデル番号 518-018
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 約 5.4 kg
低プロファイルのループハンドル
  • -
ロック対応径（直径）
  • 0.013 インチ / 0.33 mm ～ 0.016 インチ / 0.41 mm
有効長
  • 685 ～ 743 mm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 0.012 インチ / 0.30 mm
モデル番号 518-019
モデル番号 518-019
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 約 10.8 kg
低プロファイルのループハンドル
  • -
ロック対応径（直径）
  • 0.017 インチ / 0.43 mm ～ 0.026 インチ / 0.66 mm
有効長
  • 685 ～ 743 mm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 直径 0.015 インチ / 0.38 mm
モデル番号 518-020
モデル番号 518-020
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 約 20.4 kg
低プロファイルのループハンドル
  • -
ロック対応径（直径）
  • 0.027 インチ / 0.69 mm ～ 0.032 インチ / 0.81 mm
有効長
  • 685 ～ 743 mm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 直径 0.015 インチ / 0.38 mm
アクセサリキット
アクセサリキット
モデル番号
  • -
リードカッター
リードカッター
モデル番号
  • -
モデル番号 518-062
モデル番号 518-062
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
モデル番号 518-039
モデル番号 518-039
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
すべての仕様を見る
モデル番号 518-062
モデル番号 518-062
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 19ポンド
低プロファイルのループハンドル
  • あり
ロック対応径（直径）
  • 0.015インチ / 0.38 mm～0.023インチ / 0.58 mm
有効長
  • 65 cm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 直径0.012インチ / 0.30 mm
モデル番号 518-039
モデル番号 518-039
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 約 8.9 kg
低プロファイルのループハンドル
  • -
ロック対応径（直径）
  • 0.015 インチ / 0.38 mm ～ 0.023 インチ / 0.58 mm
有効長
  • 885 ～ 939 mm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 直径 0.012 インチ / 0.30 mm
モデル番号 518-018
モデル番号 518-018
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 約 5.4 kg
低プロファイルのループハンドル
  • -
ロック対応径（直径）
  • 0.013 インチ / 0.33 mm ～ 0.016 インチ / 0.41 mm
有効長
  • 685 ～ 743 mm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 0.012 インチ / 0.30 mm
モデル番号 518-019
モデル番号 518-019
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 約 10.8 kg
低プロファイルのループハンドル
  • -
ロック対応径（直径）
  • 0.017 インチ / 0.43 mm ～ 0.026 インチ / 0.66 mm
有効長
  • 685 ～ 743 mm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 直径 0.015 インチ / 0.38 mm
モデル番号 518-020
モデル番号 518-020
リード内腔全体固定
  • あり
確実なロック解除と再配置性
  • あり
平均引張強度**
  • 約 20.4 kg
低プロファイルのループハンドル
  • -
ロック対応径（直径）
  • 0.027 インチ / 0.69 mm ～ 0.032 インチ / 0.81 mm
有効長
  • 685 ～ 743 mm
クリアリングスタイレット同梱
  • あり – 直径 0.015 インチ / 0.38 mm
アクセサリキット
アクセサリキット
モデル番号
  • -
リードカッター
リードカッター
モデル番号
  • -
  • -
  • ** LLD EZ、LLD E、LLD #2、LLD #3の最小規格は10ポンド、LLD #1の最小規格は7ポンドです。
  • 使用にあたっては、必ずラベルを読み、使用上の指示に従ってください。
  • 本医療機器は、当該機器の使用方法に関するトレーニングを含むインターベンション処置の訓練を受けた医師および医療チームによる使用を前提としています。
  • 当社は、製品の仕様を予告なく変更することがあります。
  • 販売名：リードロッキングデバイスキット
  • 承認番号：22300BZX00190000
  • 一般的名称：ペースメーカ・除細動器リード抜去キット
  • クラス分類：Ⅳ　高度管理医療機器

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