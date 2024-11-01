A bridge to control

Bridge オクルージョンバルーンは、事前に留置されたガイドワイヤーを介して2分未満での展開が報告されています²。 追加のバルーン準備を必要としない設計により、手技中の使用を支援します。 また、X線不透過マーカーにより、透視下での位置決めをサポートします。 さらに、Bridgeは患者の約90％において、SVC（上大静脈）の全長および径をカバーできるよう設計されています³。