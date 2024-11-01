Bridge オクリュージョンバルーン スペックが近い製品を検索
リード抜去術中の上大静脈（SVC）裂傷は稀な合併症であり、発生率は全手技の0.5％未満と報告されています。³ しかし、ひとたび発生した場合には一刻を争う状況となります。 Bridge オクリュージョンバルーンは、迅速な留置により血行動態の維持を支援し、外科的修復術へ移行するまでの時間確保に寄与します。⁴
特長
A bridge to control
A bridge to control
Bridge オクルージョンバルーンは、事前に留置されたガイドワイヤーを介して2分未満での展開が報告されています²。 追加のバルーン準備を必要としない設計により、手技中の使用を支援します。 また、X線不透過マーカーにより、透視下での位置決めをサポートします。 さらに、Bridgeは患者の約90％において、SVC（上大静脈）の全長および径をカバーできるよう設計されています³。
A bridge to control
Bridge オクルージョンバルーンは、事前に留置されたガイドワイヤーを介して2分未満での展開が報告されています²。 追加のバルーン準備を必要としない設計により、手技中の使用を支援します。 また、X線不透過マーカーにより、透視下での位置決めをサポートします。 さらに、Bridgeは患者の約90％において、SVC（上大静脈）の全長および径をカバーできるよう設計されています³。
Bridge オクルージョンバルーンは、事前に留置されたガイドワイヤーを介して2分未満での展開が報告されています²。 追加のバルーン準備を必要としない設計により、手技中の使用を支援します。 また、X線不透過マーカーにより、透視下での位置決めをサポートします。 さらに、Bridgeは患者の約90％において、SVC（上大静脈）の全長および径をカバーできるよう設計されています³。
A bridge to safety
A bridge to safety
Bridge オクルージョンバルーンは、一度展開すると、最大3.5cmまでの裂傷において、出血量を平均90％低減したことが報告されています。⁴
また、Bridge を適切に使用した症例では、SVC（上大静脈）裂傷患者の生存率が56.4％から91.7％へ向上したことが報告されています。¹
A bridge to safety
Bridge オクルージョンバルーンは、一度展開すると、最大3.5cmまでの裂傷において、出血量を平均90％低減したことが報告されています。⁴
また、Bridge を適切に使用した症例では、SVC（上大静脈）裂傷患者の生存率が56.4％から91.7％へ向上したことが報告されています。¹
Bridge オクルージョンバルーンは、一度展開すると、最大3.5cmまでの裂傷において、出血量を平均90％低減したことが報告されています。⁴
また、Bridge を適切に使用した症例では、SVC（上大静脈）裂傷患者の生存率が56.4％から91.7％へ向上したことが報告されています。¹
A bridge to stability
A bridge to stability
Bridge オクルージョンバルーンは、患者管理および外科的修復への移行に必要な時間の確保をサポートします。
Bridge を使用することで、外科チームは良好な視野を維持しながら、より管理された環境で修復手技に臨むことができます。
A bridge to stability
Bridge オクルージョンバルーンは、患者管理および外科的修復への移行に必要な時間の確保をサポートします。
Bridge を使用することで、外科チームは良好な視野を維持しながら、より管理された環境で修復手技に臨むことができます。
Bridge オクルージョンバルーンは、患者管理および外科的修復への移行に必要な時間の確保をサポートします。
Bridge を使用することで、外科チームは良好な視野を維持しながら、より管理された環境で修復手技に臨むことができます。
A bridge to control A bridge to safety A bridge to stability
Show all features Show less features
Show all documentation Show less documentation 仕様 モデル番号 590-001
モデル番号 590-001 カテーテル長 バルーン径（公称値 ) バルーン長（公称値 ) 最大外径 先端最小内径 最大拡張容量 モデル番号 590-001
モデル番号 590-001 カテーテル長 バルーン径（公称値 )
Show all specifications Show less specifications
Show all related products Show less related products 1. Roger G. Carrillo, MD; Darren C. Tsang, BS; Ryan Azarrafiy, BA; Thomas A. Boyle, BS. Multi-Year Evaluation of Compliant Endovascular Balloon in Treating Superior Vena Cava Tears During Transvenous Lead Extraction. EHRA late-breaking trial, March 19, 2018. 2. 動物モデルによる実験において、あらかじめガイドワイヤとBridgeオクリュージョンバルーンが至適部位に挿入されている場合は1分以内（53秒）、 ガイドワイヤのみが挿入されている場合は2分以内（1分46秒）の留置が可能であった。 （フィリップス社内データ：D027562） 3. 患者52人（N=52、男性48.1%、平均年齢47.1±16.5歳、平均身長170.8cm±10.6、平均BMI 29.8±7.2）において、 約90％のSVCがBridgeオクリュージョンバルーンでカバーされた。 （フィリップス社内データ：D027563） 4. 動物モデル（ブタモデル、ヘパリン投与後）による実験において、 SVC裂傷発生時にBridgeオクリュージョンバルーンを使用した場合、出血量が最大90％減少した。 （フィリップス社内データ：D027561） 5. 動物モデルによる実験において、ペーシングリード2本およびICDリード1本が留置された状態で発生した3.5cmのSVC裂傷に対し、Bridgeオクリュージョンバルーンを使用した場合、およそ30分間の血行動態維持が報告された。 （フィリップス社内データ：D026197） 本ページに記載のデータには、動物モデルおよび社内試験に基づく結果が含まれます。 臨床結果は症例や条件により異なる場合があります。 本製品は緊急時対応を目的としたデバイスであり、治療結果を保証するものではありません。 使用にあたっては、必ず添付文書を読み、使用上の指示に従ってください。 本医療機器は、当該機器の使用方法に関するトレーニングを含むインターベンション処置の訓練を受けた医師および医療チームによる使用を前提としています。 当社は、製品の仕様を予告なく変更することがあります。 - 販売名：Bridgeオクリュージョンバルーンカテーテル 承認番号：23000BZI00035000 一般的名称：中心循環系閉塞術用血管内カテーテル クラス分類：Ⅳ 高度管理医療機器
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。