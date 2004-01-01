GlideLight
エキシマレーザ心内リード抜去システム
スペックが近い製品を検索
留置されたリードを安全かつ効率的に抜去するために、操作性、汎用性の高いツールは不可欠です。フィリップスGlideLightレーザシースは、手技中にエネルギー出力のカスタマイズが可能となります。GlideLightレーザシースを80Hzに設定した場合、カテーテルを進めるために必要な推力が最大で55％軽減され¹、癒着部位通過の効率性が最大62％も向上します²。
特長
- Versatility
-
高い汎用性
リード抜去術では、すべての症例で異なる手技が必要になります。留置されたリードの種類と癒着の状態、患者の解剖的特徴は、症例ごとに異なります。
高い汎用性
リード抜去術では、すべての症例で異なる手技が必要になります。留置されたリードの種類と癒着の状態、患者の解剖的特徴は、症例ごとに異なります。
リード抜去術では、すべての症例で異なる手技が必要になります。留置されたリードの種類と癒着の状態、患者の解剖的特徴は、症例ごとに異なります。
- Efficiency
-
効率性
癒着部位でシースが停滞すると、手術時間の延長につながります。GlideLightレーザシースを使用することで、よりスムーズで効率的に手技を行うことが可能となります。
効率性
癒着部位でシースが停滞すると、手術時間の延長につながります。GlideLightレーザシースを使用することで、よりスムーズで効率的に手技を行うことが可能となります。
癒着部位でシースが停滞すると、手術時間の延長につながります。GlideLightレーザシースを使用することで、よりスムーズで効率的に手技を行うことが可能となります。
- Control
-
コントロール
抜去の際にリードを強い力で牽引すると、リードの破損を招く場合があります³⁻⁶。高いコントロール力を誇るGlideLightレーザシースは、癒着部位の組織に直接作用をもたらし、必要以上の牽引力は必要ありません⁷。
コントロール
抜去の際にリードを強い力で牽引すると、リードの破損を招く場合があります³⁻⁶。高いコントロール力を誇るGlideLightレーザシースは、癒着部位の組織に直接作用をもたらし、必要以上の牽引力は必要ありません⁷。
抜去の際にリードを強い力で牽引すると、リードの破損を招く場合があります³⁻⁶。高いコントロール力を誇るGlideLightレーザシースは、癒着部位の組織に直接作用をもたらし、必要以上の牽引力は必要ありません⁷。
- Versatility
- Efficiency
- Control
仕様
- モデル番号 500-301
-
モデル番号 500-301
|シースのサイズ
|
|適応リード最大外径
|
|最小チップ内径
|
|最大チップ外径
|
|有効長
|
|レート (パルス数/秒)
|
|フルーエンス
|
- モデル番号 500-302
-
モデル番号 500-302
|シースのサイズ
|
|対象リードの最大直径
|
|先端のインナー最小直径
|
|先端のアウター最大直径
|
|動作長
|
|繰り返し周波数
|
|臨床エネルギー設計
|
- モデル番号 500-303
-
モデル番号 500-303
|シースのサイズ
|
|対象リードの最大直径
|
|先端のインナー最小直径
|
|先端のアウター最大直径
|
|動作長
|
|繰り返し周波数
|
|臨床エネルギー設計
|
- SLS IIモデル番号 500-001
-
SLS IIモデル番号 500-001
|対象リードの最大直径
|
|先端のインナー最小直径
|
|先端のアウター最大直径
|
|動作長
|
|繰り返し周波数
|
|臨床エネルギー設計
|
- モデル番号 500-301
-
モデル番号 500-301
|シースのサイズ
|
|適応リード最大外径
|
- モデル番号 500-302
-
モデル番号 500-302
|シースのサイズ
|
|対象リードの最大直径
|
- 1.線維化モデルを使用し、GlideLightレーザーシースを1.0mm/秒で進めるために必要な平均推力値をパルス数40Hzと80Hzの場合で比較（Philips社内データ：D015722）
- 2.パルス数40Hzと80Hzにおける、GlideLightレーザシースの癒着部位の通過速度の比較（Philips社内データ：D015786）
- 3. Maytin M, Epstein, L (2011). The challenges of transvenous lead extraction. Heart, 97(5): 425-34.
- 4. Henrikson, C.A., et al. (2008). How to prevent, recognize, and manage complications of lead extraction. Part III: Procedural factors Heart Rhythm. Jul;5(7):1083-7. Epub 2007 Oct 9.
- 5. Smith MC, Love CJ. Extraction of transvenous pacing and ICD leads. Pacing Clin Electrophysiol 2008:31:736-52.
- 6. Wilkoff, B.L., et al. (1999). Pacemaker lead extraction with the laser sheath: Results of the Pacing Lead Extraction with Excimer Sheath (PLEXES) trial. JACC, 33(6), 1671-1676.
- 7. Reduced advancement force lowers the forces applied to leads during extraction（Philips社内データ：D015861-01）
- 8. Design Verification Report for Ablation Force Testing. （Philips社内データ：D015861-01）
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。