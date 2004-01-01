GlideLight エキシマレーザ心内リード抜去システム

留置されたリードを安全かつ効率的に抜去するために、操作性、汎用性の高いツールは不可欠です。フィリップスGlideLightレーザシースは、手技中にエネルギー出力のカスタマイズが可能となります。GlideLightレーザシースを80Hzに設定した場合、カテーテルを進めるために必要な推力が最大で55％軽減され¹、癒着部位通過の効率性が最大62％も向上します²。