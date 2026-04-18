Visions PV .014P デジタルIVUSカテーテルは血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能にします。有効長150cm、最大可視径20mm、0.014インチのガイドワイヤーに適合した構造は末梢血管インターベンションに有用で、患者さんそれぞれの病態に合わせた治療方針の決定に役立ちます。<br>