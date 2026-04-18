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血管内超音波（IVUS）カテーテル
Visions PV .014P
Visions PV .014P
デジタルIVUSカテーテル
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デジタルIVUSカテーテル
血管内超音波（IVUS）カテーテル
Visions PV .014P デジタルIVUSカテーテルは血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能にします。有効長150cm、最大可視径20mm、0.014インチのガイドワイヤーに適合した構造は末梢血管インターベンションに有用で、患者さんそれぞれの病態に合わせた治療方針の決定に役立ちます。<br>
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血管内の形態を評価することが可能
末梢血管インターベンションに有用
有効長150cm、最大可視径20mm、0.014インチのガイドワイヤーに適合
特長
病変の評価
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。
インターベンション治療の方針決定をサポート
IVUSは患者それぞれの病態に合わせたインターベンション戦略に必要な情報を臨床医に提供します。また、インターベンション中のデバイス留置や実施後の評価に活用することができます。
治療結果の確認
IVUS画像はステント留置後の治療結果の確認と、術後の血栓溶解療法の必要性の判断に役立ちます。例えば、ChromaFroは血流の消失を示すことができ、ステントの圧着度合いを評価することができます。
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仕様
技術仕様
最小適合ガイドカテーテル
5F（I.D. ≥ 0.056インチ
最大適合ガイドワイヤー
0.014インチ
最大可視径
20mm
有効長
150cm
周波数
20MHz
関連製品
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Visions PV .035 デジタルIVUSカテーテルは血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能にします。有効長90cm、最大可視径60mm、0.035インチのガイドワイヤーに適合した構造は末梢血管インターベンションに有用で、患者さんそれぞれの病態に合わせた治療方針の決定に役立ちます。
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免責事項
1. 血管病変および組織タイプの特性評価に使用する、VH IVUSの安全性および有効性は確立されていません
2. Nair A、Margolis M、Kuban B、Vince D, Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation, EuroIntervention、2007; 3: 113-120
Philips - Visions PV .014P デジタルIVUSカテーテル - フィリップス