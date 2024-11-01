高度な臨床的意思決定の支援によるケアの強化

IntelliVueインフォメーションセンタiXでは、リアルタイムモニタリング、豊富なレビューアプリケーションおよび臨床的意思決定の支援ツールをすぐに使用できます。医療従事者は、必要な場所で必要な時にモニタリング情報にタイムリにアクセスできます。PIIC iXは、医療施設にとって最も重要な使命である質の高い患者ケアを提供するための機能を実装しています。