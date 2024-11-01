IntelliVue インフォメーションセンタiX（PIIC iX）
セントラルモニタリングシステム
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医療従事者が診断上の情報や豊富な履歴情報に簡単にアクセスできるようにする、リアルタイムのセントラルモニタリングシステム–これがPhilips IntelliVue Information Center iX（PIIC iX）です。施設全域で質の高いケアを提供する支援を行います。
特長
- 情報へ柔軟にアクセス || 情報に簡単アクセス
-
情報への柔軟なアクセスによる臨床的意思決定の支援
病院、自宅、または出張先など、どこにいてもWebやiPad®を用いて必要な患者情報にアクセスし、その情報に基づく臨床的意思決定を行うことができます。PIIC iXでは、主要なモニタリング情報にいつでもどこでもアクセスできます。
病院、自宅、または出張先など、どこにいてもWebやiPad®を用いて必要な患者情報にアクセスし、その情報に基づく臨床的意思決定を行うことができます。PIIC iXでは、主要なモニタリング情報にいつでもどこでもアクセスできます。
病院、自宅、または出張先など、どこにいてもWebやiPad®を用いて必要な患者情報にアクセスし、その情報に基づく臨床的意思決定を行うことができます。PIIC iXでは、主要なモニタリング情報にいつでもどこでもアクセスできます。
- 包括的なビュー || 豊富なレビューアプリケーション
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患者情報の包括的なビュー
ED、OR、ICU から回復期のケアまで連続的に、生体情報モニタによる患者履歴にアクセスできます。
ED、OR、ICU から回復期のケアまで連続的に、生体情報モニタによる患者履歴にアクセスできます。
ED、OR、ICU から回復期のケアまで連続的に、生体情報モニタによる患者履歴にアクセスできます。
- 高度な臨床的意思決定の支援 || 臨床的意思決定の支援
-
高度な臨床的意思決定の支援によるケアの強化
IntelliVueインフォメーションセンタiXでは、リアルタイムモニタリング、豊富なレビューアプリケーションおよび臨床的意思決定の支援ツールをすぐに使用できます。医療従事者は、必要な場所で必要な時にモニタリング情報にタイムリにアクセスできます。PIIC iXは、医療施設にとって最も重要な使命である質の高い患者ケアを提供するための機能を実装しています。
IntelliVueインフォメーションセンタiXでは、リアルタイムモニタリング、豊富なレビューアプリケーションおよび臨床的意思決定の支援ツールをすぐに使用できます。医療従事者は、必要な場所で必要な時にモニタリング情報にタイムリにアクセスできます。PIIC iXは、医療施設にとって最も重要な使命である質の高い患者ケアを提供するための機能を実装しています。
IntelliVueインフォメーションセンタiXでは、リアルタイムモニタリング、豊富なレビューアプリケーションおよび臨床的意思決定の支援ツールをすぐに使用できます。医療従事者は、必要な場所で必要な時にモニタリング情報にタイムリにアクセスできます。PIIC iXは、医療施設にとって最も重要な使命である質の高い患者ケアを提供するための機能を実装しています。
- 標準ベースの情報 || 臨床的意思決定の支援
-
業界標準ベースの情報交換手順による相互運用機能の強化
PIIC iXはHISアプリケーションやEMRとの相互連携インタフェースを実装します。このオープンで業界標準ベースの連携システムは、共有のITインフラストラクチャをサポートし、既存のネットワークおよびハードウェア投資を最大限に活用することができます。
業界標準ベースの情報交換手順による相互運用機能の強化
PIIC iXはHISアプリケーションやEMRとの相互連携インタフェースを実装します。このオープンで業界標準ベースの連携システムは、共有のITインフラストラクチャをサポートし、既存のネットワークおよびハードウェア投資を最大限に活用することができます。
業界標準ベースの情報交換手順による相互運用機能の強化
PIIC iXはHISアプリケーションやEMRとの相互連携インタフェースを実装します。このオープンで業界標準ベースの連携システムは、共有のITインフラストラクチャをサポートし、既存のネットワークおよびハードウェア投資を最大限に活用することができます。
- リアルタイムモニタリング || 臨床的意思決定の支援
-
リアルタイムモニタリングによるすばやい解釈
臨床情報に基づいて、有意に関連した情報をすばやく確認・解釈後、その対応を検討します。各患者の臨床状態に合わせて個別設定されたリアルタイムデータが表示されるようにPIIC iXを設定できます。単一のインフォメーションセンタで、最大32名の患者に対し、波形数値、ホライゾントレンド、STEマップの表示項目を選択します。デュアルディスプレイオプションを使用して、患者ごとにすべての情報を表示可能です。
臨床情報に基づいて、有意に関連した情報をすばやく確認・解釈後、その対応を検討します。各患者の臨床状態に合わせて個別設定されたリアルタイムデータが表示されるようにPIIC iXを設定できます。単一のインフォメーションセンタで、最大32名の患者に対し、波形数値、ホライゾントレンド、STEマップの表示項目を選択します。デュアルディスプレイオプションを使用して、患者ごとにすべての情報を表示可能です。
臨床情報に基づいて、有意に関連した情報をすばやく確認・解釈後、その対応を検討します。各患者の臨床状態に合わせて個別設定されたリアルタイムデータが表示されるようにPIIC iXを設定できます。単一のインフォメーションセンタで、最大32名の患者に対し、波形数値、ホライゾントレンド、STEマップの表示項目を選択します。デュアルディスプレイオプションを使用して、患者ごとにすべての情報を表示可能です。
- 情報へ柔軟にアクセス || 情報に簡単アクセス
- 包括的なビュー || 豊富なレビューアプリケーション
- 高度な臨床的意思決定の支援 || 臨床的意思決定の支援
- 標準ベースの情報 || 臨床的意思決定の支援
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