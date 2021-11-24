Population management を可能にするCDSツール（薬機法認証取得済み）

eICUプログラムを運用する上で中心的な役割を果たすソフトウェア eCareManager にはさまざまな CDS（Clinical decision support、臨床意思決定支援）ツールが実装されており、支援センターから遠隔地の多数の患者の状態を一元的に把握する、Population management を可能にします。eCareManager は電子カルテ、生体情報モニタ、人工呼吸器、重症部門システムなどからデータを収集し、専用のエンジンで解析することにより、膨大な量のデータを臨床的に意味のある情報として、即座にアクセスできる方法で表示します。これは高度な習熟度を持ち備えたベテラン専門医の暗黙知を数値化したようなものです。支援センターの人員構成が医師1名、看護師１～３名、医療事務1名の場合、最大で150名の患者に対して効率的に予防的なケアを実践し、ベッドサイドスタッフへの早期支援が可能となります。