eICUプログラム
集中治療遠隔支援ソリューション
PhilipsのeICUプログラムでは、支援センターに常駐する集中治療専門医による遠隔支援を通じて早期発見と介入による重篤化防止と集中治療現場への安心と安全を提供します。
特長
- eICUプログラムの機能とサービス
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eICUプログラムの機能とサービス
eICUプログラムは、支援センターに常駐する集中治療専門医による遠隔支援を通じて、早期発見と介入による重篤化防止と集中治療現場への安心と安全を提供します。集中治療を必要とする患者の増加、医療従事者（集中治療専門医、看護師）の不足、医療の質の格差、新型ウイルス感染拡大への不安など、日本の集中治療の現場が抱える多くの課題への改善に貢献します。
eICUプログラムは、支援センターに常駐する集中治療専門医による遠隔支援を通じて、早期発見と介入による重篤化防止と集中治療現場への安心と安全を提供します。集中治療を必要とする患者の増加、医療従事者（集中治療専門医、看護師）の不足、医療の質の格差、新型ウイルス感染拡大への不安など、日本の集中治療の現場が抱える多くの課題への改善に貢献します。
eICUプログラムは、支援センターに常駐する集中治療専門医による遠隔支援を通じて、早期発見と介入による重篤化防止と集中治療現場への安心と安全を提供します。集中治療を必要とする患者の増加、医療従事者（集中治療専門医、看護師）の不足、医療の質の格差、新型ウイルス感染拡大への不安など、日本の集中治療の現場が抱える多くの課題への改善に貢献します。
- 支援センターチームとの協働
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支援センターチームとの協働
ベッドサイドチームが各患者に直接的なケアを提供している間、支援センターは多数の患者データを継続的にモニタリングし、アセスメントすることで、医療介入が必要となる時や、ベッドサイドチームの業務に支援が必要な時には連携して問題の解決にあたります。異なる専門性をもつ支援センターチームがベッドサイドチームを支援することで、患者と医療スタッフの安心・安全を向上させます。
ベッドサイドチームが各患者に直接的なケアを提供している間、支援センターは多数の患者データを継続的にモニタリングし、アセスメントすることで、医療介入が必要となる時や、ベッドサイドチームの業務に支援が必要な時には連携して問題の解決にあたります。異なる専門性をもつ支援センターチームがベッドサイドチームを支援することで、患者と医療スタッフの安心・安全を向上させます。
ベッドサイドチームが各患者に直接的なケアを提供している間、支援センターは多数の患者データを継続的にモニタリングし、アセスメントすることで、医療介入が必要となる時や、ベッドサイドチームの業務に支援が必要な時には連携して問題の解決にあたります。異なる専門性をもつ支援センターチームがベッドサイドチームを支援することで、患者と医療スタッフの安心・安全を向上させます。
- Population management を可能にするCDSツール（薬機法認証取得済み）
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Population management を可能にするCDSツール（薬機法認証取得済み）
eICUプログラムを運用する上で中心的な役割を果たすソフトウェア eCareManager にはさまざまな CDS（Clinical decision support、臨床意思決定支援）ツールが実装されており、支援センターから遠隔地の多数の患者の状態を一元的に把握する、Population management を可能にします。eCareManager は電子カルテ、生体情報モニタ、人工呼吸器、重症部門システムなどからデータを収集し、専用のエンジンで解析することにより、膨大な量のデータを臨床的に意味のある情報として、即座にアクセスできる方法で表示します。これは高度な習熟度を持ち備えたベテラン専門医の暗黙知を数値化したようなものです。支援センターの人員構成が医師1名、看護師１～３名、医療事務1名の場合、最大で150名の患者に対して効率的に予防的なケアを実践し、ベッドサイドスタッフへの早期支援が可能となります。
Population management を可能にするCDSツール（薬機法認証取得済み）
eICUプログラムを運用する上で中心的な役割を果たすソフトウェア eCareManager にはさまざまな CDS（Clinical decision support、臨床意思決定支援）ツールが実装されており、支援センターから遠隔地の多数の患者の状態を一元的に把握する、Population management を可能にします。eCareManager は電子カルテ、生体情報モニタ、人工呼吸器、重症部門システムなどからデータを収集し、専用のエンジンで解析することにより、膨大な量のデータを臨床的に意味のある情報として、即座にアクセスできる方法で表示します。これは高度な習熟度を持ち備えたベテラン専門医の暗黙知を数値化したようなものです。支援センターの人員構成が医師1名、看護師１～３名、医療事務1名の場合、最大で150名の患者に対して効率的に予防的なケアを実践し、ベッドサイドスタッフへの早期支援が可能となります。
Population management を可能にするCDSツール（薬機法認証取得済み）
eICUプログラムを運用する上で中心的な役割を果たすソフトウェア eCareManager にはさまざまな CDS（Clinical decision support、臨床意思決定支援）ツールが実装されており、支援センターから遠隔地の多数の患者の状態を一元的に把握する、Population management を可能にします。eCareManager は電子カルテ、生体情報モニタ、人工呼吸器、重症部門システムなどからデータを収集し、専用のエンジンで解析することにより、膨大な量のデータを臨床的に意味のある情報として、即座にアクセスできる方法で表示します。これは高度な習熟度を持ち備えたベテラン専門医の暗黙知を数値化したようなものです。支援センターの人員構成が医師1名、看護師１～３名、医療事務1名の場合、最大で150名の患者に対して効率的に予防的なケアを実践し、ベッドサイドスタッフへの早期支援が可能となります。
- オンラインビデオシステム
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オンラインビデオシステム
ベッドサイドスタッフは病室に設置された呼び出しボタンを押すことで、支援センターにいる専門の医師、看護師との双方向A/V通信を活用して、懸念事項のコンサルテーションが24時間可能です。支援センターはCDSツールとカメラからの情報をもとに、より手厚いケアを必要とする患者や転落リスクのある患者を優先して効率的なバーチャル回診を可能とします。また、高解像度のカメラにより、CDSツールによる通知を契機にバーチャル回診した患者のシリンジポンプ、人工呼吸器、酸素投与量などの状況確認も可能で、現場への能動的な早期介入により、インシデント抑制にも寄与します。
ベッドサイドスタッフは病室に設置された呼び出しボタンを押すことで、支援センターにいる専門の医師、看護師との双方向A/V通信を活用して、懸念事項のコンサルテーションが24時間可能です。支援センターはCDSツールとカメラからの情報をもとに、より手厚いケアを必要とする患者や転落リスクのある患者を優先して効率的なバーチャル回診を可能とします。また、高解像度のカメラにより、CDSツールによる通知を契機にバーチャル回診した患者のシリンジポンプ、人工呼吸器、酸素投与量などの状況確認も可能で、現場への能動的な早期介入により、インシデント抑制にも寄与します。
ベッドサイドスタッフは病室に設置された呼び出しボタンを押すことで、支援センターにいる専門の医師、看護師との双方向A/V通信を活用して、懸念事項のコンサルテーションが24時間可能です。支援センターはCDSツールとカメラからの情報をもとに、より手厚いケアを必要とする患者や転落リスクのある患者を優先して効率的なバーチャル回診を可能とします。また、高解像度のカメラにより、CDSツールによる通知を契機にバーチャル回診した患者のシリンジポンプ、人工呼吸器、酸素投与量などの状況確認も可能で、現場への能動的な早期介入により、インシデント抑制にも寄与します。
- ワークフロー構築による Clinical transformation
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ワークフロー構築による Clinical transformation
優れた eCareManager の CDSツールとオンラインビデオシステムというテクノロジーを単に有しているだけでは臨床的なアウトカムは期待できません。目的に合わせて設計されたワークフローに沿って、ベッドサイドと支援センターが一つのチームとなって運用することによって、eICUプログラムとして機能します。支援センタースッタフの高度な専門性を多くのベットサイドへ展開し、多忙なベットサイドスタッフを24時間支援します。医療現場にとって支援センターは「第二の目」とも言え、さらなる安心・安全な治療を提供することが可能になります。
ワークフロー構築による Clinical transformation
優れた eCareManager の CDSツールとオンラインビデオシステムというテクノロジーを単に有しているだけでは臨床的なアウトカムは期待できません。目的に合わせて設計されたワークフローに沿って、ベッドサイドと支援センターが一つのチームとなって運用することによって、eICUプログラムとして機能します。支援センタースッタフの高度な専門性を多くのベットサイドへ展開し、多忙なベットサイドスタッフを24時間支援します。医療現場にとって支援センターは「第二の目」とも言え、さらなる安心・安全な治療を提供することが可能になります。
ワークフロー構築による Clinical transformation
優れた eCareManager の CDSツールとオンラインビデオシステムというテクノロジーを単に有しているだけでは臨床的なアウトカムは期待できません。目的に合わせて設計されたワークフローに沿って、ベッドサイドと支援センターが一つのチームとなって運用することによって、eICUプログラムとして機能します。支援センタースッタフの高度な専門性を多くのベットサイドへ展開し、多忙なベットサイドスタッフを24時間支援します。医療現場にとって支援センターは「第二の目」とも言え、さらなる安心・安全な治療を提供することが可能になります。
- レポーティングソリューション
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レポーティングソリューション
eICUプログラム導入後の臨床的アウトカムを測定するためのソフトウェア、また eSearchのデータベースには大量のデータが蓄積され、そのデータは最新バージョンのAPACHEで解析され、死亡率、滞在期間、人工呼吸器装着期間、VTE予防策実施率、ストレス潰瘍予防策実施率などをユニット間で比較することを容易に実現可能とします。より高度な解析のためには、ピボットデーブルやSQLを用いることも可能です。これらの情報を活用することで、臨床現場の運用改善に寄与します。
eICUプログラム導入後の臨床的アウトカムを測定するためのソフトウェア、また eSearchのデータベースには大量のデータが蓄積され、そのデータは最新バージョンのAPACHEで解析され、死亡率、滞在期間、人工呼吸器装着期間、VTE予防策実施率、ストレス潰瘍予防策実施率などをユニット間で比較することを容易に実現可能とします。より高度な解析のためには、ピボットデーブルやSQLを用いることも可能です。これらの情報を活用することで、臨床現場の運用改善に寄与します。
eICUプログラム導入後の臨床的アウトカムを測定するためのソフトウェア、また eSearchのデータベースには大量のデータが蓄積され、そのデータは最新バージョンのAPACHEで解析され、死亡率、滞在期間、人工呼吸器装着期間、VTE予防策実施率、ストレス潰瘍予防策実施率などをユニット間で比較することを容易に実現可能とします。より高度な解析のためには、ピボットデーブルやSQLを用いることも可能です。これらの情報を活用することで、臨床現場の運用改善に寄与します。
- eICUプログラムの機能とサービス
- 支援センターチームとの協働
- Population management を可能にするCDSツール（薬機法認証取得済み）
- オンラインビデオシステム
Tele-ICUは、リアルタイムな情報共有により、臨床成績を強化・改善する手段として現在まで使用されています。このプログラムによって、医療機関全体にわたって集中治療の在り方が変わってきました。
—Kathy Johnson、RN、MHA
System Director、TeleHealth Operations、Presence Health
蓄積されたビックデータを元に進化を続けるeCareManager
協力施設から寄せられた匿名のビッグデータは、集中治療分野における重要な研究を可能にするものであるとともに、製品開発においても有益となる重要な要素です。
eCareManagerのクリニカルディシジョンのサポートツール等は多くの協力施設からのデータを元に研究・開発が進められ、アップデートされ続けます。
テクノロジーを活用したコネクテッドケア
eICUプログラムの中核をなすソフトウェア、eCareManagerは、薬機法の認証を受けた医療機器です。eCareManagerは、多数の患者から臨床データを一元的に集積し、臨床的に意味のある情報に変換します。これにより、支援センタースタッフは多数の患者の中からリスクの高い患者を特定し、ベッドサイドチームと協力してより良い治療の提供ができます。
※販売名 ： 集中治療遠隔支援ソリューション
一般的名称 ： セントラルモニタ用プログラム
認証番号 ： 302AFBZX00073000
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