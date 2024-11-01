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Eagle Eye Platinum

デジタルIVUSカテーテル

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Eagle Eye PlatinumデジタルIVUSカテーテルは血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能にします。簡単に素早くIVUSイメージが得られるPlug & Playシステム、親水性コーティング、10mm間隔で設定された3 個のX線不透過マーカーを有しています。また、血管造影画像とのコレジストレーションが可能なSyncVisionにも対応しています。

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特長
Plug & Playシステム
Plug & Playシステム

Plug & Playシステム

Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。

Plug & Playシステム

Plug & Playシステム
Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。

Plug & Playシステム

Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
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Plug & Playシステム
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Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
3個の不透過マーカー
3個の不透過マーカー

3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。

3個の不透過マーカー

3個の不透過マーカー
Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。

3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。
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3個の不透過マーカー
3個の不透過マーカー

3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。
SyncVisionへの対応
SyncVisionへの対応

SyncVisionへの対応

Eagle Eye PlatinumはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。

SyncVisionへの対応

SyncVisionへの対応
Eagle Eye PlatinumはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。

SyncVisionへの対応

Eagle Eye PlatinumはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。
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SyncVisionへの対応
SyncVisionへの対応

SyncVisionへの対応

Eagle Eye PlatinumはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。
病変の評価
病変の評価

病変の評価

IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。

病変の評価

病変の評価
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。

病変の評価

IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。
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病変の評価
病変の評価

病変の評価

IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。
ChromaFlo
ChromaFlo

ChromaFlo

ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。

ChromaFlo

ChromaFlo
ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。

ChromaFlo

ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。
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ChromaFlo
ChromaFlo

ChromaFlo

ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。
  • Plug & Playシステム
  • 3個の不透過マーカー
  • SyncVisionへの対応
  • 病変の評価
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Plug & Playシステム
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Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。

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Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。

Plug & Playシステム

Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
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Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
3個の不透過マーカー
3個の不透過マーカー

3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。

3個の不透過マーカー

3個の不透過マーカー
Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。

3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。
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3個の不透過マーカー
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3個の不透過マーカー

Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。
SyncVisionへの対応
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SyncVisionへの対応

Eagle Eye PlatinumはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。

SyncVisionへの対応

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SyncVisionへの対応

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SyncVisionへの対応
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病変の評価
病変の評価

病変の評価

IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。

病変の評価

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IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。

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病変の評価
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ChromaFlo
ChromaFlo

ChromaFlo

ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。

ChromaFlo

ChromaFlo
ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。

ChromaFlo

ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。
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ChromaFlo
ChromaFlo

ChromaFlo

ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。

仕様

カテーテルサイズ仕様
カテーテルサイズ仕様
最小適合ガイドカテーテル
  • 5F（I.D. 0.056インチ）
最大適合ガイドワイヤ
  • 0.014インチ
最大可視径
  • 20 mm
有効長
  • 150 cm
周波数
  • 20 MHz
カテーテルサイズ仕様
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最小適合ガイドカテーテル
  • 5F（I.D. 0.056インチ）
最大適合ガイドワイヤ
  • 0.014インチ
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最小適合ガイドカテーテル
  • 5F（I.D. 0.056インチ）
最大適合ガイドワイヤ
  • 0.014インチ
最大可視径
  • 20 mm
有効長
  • 150 cm
周波数
  • 20 MHz
  • 1. 血管病変および組織タイプの特性評価に使用する、VH IVUSの安全性や有効性は確立されていません。
  • 2. Nair A、Margolis M、Kuban B、Vince D, Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation, EuroIntervention、2007; 3: 113-120
  • *ファイルのデータ
  • 販売名：イーグルアイプラチナム
  • 一般的名称：中心循環系血管内超音波カテーテル
  • 医療機器承認番号：22300BZX00055000
  • 高度管理医療機器

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