Eagle Eye Platinum
デジタルIVUSカテーテル
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Eagle Eye PlatinumデジタルIVUSカテーテルは血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能にします。簡単に素早くIVUSイメージが得られるPlug & Playシステム、親水性コーティング、10mm間隔で設定された3 個のX線不透過マーカーを有しています。また、血管造影画像とのコレジストレーションが可能なSyncVisionにも対応しています。
特長
- Plug & Playシステム
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Plug & Playシステム
Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
Plug & Playシステム
Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
Eagle Eye Platinumは独自のPlug & Playシステムを採用しています。使用前のプライミング、専用のプルバック装置が必要なく、IVUSイメージを迅速かつ容易に行うことが可能です。
- 3個の不透過マーカー
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3個の不透過マーカー
Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。
3個の不透過マーカー
Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。
Eagle Eye Platinumは10mm間隔に3個のX線不透過マーカーを有しているため、血管や病変の長さを推定することができます。
- SyncVisionへの対応
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SyncVisionへの対応
Eagle Eye PlatinumはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。
SyncVisionへの対応
Eagle Eye PlatinumはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。
Eagle Eye PlatinumはSyncVisionのコレジストレーション機能に対応しており、血管造影図上の位置、長軸画像、血管内断面図を表示することが可能です。
- 病変の評価
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病変の評価
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。
病変の評価
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。
IVUS画像は、プラーク容積率、病変の位置と形態、石灰化の程度や血栓の有無といった病変の評価に役立ちます。
- ChromaFlo
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ChromaFlo
ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。
ChromaFlo
ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。
ChromaFloは血流を赤色で表示し、ステントの圧着や血管内腔径などの評価に役立ちます。
- Plug & Playシステム
- 3個の不透過マーカー
- SyncVisionへの対応
- 病変の評価
仕様
- カテーテルサイズ仕様
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カテーテルサイズ仕様
|最小適合ガイドカテーテル
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|最大適合ガイドワイヤ
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|最大可視径
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|有効長
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|周波数
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- カテーテルサイズ仕様
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カテーテルサイズ仕様
|最小適合ガイドカテーテル
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|最大適合ガイドワイヤ
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- 1. 血管病変および組織タイプの特性評価に使用する、VH IVUSの安全性や有効性は確立されていません。
- 2. Nair A、Margolis M、Kuban B、Vince D, Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation, EuroIntervention、2007; 3: 113-120
- *ファイルのデータ
- ‐
- 販売名：イーグルアイプラチナム
- 一般的名称：中心循環系血管内超音波カテーテル
- 医療機器承認番号：22300BZX00055000
- 高度管理医療機器
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