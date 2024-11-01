Eagle Eye Platinum デジタルIVUSカテーテル

Eagle Eye PlatinumデジタルIVUSカテーテルは血管インターベンション実施時に血管内イメージ画像を提供し、血管内の形態を評価することを可能にします。簡単に素早くIVUSイメージが得られるPlug & Playシステム、親水性コーティング、10mm間隔で設定された3 個のX線不透過マーカーを有しています。また、血管造影画像とのコレジストレーションが可能なSyncVisionにも対応しています。