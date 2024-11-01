EPIQ CVxi Transcend Plus
心血管インターベンション向けプレミアム超音波診断システム
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EPIQ CVxi Transcend Plusはインターベンションエコーガイダンスの新しい方向性を示す製品です。要求の高い今日の医療課題を克服するため、多様な患者様およびインターベンション手技に対応する各種の臨床性能を備えています。装置上から直接、ライブフュージョンイメージングであるEchoNavigatorを操作することができ、合理化されたワークフローを実現します。
特長
- EchoNavigator
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エコーとアンギオ装置のライブフュージョン
フィリップスEchoNavigatorは、X線画像上に超音波画像を使用して生成された心臓のモデルや自動ランドマークをオーバーレイ表示することで、カテーテルやデバイスの部位をわかりやすくし、円滑な手技の実施をサポートします。インターベンションに関わる担当者同士の円滑なコミュニケーションを助けます。
エコーとアンギオ装置のライブフュージョン
フィリップスEchoNavigatorは、X線画像上に超音波画像を使用して生成された心臓のモデルや自動ランドマークをオーバーレイ表示することで、カテーテルやデバイスの部位をわかりやすくし、円滑な手技の実施をサポートします。インターベンションに関わる担当者同士の円滑なコミュニケーションを助けます。
フィリップスEchoNavigatorは、X線画像上に超音波画像を使用して生成された心臓のモデルや自動ランドマークをオーバーレイ表示することで、カテーテルやデバイスの部位をわかりやすくし、円滑な手技の実施をサポートします。インターベンションに関わる担当者同士の円滑なコミュニケーションを助けます。
- X8-2t Transducer
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X8-2t画質の向上
EPIQ CVxi TranscendではX8-2tトランスジューサにおいてもnSIGHT Plusによる信号処理を行っています。ノイズ低減画像形成プロセスであるImage Boostを Live3Dでも使用可能になりました。ImageQuality調整の選択で、FrameRate優先の設定が可能になり、循環器領域で要求されるハイレベルな検査をサポートいたします。
X8-2t画質の向上
EPIQ CVxi TranscendではX8-2tトランスジューサにおいてもnSIGHT Plusによる信号処理を行っています。ノイズ低減画像形成プロセスであるImage Boostを Live3Dでも使用可能になりました。ImageQuality調整の選択で、FrameRate優先の設定が可能になり、循環器領域で要求されるハイレベルな検査をサポートいたします。
EPIQ CVxi TranscendではX8-2tトランスジューサにおいてもnSIGHT Plusによる信号処理を行っています。ノイズ低減画像形成プロセスであるImage Boostを Live3Dでも使用可能になりました。ImageQuality調整の選択で、FrameRate優先の設定が可能になり、循環器領域で要求されるハイレベルな検査をサポートいたします。
- 解剖の把握に貢献する 3D Marker
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解剖の把握に貢献する 3D Marker
3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。
解剖の把握に貢献する 3D Marker
3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。
3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。
- X11-4t Transducer
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細径の3D経食道トランスジューサ X11-4t
X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。
細径の3D経食道トランスジューサ X11-4t
X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。
X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。
- 3D Auto CFQ
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僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ
3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。
僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ
3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。
3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。
- 3D Auto TV
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三尖弁の自動解析 3D Auto TV
複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングに必要なたくさんの計測項目を短時間で求めることができます。
三尖弁の自動解析 3D Auto TV
複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングに必要なたくさんの計測項目を短時間で求めることができます。
複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングに必要なたくさんの計測項目を短時間で求めることができます。
- Cardiac TrueVue
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TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング
フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。
TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング
フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。
TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング
フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。
- EFの自動算出機能 2D Auto EF
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EFの自動算出機能 2D Auto EF
独立したEFの自動計測である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Selectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。
EFの自動算出機能 2D Auto EF
独立したEFの自動計測である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Selectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。
独立したEFの自動計測である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Selectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。
- 壁運動評価をサポートするAuto SWM
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壁運動評価をサポートするAuto SWM
Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
壁運動評価をサポートするAuto SWM
Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
- EchoNavigator
- X8-2t Transducer
- 解剖の把握に貢献する 3D Marker
- X11-4t Transducer
仕様
- システムの寸法
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システムの寸法
|幅
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|高さ
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|奥行き
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|重量
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- コントロールパネル
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コントロールパネル
|モニタサイズ
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|可動範囲
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|高さ調節
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- システムの寸法
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- コントロールパネル
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コントロールパネル
|モニタサイズ
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|可動範囲
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- 注1：AI技術の設計にはDeep LearningまたはMachine Learningを使用しており、実装後に自動的に装置の性能・精度が変化することはありません。
- 販売名：超音波画像診断装置 EPIQ／Affiniti
- 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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- 販売名：フィリップス 食道向け超音波診断用プローブ X8-2t
- 医療機器認証番号：229ACBZX00008000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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- 販売名：フィリップス 食道向け超音波診断用プローブ X11-4t
- 医療機器認証番号：306AFBZX00060000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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