EPIQ CVxi Transcend Plus 心血管インターベンション向けプレミアム超音波診断システム

EPIQ CVxi Transcend Plusはインターベンションエコーガイダンスの新しい方向性を示す製品です。要求の高い今日の医療課題を克服するため、多様な患者様およびインターベンション手技に対応する各種の臨床性能を備えています。装置上から直接、ライブフュージョンイメージングであるEchoNavigatorを操作することができ、合理化されたワークフローを実現します。