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EPIQ CVx Transcend Plus

循環器に特化したプレミアム超音波診断システム

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EPIQ CVx Transcend Plusは、多岐にわたる計測機能、解析機能を備えた循環器用超音波診断ソリューションです。 AI技術（注）を活用した自動化機能で検査の効率化を図り、より良い検査の実施をサポートします。

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特長
X8-2t画質の向上
X8-2t画質の向上

X8-2t画質の向上

EPIQ CVx TranscendではX8-2tトランスジューサにおいてもnSIGHT Plusによる信号処理を行っています。ノイズ低減画像形成プロセスであるImage Boostを Live3Dでも使用可能になりました。ImageQuality調整の選択で、FrameRate優先の設定が可能になり、循環器領域で要求されるハイレベルな検査をサポートいたします。

X8-2t画質の向上

X8-2t画質の向上
EPIQ CVx TranscendではX8-2tトランスジューサにおいてもnSIGHT Plusによる信号処理を行っています。ノイズ低減画像形成プロセスであるImage Boostを Live3Dでも使用可能になりました。ImageQuality調整の選択で、FrameRate優先の設定が可能になり、循環器領域で要求されるハイレベルな検査をサポートいたします。

X8-2t画質の向上

EPIQ CVx TranscendではX8-2tトランスジューサにおいてもnSIGHT Plusによる信号処理を行っています。ノイズ低減画像形成プロセスであるImage Boostを Live3Dでも使用可能になりました。ImageQuality調整の選択で、FrameRate優先の設定が可能になり、循環器領域で要求されるハイレベルな検査をサポートいたします。
詳細情報
X8-2t画質の向上
X8-2t画質の向上

X8-2t画質の向上

EPIQ CVx TranscendではX8-2tトランスジューサにおいてもnSIGHT Plusによる信号処理を行っています。ノイズ低減画像形成プロセスであるImage Boostを Live3Dでも使用可能になりました。ImageQuality調整の選択で、FrameRate優先の設定が可能になり、循環器領域で要求されるハイレベルな検査をサポートいたします。
細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t
細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。

細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t
X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。

細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。
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細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t
細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。
EFの自動算出機能2D Auto EF
EFの自動算出機能2D Auto EF

EFの自動算出機能2D Auto EF

独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Slectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。

EFの自動算出機能2D Auto EF

EFの自動算出機能2D Auto EF
独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Slectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。

EFの自動算出機能2D Auto EF

独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Slectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。
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EFの自動算出機能2D Auto EF
EFの自動算出機能2D Auto EF

EFの自動算出機能2D Auto EF

独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Slectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。
壁運動評価をサポートするAuto SWM
壁運動評価をサポートするAuto SWM

壁運動評価をサポートするAuto SWM

Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。

壁運動評価をサポートするAuto SWM

壁運動評価をサポートするAuto SWM
Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。

壁運動評価をサポートするAuto SWM

Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
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壁運動評価をサポートするAuto SWM
壁運動評価をサポートするAuto SWM

壁運動評価をサポートするAuto SWM

Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

TOMTECを統合し、ワンボタンでのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。さらにDynamic HeartModelおよび3D Auto RVにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
TOMTECを統合し、ワンボタンでのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。さらにDynamic HeartModelおよび3D Auto RVにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

TOMTECを統合し、ワンボタンでのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。さらにDynamic HeartModelおよび3D Auto RVにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。
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自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

TOMTECを統合し、ワンボタンでのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。さらにDynamic HeartModelおよび3D Auto RVにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。
解剖の把握に貢献する3D Marker
解剖の把握に貢献する3D Marker

解剖の把握に貢献する3D Marker

3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。

解剖の把握に貢献する3D Marker

解剖の把握に貢献する3D Marker
3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。

解剖の把握に貢献する3D Marker

3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。
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解剖の把握に貢献する3D Marker
解剖の把握に貢献する3D Marker

解剖の把握に貢献する3D Marker

3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。
Auto Measure による自動化
Auto Measure による自動化

Auto Measure による自動化

AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査は、手動計測の場合に必要な計測項目のタッチ操作が不要で、検査時間の効率化を図れます。

Auto Measure による自動化

Auto Measure による自動化
AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査は、手動計測の場合に必要な計測項目のタッチ操作が不要で、検査時間の効率化を図れます。

Auto Measure による自動化

AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査は、手動計測の場合に必要な計測項目のタッチ操作が不要で、検査時間の効率化を図れます。
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Auto Measure による自動化
Auto Measure による自動化

Auto Measure による自動化

AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査は、手動計測の場合に必要な計測項目のタッチ操作が不要で、検査時間の効率化を図れます。
僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ
僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。

僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ
3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。

僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。
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僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ
僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。
三尖弁の自動解析 3D Auto TV
三尖弁の自動解析 3D Auto TV

三尖弁の自動解析 3D Auto TV

複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングのための計測項目を自動で計測することができます。

三尖弁の自動解析 3D Auto TV

三尖弁の自動解析 3D Auto TV
複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングのための計測項目を自動で計測することができます。

三尖弁の自動解析 3D Auto TV

複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングのための計測項目を自動で計測することができます。
詳細情報
三尖弁の自動解析 3D Auto TV
三尖弁の自動解析 3D Auto TV

三尖弁の自動解析 3D Auto TV

複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングのための計測項目を自動で計測することができます。
TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング
TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。

TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング
フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。

TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。
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TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング
TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。
  • X8-2t画質の向上
  • 細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t
  • EFの自動算出機能2D Auto EF
  • 壁運動評価をサポートするAuto SWM
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X8-2t画質の向上
X8-2t画質の向上

X8-2t画質の向上

EPIQ CVx TranscendではX8-2tトランスジューサにおいてもnSIGHT Plusによる信号処理を行っています。ノイズ低減画像形成プロセスであるImage Boostを Live3Dでも使用可能になりました。ImageQuality調整の選択で、FrameRate優先の設定が可能になり、循環器領域で要求されるハイレベルな検査をサポートいたします。

X8-2t画質の向上

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X8-2t画質の向上
X8-2t画質の向上

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EPIQ CVx TranscendではX8-2tトランスジューサにおいてもnSIGHT Plusによる信号処理を行っています。ノイズ低減画像形成プロセスであるImage Boostを Live3Dでも使用可能になりました。ImageQuality調整の選択で、FrameRate優先の設定が可能になり、循環器領域で要求されるハイレベルな検査をサポートいたします。
細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t
細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。

細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t
X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。

細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。
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細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t
細径の3D経食道トランスジューサ　X11-4t

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X11-4tは従来のX8-2t経食道トランスジューサよりもチップ幅が35％縮小。これまで3D経食道検査が困難であった小児や小柄な成人などへ検査の適応が広がり、より詳細な検査への障壁を取り除きます。
EFの自動算出機能2D Auto EF
EFの自動算出機能2D Auto EF

EFの自動算出機能2D Auto EF

独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Slectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。

EFの自動算出機能2D Auto EF

EFの自動算出機能2D Auto EF
独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Slectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。

EFの自動算出機能2D Auto EF

独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Slectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。
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EFの自動算出機能2D Auto EF
EFの自動算出機能2D Auto EF

EFの自動算出機能2D Auto EF

独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。AI技術を活用した（注）使用する断面の自動選択機能Smart View Slectとの併用により、迅速なEF計測の実現を目指します。
壁運動評価をサポートするAuto SWM
壁運動評価をサポートするAuto SWM

壁運動評価をサポートするAuto SWM

Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。

壁運動評価をサポートするAuto SWM

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Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。

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壁運動評価をサポートするAuto SWM
壁運動評価をサポートするAuto SWM

壁運動評価をサポートするAuto SWM

Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

TOMTECを統合し、ワンボタンでのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。さらにDynamic HeartModelおよび3D Auto RVにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価

自動化による効率的な2Dおよび3Dの定量評価
TOMTECを統合し、ワンボタンでのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。さらにDynamic HeartModelおよび3D Auto RVにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。

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TOMTECを統合し、ワンボタンでのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。さらにDynamic HeartModelおよび3D Auto RVにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。
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TOMTECを統合し、ワンボタンでのLV、LA、RVの2Dストレイン定量解析が実現。さらにDynamic HeartModelおよび3D Auto RVにより、LV、LA、RVのボリューム評価と機能的評価のための3D定量解析も可能です。
解剖の把握に貢献する3D Marker
解剖の把握に貢献する3D Marker

解剖の把握に貢献する3D Marker

3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。

解剖の把握に貢献する3D Marker

解剖の把握に貢献する3D Marker
3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。

解剖の把握に貢献する3D Marker

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解剖の把握に貢献する3D Marker
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3D Markerは3D画像、またはMPR断面上の任意の場所にマーカーを置くことで複雑な解剖の理解に貢献します。
Auto Measure による自動化
Auto Measure による自動化

Auto Measure による自動化

AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査は、手動計測の場合に必要な計測項目のタッチ操作が不要で、検査時間の効率化を図れます。

Auto Measure による自動化

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AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査は、手動計測の場合に必要な計測項目のタッチ操作が不要で、検査時間の効率化を図れます。

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AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査は、手動計測の場合に必要な計測項目のタッチ操作が不要で、検査時間の効率化を図れます。
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Auto Measure による自動化
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Auto Measure による自動化

AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査は、手動計測の場合に必要な計測項目のタッチ操作が不要で、検査時間の効率化を図れます。
僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ
僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。

僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

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3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。

僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。
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僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ
僧帽弁逆流を定量評価する3D Auto CFQ

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3Dカラー画像を使用した僧帽弁逆流の評価ツールです。複数の逆流ジェットが存在する症例でも使用が可能で、動的に重症度の評価を行うことができます。
三尖弁の自動解析 3D Auto TV
三尖弁の自動解析 3D Auto TV

三尖弁の自動解析 3D Auto TV

複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングのための計測項目を自動で計測することができます。

三尖弁の自動解析 3D Auto TV

三尖弁の自動解析 3D Auto TV
複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングのための計測項目を自動で計測することができます。

三尖弁の自動解析 3D Auto TV

複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングのための計測項目を自動で計測することができます。
詳細情報
三尖弁の自動解析 3D Auto TV
三尖弁の自動解析 3D Auto TV

三尖弁の自動解析 3D Auto TV

複雑な形態である三尖弁の3D解析ツールです。デバイスのサイジングのための計測項目を自動で計測することができます。
TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング
TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。

TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング
フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。

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フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。
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TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング
TrueVueによるフォトリアリスティックなレンダリング

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フィリップスのCardiac TrueVueは、仮想光源を使用したLive 3D画像の表示方法です。 TrueVueを用いることで、組織の詳細と奥行き方向の情報が画像でわかりやすく示され、インターベンション中の担当者が、組織とカテーテルや、デバイスの位置の把握をしやすくなることが期待されます。

仕様

システムの寸法
システムの寸法
  • N/A
高さ
  • N/A
奥行き
  • N/A
重量
  • N/A
コントロールパネル
コントロールパネル
モニタサイズ
  • N/A
可動範囲
  • N/A
高さ調節
  • N/A
システムの寸法
システムの寸法
  • N/A
高さ
  • N/A
コントロールパネル
コントロールパネル
モニタサイズ
  • N/A
可動範囲
  • N/A
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システムの寸法
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  • N/A
高さ
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奥行き
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重量
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コントロールパネル
コントロールパネル
モニタサイズ
  • N/A
可動範囲
  • N/A
高さ調節
  • N/A
  • 注：AI技術の設計にはDeep LearningまたはMachine Learningを使用しており、実装後に自動的に装置の性能・精度が変化することはありません。
  • 販売名：超音波画像診断装置　EPIQ／Affiniti
  • 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
  • 管理医療機器／特定保守管理医療機器
  • -
  • 販売名：フィリップス 食道向け超音波診断用プローブ X8-2t
  • 医療機器認証番号：229ACBZX00008000
  • 管理医療機器／特定保守管理医療機器
  • -
  • 販売名：フィリップス 食道向け超音波診断用プローブ X11-4t
  • 医療機器認証番号：306AFBZX00060000
  • 管理医療機器／特定保守管理医療機器

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