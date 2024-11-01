バランスを重視した設計

日常の診療においては、より少ない時間とリソースで、より多くの患者に、最高のケアを提供することが求められています。このような多岐にわたるニーズにバランスよく応えるために、瞬時に診断情報を入手でき、高度な機能を備え、また人間工学に基づいて設計された使いやすい装置が必要とされています。