Affiniti 30 Elevate
毎日の検査をよりゆたかに
バランスを重視して新しい超音波診断装置を選択するあなたへ。迅速で正確に診断情報を得られること、シンプルで直観的なユーザーインターフェース、人間工学に基づいた設計、先進の技術を簡単に使えること、そのすべてを満たすことを目指した装置、それが Affiniti 30 Elevate です。
特長
- バランスを重視した設計
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バランスを重視した設計
日常の診療においては、より少ない時間とリソースで、より多くの患者に、最高のケアを提供することが求められています。このような多岐にわたるニーズにバランスよく応えるために、瞬時に診断情報を入手でき、高度な機能を備え、また人間工学に基づいて設計された使いやすい装置が必要とされています。
バランスを重視した設計
日常の診療においては、より少ない時間とリソースで、より多くの患者に、最高のケアを提供することが求められています。このような多岐にわたるニーズにバランスよく応えるために、瞬時に診断情報を入手でき、高度な機能を備え、また人間工学に基づいて設計された使いやすい装置が必要とされています。
日常の診療においては、より少ない時間とリソースで、より多くの患者に、最高のケアを提供することが求められています。このような多岐にわたるニーズにバランスよく応えるために、瞬時に診断情報を入手でき、高度な機能を備え、また人間工学に基づいて設計された使いやすい装置が必要とされています。
- シンプルなワークフロー
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シンプルなワークフロー
Affiniti 30 Elevate のシンプルさを追求したワークフローにより、すばやく、効率的な検査の実施に貢献します。それだけでなく、高画質と多彩な臨床アプリケーションにより、快適な検査環境を提供します。
シンプルなワークフロー
Affiniti 30 Elevate のシンプルさを追求したワークフローにより、すばやく、効率的な検査の実施に貢献します。それだけでなく、高画質と多彩な臨床アプリケーションにより、快適な検査環境を提供します。
Affiniti 30 Elevate のシンプルさを追求したワークフローにより、すばやく、効率的な検査の実施に貢献します。それだけでなく、高画質と多彩な臨床アプリケーションにより、快適な検査環境を提供します。
- 信頼性と安定性
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信頼性と安定性
Affiniti 30 Elevateは、装置の安定性を向上させ迅速な修理を可能にするモジュラー設計を採用しています。これにより、装置のダウンタイムを最小限に防ぐよう設計されています。
信頼性と安定性
Affiniti 30 Elevateは、装置の安定性を向上させ迅速な修理を可能にするモジュラー設計を採用しています。これにより、装置のダウンタイムを最小限に防ぐよう設計されています。
Affiniti 30 Elevateは、装置の安定性を向上させ迅速な修理を可能にするモジュラー設計を採用しています。これにより、装置のダウンタイムを最小限に防ぐよう設計されています。
- 次世代 Auto Scan
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次世代 Auto Scan
フィリップスの次世代 Auto Scanは、画像の均一性を向上させ、すべてのピクセルで画像の明るさを適切に調整し、ユーザーによる調整の必要性を減らしながら、トランスジューサのプランカビリティの改善に貢献します。次世代 Auto Scan は、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、ボタンを押す回数を最大 54% 削減します。*
次世代 Auto Scan
フィリップスの次世代 Auto Scanは、画像の均一性を向上させ、すべてのピクセルで画像の明るさを適切に調整し、ユーザーによる調整の必要性を減らしながら、トランスジューサのプランカビリティの改善に貢献します。次世代 Auto Scan は、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、ボタンを押す回数を最大 54% 削減します。*
フィリップスの次世代 Auto Scanは、画像の均一性を向上させ、すべてのピクセルで画像の明るさを適切に調整し、ユーザーによる調整の必要性を減らしながら、トランスジューサのプランカビリティの改善に貢献します。次世代 Auto Scan は、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、ボタンを押す回数を最大 54% 削減します。*
- Flow Viewer
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Flow Viewer
Flow Viewer は、血管系および胎児の心臓の構造を対象としたフィリップスのカラー表示機能です。Flow Viewer は、フローイメージングデータを3次元的にレンダリングすることで、心臓と血管の構造をよりわかりやすく視覚化し、あらゆるカラーイメージングモードの見やすさを向上することを目的としています。搭載されているすべてのカラーイメージングモード（CFM、CPA、CPAd、MFI、MFI HD）で使用可能です。
Flow Viewer
Flow Viewer は、血管系および胎児の心臓の構造を対象としたフィリップスのカラー表示機能です。Flow Viewer は、フローイメージングデータを3次元的にレンダリングすることで、心臓と血管の構造をよりわかりやすく視覚化し、あらゆるカラーイメージングモードの見やすさを向上することを目的としています。搭載されているすべてのカラーイメージングモード（CFM、CPA、CPAd、MFI、MFI HD）で使用可能です。
Flow Viewer は、血管系および胎児の心臓の構造を対象としたフィリップスのカラー表示機能です。Flow Viewer は、フローイメージングデータを3次元的にレンダリングすることで、心臓と血管の構造をよりわかりやすく視覚化し、あらゆるカラーイメージングモードの見やすさを向上することを目的としています。搭載されているすべてのカラーイメージングモード（CFM、CPA、CPAd、MFI、MFI HD）で使用可能です。
- バランスを重視した設計
- シンプルなワークフロー
- 信頼性と安定性
- 次世代 Auto Scan
仕様
- システムの寸法
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システムの寸法
|幅
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|高さ
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|奥行き
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|重量
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- コントロールパネル
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コントロールパネル
|モニタサイズ
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|可動範囲
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|高さ調節
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- システムの寸法
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- コントロールパネル
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コントロールパネル
|モニタサイズ
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|可動範囲
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- * When comparing VM10 performance to VM7 performance.
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- 販売名：超音波画像診断装置 EPIQ／Affiniti
- 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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