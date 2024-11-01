Affiniti 50 Elevate
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Affiniti 50 Elevate 超音波システムは、スピーディーに、より信頼性の高い診断を目指したパフォーマンスとワークフローを提供しています。
特長
- バランスを重視した設計
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バランスを重視した設計
日常の診療においては、より少ない時間とリソースで、より多くの患者様に、最高のケアを提供することが求められています。このような多岐にわたるニーズにバランスよく応えるために、瞬時に診断情報を入手でき、高度な機能を備え、また人間工学に基づいて設計された使いやすい装置が必要とされています。
バランスを重視した設計
日常の診療においては、より少ない時間とリソースで、より多くの患者様に、最高のケアを提供することが求められています。このような多岐にわたるニーズにバランスよく応えるために、瞬時に診断情報を入手でき、高度な機能を備え、また人間工学に基づいて設計された使いやすい装置が必要とされています。
日常の診療においては、より少ない時間とリソースで、より多くの患者様に、最高のケアを提供することが求められています。このような多岐にわたるニーズにバランスよく応えるために、瞬時に診断情報を入手でき、高度な機能を備え、また人間工学に基づいて設計された使いやすい装置が必要とされています。
- 高い能力と快適な操作性
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高い能力と快適な操作性
Affiniti 50 は、お客様の経験をもとに、日常の検査で直面するさまざまな課題に対応するよう設計されています。狭いスペースでの検査、膨大な検査数、描出の難しい症例、時間の制約など、細部に至るまで配慮を重ねてシステムを設計し、お客様の作業負荷の軽減につなげています。
高い能力と快適な操作性
Affiniti 50 は、お客様の経験をもとに、日常の検査で直面するさまざまな課題に対応するよう設計されています。狭いスペースでの検査、膨大な検査数、描出の難しい症例、時間の制約など、細部に至るまで配慮を重ねてシステムを設計し、お客様の作業負荷の軽減につなげています。
Affiniti 50 は、お客様の経験をもとに、日常の検査で直面するさまざまな課題に対応するよう設計されています。狭いスペースでの検査、膨大な検査数、描出の難しい症例、時間の制約など、細部に至るまで配慮を重ねてシステムを設計し、お客様の作業負荷の軽減につなげています。
- 次世代 Auto Scan
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次世代 Auto Scan
フィリップスの次世代 Auto Scanは、画像の均一性を向上させ、すべてのピクセルで画像の明るさを適切に調整し、ユーザーによる調整の必要性を減らしながら、トランスジューサのプランカビリティの改善に貢献します。次世代 Auto Scan は、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、ボタンを押す回数を最大 54% 削減します。*
次世代 Auto Scan
フィリップスの次世代 Auto Scanは、画像の均一性を向上させ、すべてのピクセルで画像の明るさを適切に調整し、ユーザーによる調整の必要性を減らしながら、トランスジューサのプランカビリティの改善に貢献します。次世代 Auto Scan は、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、ボタンを押す回数を最大 54% 削減します。*
フィリップスの次世代 Auto Scanは、画像の均一性を向上させ、すべてのピクセルで画像の明るさを適切に調整し、ユーザーによる調整の必要性を減らしながら、トランスジューサのプランカビリティの改善に貢献します。次世代 Auto Scan は、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、ボタンを押す回数を最大 54% 削減します。*
- SWEの自動計測 Auto ElastQ
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SWEの自動計測 Auto ElastQ
SWEモードでフリーズすると、ループ内での適切なフレームとROIポジションが提示されます。これにより、SWE計測の時間短縮だけではなく、画像の選択や計測ROIの置き場所に起因するバラツキの軽減が期待されます。**
SWEの自動計測 Auto ElastQ
SWEモードでフリーズすると、ループ内での適切なフレームとROIポジションが提示されます。これにより、SWE計測の時間短縮だけではなく、画像の選択や計測ROIの置き場所に起因するバラツキの軽減が期待されます。**
SWEモードでフリーズすると、ループ内での適切なフレームとROIポジションが提示されます。これにより、SWE計測の時間短縮だけではなく、画像の選択や計測ROIの置き場所に起因するバラツキの軽減が期待されます。**
- Flow Viewer
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Flow Viewer
Flow Viewer は、血管系および胎児の心臓の構造を対象としたフィリップスのカラー表示機能です。Flow Viewer は、フローイメージングデータを3次元的にレンダリングすることで、心臓と血管の構造をよりわかりやすく視覚化し、あらゆるカラーイメージングモードの見やすさを向上することを目的としています。搭載されているすべてのカラーイメージングモード（CFM、CPA、CPAd、MFI、MFI HD）で使用可能です。
Flow Viewer
Flow Viewer は、血管系および胎児の心臓の構造を対象としたフィリップスのカラー表示機能です。Flow Viewer は、フローイメージングデータを3次元的にレンダリングすることで、心臓と血管の構造をよりわかりやすく視覚化し、あらゆるカラーイメージングモードの見やすさを向上することを目的としています。搭載されているすべてのカラーイメージングモード（CFM、CPA、CPAd、MFI、MFI HD）で使用可能です。
Flow Viewer は、血管系および胎児の心臓の構造を対象としたフィリップスのカラー表示機能です。Flow Viewer は、フローイメージングデータを3次元的にレンダリングすることで、心臓と血管の構造をよりわかりやすく視覚化し、あらゆるカラーイメージングモードの見やすさを向上することを目的としています。搭載されているすべてのカラーイメージングモード（CFM、CPA、CPAd、MFI、MFI HD）で使用可能です。
- バランスを重視した設計
- 高い能力と快適な操作性
- 次世代 Auto Scan
- SWEの自動計測 Auto ElastQ
仕様
- システムの寸法
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システムの寸法
|幅
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|高さ
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|奥行き
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|重量
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- コントロールパネル
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コントロールパネル
|モニタサイズ
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|可動範囲
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- システムの寸法
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- コントロールパネル
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コントロールパネル
|モニタサイズ
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|可動範囲
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- *When comparing VM10 performance to VM7 performance.
- ** D001733338 A_Auto ElastQ Device Description Anaysis
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- 販売名：超音波画像診断装置 EPIQ／Affiniti
- 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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