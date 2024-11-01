MicroFlow Imaging (MFI)

組織内の遅く微弱な血流の検出を目的としたツールです。微小血管の血流を高分解能かつ最小限のアーチファクトで検出しようとした場合、従来の方法ではさまざまな障壁がありますが、MicroFlow Imaging (MFI)を用いることで、その多くを克服できると考えられます。MFIでは、高いフレームレートと 2D 画質を維持しつつ、MFIのために設計されたアーチファクト低減技術を適用して微小血管構造を描出できます。