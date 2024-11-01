Affiniti 70 Elevate
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Affiniti 70 Elevate 超音波診断装置は、スピーディーで、より信頼性の高い診断を目指したパフォーマンスとワークフローを提供します。
特長
- PureWave および xMATRIX テクノロジー
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PureWave および xMATRIXトランスジューサテクノロジー
PureWave の技術は、技術的に描出が困難な患者でも優れた画像を得ることに貢献します。PureWave クリスタルテクノロジーは、過去40年の圧電トランスジューサマテリアルにおける歴史的な発明です。PureWaveに使用されるクリスタルは純粋で均一であるため、標準的なセラミックスを材料とした場合と比較して、より広い帯域幅と2倍の送受信効率を得られることが報告されています。***
PureWave および xMATRIXトランスジューサテクノロジー
PureWave の技術は、技術的に描出が困難な患者でも優れた画像を得ることに貢献します。PureWave クリスタルテクノロジーは、過去40年の圧電トランスジューサマテリアルにおける歴史的な発明です。PureWaveに使用されるクリスタルは純粋で均一であるため、標準的なセラミックスを材料とした場合と比較して、より広い帯域幅と2倍の送受信効率を得られることが報告されています。***
PureWave および xMATRIXトランスジューサテクノロジー
PureWave の技術は、技術的に描出が困難な患者でも優れた画像を得ることに貢献します。PureWave クリスタルテクノロジーは、過去40年の圧電トランスジューサマテリアルにおける歴史的な発明です。PureWaveに使用されるクリスタルは純粋で均一であるため、標準的なセラミックスを材料とした場合と比較して、より広い帯域幅と2倍の送受信効率を得られることが報告されています。***
- 次世代 Auto Scan
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次世代 Auto Scan
フィリップスの次世代 Auto Scanは、画像の均一性を向上させ、すべてのピクセルで画像の明るさを適切に調整し、ユーザーによる調整の必要性を減らしながら、トランスジューサのプランカビリティの改善に貢献します。次世代 Auto Scan は、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、ボタンを押す回数を最大 54% 削減します。*
次世代 Auto Scan
フィリップスの次世代 Auto Scanは、画像の均一性を向上させ、すべてのピクセルで画像の明るさを適切に調整し、ユーザーによる調整の必要性を減らしながら、トランスジューサのプランカビリティの改善に貢献します。次世代 Auto Scan は、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、ボタンを押す回数を最大 54% 削減します。*
フィリップスの次世代 Auto Scanは、画像の均一性を向上させ、すべてのピクセルで画像の明るさを適切に調整し、ユーザーによる調整の必要性を減らしながら、トランスジューサのプランカビリティの改善に貢献します。次世代 Auto Scan は、ピクセル単位でのリアルタイム最適化により、ボタンを押す回数を最大 54% 削減します。*
- MicroFlow Imaging (MFI)
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MicroFlow Imaging (MFI)
組織内の遅く微弱な血流の検出を目的としたツールです。微小血管の血流を高分解能かつ最小限のアーチファクトで検出しようとした場合、従来の方法ではさまざまな障壁がありますが、MicroFlow Imaging (MFI)を用いることで、その多くを克服できると考えられます。MFIでは、高いフレームレートと 2D 画質を維持しつつ、MFIのために設計されたアーチファクト低減技術を適用して微小血管構造を描出できます。
MicroFlow Imaging (MFI)
組織内の遅く微弱な血流の検出を目的としたツールです。微小血管の血流を高分解能かつ最小限のアーチファクトで検出しようとした場合、従来の方法ではさまざまな障壁がありますが、MicroFlow Imaging (MFI)を用いることで、その多くを克服できると考えられます。MFIでは、高いフレームレートと 2D 画質を維持しつつ、MFIのために設計されたアーチファクト低減技術を適用して微小血管構造を描出できます。
組織内の遅く微弱な血流の検出を目的としたツールです。微小血管の血流を高分解能かつ最小限のアーチファクトで検出しようとした場合、従来の方法ではさまざまな障壁がありますが、MicroFlow Imaging (MFI)を用いることで、その多くを克服できると考えられます。MFIでは、高いフレームレートと 2D 画質を維持しつつ、MFIのために設計されたアーチファクト低減技術を適用して微小血管構造を描出できます。
- SWEの自動計測 Auto ElastQ
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SWEの自動計測 Auto ElastQ
SWEモードでフリーズすると、ループ内での適切なフレームとROIポジションが提示されます。これにより、SWE計測の時間短縮だけではなく、画像の選択や計測ROIの置き場所に起因するバラツキの軽減が期待されます。**
SWEの自動計測 Auto ElastQ
SWEモードでフリーズすると、ループ内での適切なフレームとROIポジションが提示されます。これにより、SWE計測の時間短縮だけではなく、画像の選択や計測ROIの置き場所に起因するバラツキの軽減が期待されます。**
SWEモードでフリーズすると、ループ内での適切なフレームとROIポジションが提示されます。これにより、SWE計測の時間短縮だけではなく、画像の選択や計測ROIの置き場所に起因するバラツキの軽減が期待されます。**
- フュージョンとナビゲーション
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フュージョンとナビゲーション
統合されたフュージョン機能で、診断が困難な症例でも信頼性の高い意思決定を行えるようサポートします。合理化されたワークフローにより、CT / MR / PET 画像とリアルタイム超音波画像を迅速かつ効果的にフュージョンできます。各イメージングモダリティを超音波診断装置上で直接組み合わせることで、視覚化能力を備えた診断ツールにアクセスできるようになり、臨床上の意思決定を迅速に行えます。C5-1、C9-2、eL18-4、S5-1、mC7-2 など、さまざまなアプリケーションの各種トランスジューサでフュージョン機能とナビゲーション機能を拡張できます。
フュージョンとナビゲーション
統合されたフュージョン機能で、診断が困難な症例でも信頼性の高い意思決定を行えるようサポートします。合理化されたワークフローにより、CT / MR / PET 画像とリアルタイム超音波画像を迅速かつ効果的にフュージョンできます。各イメージングモダリティを超音波診断装置上で直接組み合わせることで、視覚化能力を備えた診断ツールにアクセスできるようになり、臨床上の意思決定を迅速に行えます。C5-1、C9-2、eL18-4、S5-1、mC7-2 など、さまざまなアプリケーションの各種トランスジューサでフュージョン機能とナビゲーション機能を拡張できます。
統合されたフュージョン機能で、診断が困難な症例でも信頼性の高い意思決定を行えるようサポートします。合理化されたワークフローにより、CT / MR / PET 画像とリアルタイム超音波画像を迅速かつ効果的にフュージョンできます。各イメージングモダリティを超音波診断装置上で直接組み合わせることで、視覚化能力を備えた診断ツールにアクセスできるようになり、臨床上の意思決定を迅速に行えます。C5-1、C9-2、eL18-4、S5-1、mC7-2 など、さまざまなアプリケーションの各種トランスジューサでフュージョン機能とナビゲーション機能を拡張できます。
- PureWave および xMATRIX テクノロジー
- 次世代 Auto Scan
- MicroFlow Imaging (MFI)
- SWEの自動計測 Auto ElastQ
バランスの取れた超音波診断装置をめざすフィリップスのAffiniti 70のコンセプトは
1. Confident throughput
優れた画質による信頼性
2. Experience
直感的で馴染み易い操作性
3. Total cost of ownership
装置の所有・維持コストの抑制
の"3 本の柱" から成り立っています。
毎日あなたと検査を続けるために
- 4500時間以上の信頼性テストを行っています
Affinitiの検討をご提案する理由 – 14 reasons to consider Affiniti (英文)
より信頼性の高い診断のために- PureWaveテクノロジの詳細(英文)
仕様
- システムの寸法
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システムの寸法
|幅
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|高さ
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|奥行き
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|重量
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- コントロールパネル
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- システムの寸法
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- コントロールパネル
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- * When comparing VM10 performance to VM7 performance.
- ** D001733338 A_Auto ElastQ Device Description Anaysis
- *** Realizing dramatic improvements in the efficiency,sensitivity and bandwidth of ultrasound transducers, 2006
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- 販売名：超音波画像診断装置 EPIQ／Affiniti
- 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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