SmartPath to Ingenia Elition X

MRシステムの価値を維持し陳腐化しない装置へ

フィリップスのスキャナを2台以上所有している場合、同じソフトウェアリリースで標準化すると、ユーザーは複数のスキャナで同じExamCardsを学習および使用でき、効率が向上します。TechnologyMaximizer Plusサブスクリプションプログラム⁴では、Ingenia 3.0T Evolutionと残りのシステムで適宜ソフトウェアアップデートが実行されるため、MRシステム全体を同じレベルに維持しつつ、ソフトウェアの改善やサイバーセキュリティの進化が生むメリットを受けることができます。