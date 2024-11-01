SmartPath to Ingenia Elition X
Ingenia 3.0Tをハイエンド装置 Ingenia Elition 3.0Tへ
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フィリップスMR SmartPathでは、既存のIngenia 3.0Tを
ハイエンド装置であるIngenia Elition 3.0Tに更新することができます。高性能のVegaグラジエントは、新たなレベルの高画質化を提供します。Smart Workflowソリューションは、タッチレスの呼吸同期システム、患者のセットアップガイダンス、検査室内でのスキャン開始など、検査のパフォーマンスを向上させることができます。Compressed SENSEは、2D、3D撮像および、すべての領域に対し、最大50％の高速化を実現します¹。 ComfortPlus Mattressは、患者に快適な検査環境を提供します²。
特長
- Neuro Scienceの新たな展開 - SmartPath to Ingenia Elition 3.0T
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中枢神経領域への応用
Ingenia Elition 3.0TのVegaグラジエントは高い冷却効率により、duty cycle の改善と連続的な最大値の出力を可能とし、膨大なデータを必要とするfMRIや多軸の拡散テンソル画像の撮像において、ほぼTRやTEの延長を伴わず画像データを取得することができます。また、fMRIにおいては時間分解能が最大23%向上し、精度の高いfMRIが可能です²。
中枢神経領域への応用
Ingenia Elition 3.0TのVegaグラジエントは高い冷却効率により、duty cycle の改善と連続的な最大値の出力を可能とし、膨大なデータを必要とするfMRIや多軸の拡散テンソル画像の撮像において、ほぼTRやTEの延長を伴わず画像データを取得することができます。また、fMRIにおいては時間分解能が最大23%向上し、精度の高いfMRIが可能です²。
Ingenia Elition 3.0TのVegaグラジエントは高い冷却効率により、duty cycle の改善と連続的な最大値の出力を可能とし、膨大なデータを必要とするfMRIや多軸の拡散テンソル画像の撮像において、ほぼTRやTEの延長を伴わず画像データを取得することができます。また、fMRIにおいては時間分解能が最大23%向上し、精度の高いfMRIが可能です²。
- ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
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ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
VitalScreenは、患者情報、患者体位、VCGセットアップ、造影剤などの情報を表示して、検査セットアップを効率的にサポートします。これまで手動で行われていたワークフローが自動化されることにより、他の作業時間を確保するとともに患者の快適性が向上し、生産性を高められます。
ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
VitalScreenは、患者情報、患者体位、VCGセットアップ、造影剤などの情報を表示して、検査セットアップを効率的にサポートします。これまで手動で行われていたワークフローが自動化されることにより、他の作業時間を確保するとともに患者の快適性が向上し、生産性を高められます。
ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
VitalScreenは、患者情報、患者体位、VCGセットアップ、造影剤などの情報を表示して、検査セットアップを効率的にサポートします。これまで手動で行われていたワークフローが自動化されることにより、他の作業時間を確保するとともに患者の快適性が向上し、生産性を高められます。
- DWI画像が最大30%高速化 - IngeniaからElitionへ
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DWI画像が最大30%高速化²
Ingenia Elition 3.0TのVegaグラジエントは、渦電流を最小限に抑えるグラジエントデザインにより、Diffusion のイメージングにおいて30％の撮像時間短縮と70％のコントラスト分解能の向上を可能とします²。また高いスルーレートによってもTEを15％短縮可能²とすることから、高い信号／雑音、高分解能、高速なDiffusion画像を取得することができます²。
DWI画像が最大30%高速化²
Ingenia Elition 3.0TのVegaグラジエントは、渦電流を最小限に抑えるグラジエントデザインにより、Diffusion のイメージングにおいて30％の撮像時間短縮と70％のコントラスト分解能の向上を可能とします²。また高いスルーレートによってもTEを15％短縮可能²とすることから、高い信号／雑音、高分解能、高速なDiffusion画像を取得することができます²。
Ingenia Elition 3.0TのVegaグラジエントは、渦電流を最小限に抑えるグラジエントデザインにより、Diffusion のイメージングにおいて30％の撮像時間短縮と70％のコントラスト分解能の向上を可能とします²。また高いスルーレートによってもTEを15％短縮可能²とすることから、高い信号／雑音、高分解能、高速なDiffusion画像を取得することができます²。
- 空間分解能が最大60%向上¹ - IngeniaからElitionへ
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分解能が最大60%向上¹
Ingenia Elition 3.0TのVegaグラジエントは、高い冷却効率を実現したダイレクトクーリングシステムを搭載しています。高速SE 法ではエコースペース短縮など効率的なデータ収集を行うことが可能となり、最大60％の空間分解能向上を実現します¹。また、高速撮像技術Compressed SENSEを用いることにより、従来と同等の撮像時間でのさらなる高空間分解能化が可能であり、より詳しい情報から精度の高い診断が可能となります。
分解能が最大60%向上¹
Ingenia Elition 3.0TのVegaグラジエントは、高い冷却効率を実現したダイレクトクーリングシステムを搭載しています。高速SE 法ではエコースペース短縮など効率的なデータ収集を行うことが可能となり、最大60％の空間分解能向上を実現します¹。また、高速撮像技術Compressed SENSEを用いることにより、従来と同等の撮像時間でのさらなる高空間分解能化が可能であり、より詳しい情報から精度の高い診断が可能となります。
Ingenia Elition 3.0TのVegaグラジエントは、高い冷却効率を実現したダイレクトクーリングシステムを搭載しています。高速SE 法ではエコースペース短縮など効率的なデータ収集を行うことが可能となり、最大60％の空間分解能向上を実現します¹。また、高速撮像技術Compressed SENSEを用いることにより、従来と同等の撮像時間でのさらなる高空間分解能化が可能であり、より詳しい情報から精度の高い診断が可能となります。
- MRI検査の最大50%高速化 - IngeniaからElitionへ
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画質劣化を最小限に抑え、最大50%の高速化¹
Ingenia Elition 3.0TはVegaグラジエントと高速撮像技術Compressed SENSEによりMRI検査全体を短縮することが可能です。Compressed SENSEは画質劣化を抑え、最大50%の高速化¹を実現し、解剖情報を得るための静的な撮像からダイナミック撮像、頭部、腹部、整形、心臓領域の撮像、さらには2D、3D撮像など、ルーチンの幅広い撮像へのシームレスな対応を可能にします。
画質劣化を最小限に抑え、最大50%の高速化¹
Ingenia Elition 3.0TはVegaグラジエントと高速撮像技術Compressed SENSEによりMRI検査全体を短縮することが可能です。Compressed SENSEは画質劣化を抑え、最大50%の高速化¹を実現し、解剖情報を得るための静的な撮像からダイナミック撮像、頭部、腹部、整形、心臓領域の撮像、さらには2D、3D撮像など、ルーチンの幅広い撮像へのシームレスな対応を可能にします。
Ingenia Elition 3.0TはVegaグラジエントと高速撮像技術Compressed SENSEによりMRI検査全体を短縮することが可能です。Compressed SENSEは画質劣化を抑え、最大50%の高速化¹を実現し、解剖情報を得るための静的な撮像からダイナミック撮像、頭部、腹部、整形、心臓領域の撮像、さらには2D、3D撮像など、ルーチンの幅広い撮像へのシームレスな対応を可能にします。
- タッチレス呼吸トリガリング - IngeniaからElitionへ
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タッチレス患者トリガリング
VitalEyeは赤外線システムを用い、連続的に正確な呼吸信号を受信し呼吸同期を行います。腹部へ接触させる従来センサーと異なり、患者に不快感を与えず、効率的な患者セットアップをサポートします。VitalEyeはAI⁵を使用して、微細な呼吸の兆候を検知するため、呼吸が不規則な患者の検査においても良好な画像を提供します。
タッチレス患者トリガリング
VitalEyeは赤外線システムを用い、連続的に正確な呼吸信号を受信し呼吸同期を行います。腹部へ接触させる従来センサーと異なり、患者に不快感を与えず、効率的な患者セットアップをサポートします。VitalEyeはAI⁵を使用して、微細な呼吸の兆候を検知するため、呼吸が不規則な患者の検査においても良好な画像を提供します。
VitalEyeは赤外線システムを用い、連続的に正確な呼吸信号を受信し呼吸同期を行います。腹部へ接触させる従来センサーと異なり、患者に不快感を与えず、効率的な患者セットアップをサポートします。VitalEyeはAI⁵を使用して、微細な呼吸の兆候を検知するため、呼吸が不規則な患者の検査においても良好な画像を提供します。
- 映像システムによる検査環境の改善
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映像システムによる検査環境の改善
フィリップスはAmbient ExperienceとIn-boreソリューションによりMRI検査中の患者ストレスを軽減する検査環境を提供します。これらのシステムはオペレータや患者自らが好み合わせてボア内や検査室の照明、音楽、映像を指定し快適な検査環境を作り出すことができます。また、再スキャン回数減少、鎮静による管理の解消など検査環境の快適性とあわせてオペレータの負担も軽減させることができます。
映像システムによる検査環境の改善
フィリップスはAmbient ExperienceとIn-boreソリューションによりMRI検査中の患者ストレスを軽減する検査環境を提供します。これらのシステムはオペレータや患者自らが好み合わせてボア内や検査室の照明、音楽、映像を指定し快適な検査環境を作り出すことができます。また、再スキャン回数減少、鎮静による管理の解消など検査環境の快適性とあわせてオペレータの負担も軽減させることができます。
フィリップスはAmbient ExperienceとIn-boreソリューションによりMRI検査中の患者ストレスを軽減する検査環境を提供します。これらのシステムはオペレータや患者自らが好み合わせてボア内や検査室の照明、音楽、映像を指定し快適な検査環境を作り出すことができます。また、再スキャン回数減少、鎮静による管理の解消など検査環境の快適性とあわせてオペレータの負担も軽減させることができます。
- 患者の快適性が向上 - IngeniaからElitionへ
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患者の快適性が向上
Ingenia Elition 3.0Tに搭載されているConfortPlus Mattlessは、患者の快適性を追及した寝台テーブル上のマットレスです。ComfortPlus Mattress は検査寝台上での快適性を提供します。標準的なマットレスに不快感を訴えた患者の90％はComfortPlus Mattress が快適であるというアンケート結果も得られており、検査全体の快適性は最大36%向上させることができます³。
患者の快適性が向上
Ingenia Elition 3.0Tに搭載されているConfortPlus Mattlessは、患者の快適性を追及した寝台テーブル上のマットレスです。ComfortPlus Mattress は検査寝台上での快適性を提供します。標準的なマットレスに不快感を訴えた患者の90％はComfortPlus Mattress が快適であるというアンケート結果も得られており、検査全体の快適性は最大36%向上させることができます³。
Ingenia Elition 3.0Tに搭載されているConfortPlus Mattlessは、患者の快適性を追及した寝台テーブル上のマットレスです。ComfortPlus Mattress は検査寝台上での快適性を提供します。標準的なマットレスに不快感を訴えた患者の90％はComfortPlus Mattress が快適であるというアンケート結果も得られており、検査全体の快適性は最大36%向上させることができます³。
- MRシステムの価値を維持
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MRシステムの価値を維持し陳腐化しない装置へ
フィリップスのスキャナを2台以上所有している場合、同じソフトウェアリリースで標準化すると、ユーザーは複数のスキャナで同じExamCardsを学習および使用でき、効率が向上します。TechnologyMaximizer Plusサブスクリプションプログラム⁴では、Ingenia 3.0T Evolutionと残りのシステムで適宜ソフトウェアアップデートが実行されるため、MRシステム全体を同じレベルに維持しつつ、ソフトウェアの改善やサイバーセキュリティの進化が生むメリットを受けることができます。
MRシステムの価値を維持し陳腐化しない装置へ
フィリップスのスキャナを2台以上所有している場合、同じソフトウェアリリースで標準化すると、ユーザーは複数のスキャナで同じExamCardsを学習および使用でき、効率が向上します。TechnologyMaximizer Plusサブスクリプションプログラム⁴では、Ingenia 3.0T Evolutionと残りのシステムで適宜ソフトウェアアップデートが実行されるため、MRシステム全体を同じレベルに維持しつつ、ソフトウェアの改善やサイバーセキュリティの進化が生むメリットを受けることができます。
フィリップスのスキャナを2台以上所有している場合、同じソフトウェアリリースで標準化すると、ユーザーは複数のスキャナで同じExamCardsを学習および使用でき、効率が向上します。TechnologyMaximizer Plusサブスクリプションプログラム⁴では、Ingenia 3.0T Evolutionと残りのシステムで適宜ソフトウェアアップデートが実行されるため、MRシステム全体を同じレベルに維持しつつ、ソフトウェアの改善やサイバーセキュリティの進化が生むメリットを受けることができます。
- 問題を未然に防ぐ
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問題を未然に防ぐ
スキャナのダウンタイムは、患者のケアに遅延を生じさせます。フィリップスが提供するメンテナンス契約はユーザーのニーズに最適で、最新のサービスイノベーションにより実現し、稼働時間を保証します。予防的リモートモニタリング、リモート診断、リモートおよびフィールドサービスでの支援を行うことで、問題を未然に防ぎます。e-Alertsを備えており、遠隔からユーザーのMRシステム上で500を超えるパラメータをモニタリングし、部門運営に影響を及ぼすことなく問題を検知、解決します。
問題を未然に防ぐ
スキャナのダウンタイムは、患者のケアに遅延を生じさせます。フィリップスが提供するメンテナンス契約はユーザーのニーズに最適で、最新のサービスイノベーションにより実現し、稼働時間を保証します。予防的リモートモニタリング、リモート診断、リモートおよびフィールドサービスでの支援を行うことで、問題を未然に防ぎます。e-Alertsを備えており、遠隔からユーザーのMRシステム上で500を超えるパラメータをモニタリングし、部門運営に影響を及ぼすことなく問題を検知、解決します。
スキャナのダウンタイムは、患者のケアに遅延を生じさせます。フィリップスが提供するメンテナンス契約はユーザーのニーズに最適で、最新のサービスイノベーションにより実現し、稼働時間を保証します。予防的リモートモニタリング、リモート診断、リモートおよびフィールドサービスでの支援を行うことで、問題を未然に防ぎます。e-Alertsを備えており、遠隔からユーザーのMRシステム上で500を超えるパラメータをモニタリングし、部門運営に影響を及ぼすことなく問題を検知、解決します。
- Neuro Scienceの新たな展開 - SmartPath to Ingenia Elition 3.0T
- ガイド付き検査セットアップ (VitalScreen)
- DWI画像が最大30%高速化 - IngeniaからElitionへ
- 空間分解能が最大60%向上¹ - IngeniaからElitionへ
販売名：フィリップス Elition 3.0T
医療機器認証番号：230ACBZX00009000
設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
管理医療機器
- 1. Compressed SENSEなしのフィリップススキャンと比較した場合
- 2. Ingenia 3.0T Omega HP R5.3と比較した場合
- 3. 標準的なマットレスを使用した場合と比較
- 4. 互換性については、当社担当営業にお問い合わせください
- 5. EUハイレベル専門家グループによる定義
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