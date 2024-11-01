Ingenia Ambition/Elition MR-RT

外部ビーム放射線治療 (RT) であっても、ブラキセラピーでも、CTに基づいた治療計画にMR情報をさらに活用することで、患者管理をより良いものにすることができます。MRIの優れた軟部組織コントラストにより、リスクのある腫瘍や臓器をはっきりと見ることができます。その結果、より正確な輪郭抽出をサポートし、可能な限り最善の治療計画を行うことができます。
画像提供：William Beaumont Health System, Detroit, USA
放射線治療の精度を高める
外部ビーム放射線治療 (RT) であっても、ブラキセラピーでも、CTに基づいた治療計画にMR情報をさらに活用することで、患者管理をより良いものにすることができます。MRIの優れた軟部組織コントラストにより、リスクのある腫瘍や臓器をはっきりと見ることができます。その結果、より正確な輪郭抽出をサポートし、可能な限り最善の治療計画を行うことができます。
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外部ビーム放射線治療 (RT) であっても、ブラキセラピーでも、CTに基づいた治療計画にMR情報をさらに活用することで、患者管理をより良いものにすることができます。MRIの優れた軟部組織コントラストにより、リスクのある腫瘍や臓器をはっきりと見ることができます。その結果、より正確な輪郭抽出をサポートし、可能な限り最善の治療計画を行うことができます。
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外部ビーム放射線治療 (RT) であっても、ブラキセラピーでも、CTに基づいた治療計画にMR情報をさらに活用することで、患者管理をより良いものにすることができます。MRIの優れた軟部組織コントラストにより、リスクのある腫瘍や臓器をはっきりと見ることができます。その結果、より正確な輪郭抽出をサポートし、可能な限り最善の治療計画を行うことができます。
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外部ビーム放射線治療 (RT) であっても、ブラキセラピーでも、CTに基づいた治療計画にMR情報をさらに活用することで、患者管理をより良いものにすることができます。MRIの優れた軟部組織コントラストにより、リスクのある腫瘍や臓器をはっきりと見ることができます。その結果、より正確な輪郭抽出をサポートし、可能な限り最善の治療計画を行うことができます。
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