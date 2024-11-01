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Ingenia Ambition/Elition MR-RT

MR-RTソリューション

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Ingenia Ambition 1.5TとIngenia Elition 3.0TのMRシステムを搭載した最先端のIngenia MR-RTプラットフォームは、高品質のMR画像を用いた放射線治療計画のニーズに対応します。また、MR画像のみを用いた放射線治療計画を行う際にも、ワークフロー全体を考慮した包括的なソリューションにより、MRIのポテンシャルをスムーズに治療へと統合することができます。

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外部ビーム放射線治療 (RT) であっても、ブラキセラピーでも、CTに基づいた治療計画にMR情報をさらに活用することで、患者管理をより良いものにすることができます。MRIの優れた軟部組織コントラストにより、リスクのある腫瘍や臓器をはっきりと見ることができます。その結果、より正確な輪郭抽出をサポートし、可能な限り最善の治療計画を行うことができます。 画像提供：William Beaumont Health System, Detroit, USA

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外部ビーム放射線治療 (RT) であっても、ブラキセラピーでも、CTに基づいた治療計画にMR情報をさらに活用することで、患者管理をより良いものにすることができます。MRIの優れた軟部組織コントラストにより、リスクのある腫瘍や臓器をはっきりと見ることができます。その結果、より正確な輪郭抽出をサポートし、可能な限り最善の治療計画を行うことができます。 画像提供：William Beaumont Health System, Detroit, USA

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放射線腫瘍学のための優れたMRIプラットフォーム
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Ingenia MR-RTは、dStreamアーキテクチャ、高い傾斜磁場のリニアリティ、3次元の傾斜磁場のディストーション補正により、最先端の画像品質を高い幾何学的精度でお届けいたします。最新のMRIシステムであるElition 3.0TとAmbition 1.5TワイドボアMRシステムにより、現在はもちろん将来に渡ってMRIのイノベーションの恩恵を受けることができます。

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高い基準を維持
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撮像時点におけるMRIのパフォーマンスが治療計画を行う上で信頼できる精度かどうかがわかります。専用のファントムと解析ソフトウェアを含むQAパッケージを搭載しており、広い撮像視野で幾何学的精度が評価可能です。ほとんどのステップは完全に自動化されているため、ルーチンにおける容積測定評価を迅速かつユーザーに依存しない再現性のある方法で行うことができます。オンコンソールの合否解析では、幾何学的精度解析の結果について明確なガイダンスをユーザーに提供します。

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精度の高い位置決め
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高度にターゲットを絞った放射線治療計画は、治療位置での患者の再現性の高いポジショニングに依存しています。フィリップス独自の統合型MR-RTカウチトップは、患者を背側のコイルに近づけることでSNRを向上させながら、ボア内の広いスペースを活用できます。インデックスを備えたカウチトップは、主要ベンダーのさまざまなMRI対応の固定化アクセサリーに対応しています。

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業務に合わせてワークフローを改善することが可能です。オプションのLAP DORADO nova MR3Tレーザーポジショニングシステムは、MRIスキャナで患者の位置合わせを行うことができるため、MR-CT連携をサポートします。レーザーを用いたポジショニング後の患者の撮像位置をワンクリックでMRIシステムのアイソセンタへ移動させることができ、ワークフロー手順の削減が可能です。

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治療計画の明確化
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dStreamコイルの多様な配置は、RT用に調整されたExamCardsと連携し、高い幾何学的忠実度を持つ高コントラストの画像を提供します。前立腺、女性の骨盤、脳、頭頸部、脊椎の完全なイメージング・プロトコルを迅速に実行できます。

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MRイメージングのワークフローへの統合を成功させるには、まず人が必要です。私たちは、ワークフローを合理化し、初日からMRイメージングをフルに効率的に活用するために、お客様のチームを支援するためのオーダーメイドのトレーニングを提供しています。

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放射線腫瘍学のための優れたMRIプラットフォーム
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Ingenia MR-RTとは下記のMR装置を放射線治療計画に用いた時の通称です。

販売名：フィリップス Elition 3.0T
医療機器認証番号：230ACBZX00009000

販売名：フィリップス Ambition 1.5T
医療機器認証番号：231AFBZX00015000
*Ingenia 1.5T Evolutionは上記認証番号と同一です。


LAP DORADO nova MR3Tレーザーポジショニングシステムとは治療計画用に設置するレーザーシステムです。

販売名：DORADO-MR
医療機器認証番号：22500BZ100027000

日本国内ではメディカル・エキスパート株式会社の取り扱い品です。

仕様

画像撮影
画像撮影
電界強度
  • Ingenia 1.5T、Ingenia 3.0T、Ingenia Ambition 1.5T X、Ingenia Ambition 1.5T S、Ingenia Elition 3.0T S
  • Ingenia Elition 3.0T X
ボアのサイズ
  • 70 cm
ジオメトリック確度
  • Ø 32 cmのボリュームで1 mm以下（標準）
コイル配置
  • FlexCoverage前部コイル、後部コイル、FlexCoilを柔軟に配置 – すべてデジタルアーキテクチャを活用 – 幅広いRTアプリケーションに対応
専用RT ExamCard
  • 脳、頭頸部、前立腺、女性骨盤、一般骨盤および脊椎
フラットテーブルトップ
フラットテーブルトップ
デザイン
  • 薄型でフラットなMR-RT CouchTopは、非オーバーレイタイプのRT患者テーブル専用設計で、放射線治療位置での患者画像の撮影を対象としています。
長さ
  • 14 cm規格
  • 長さ：248 cm、 幅：63 cm（長身の患者に対応し、患者のポジショニングも自由に設定可能）
付属アクセサリ
  • インデックスバーS、インデックスバーL、保管用の壁面マウント
重量
  • 12.9 kg以下 kg
その他のアクセサリ
  • MR-RT CouchTopは、熱可塑性マスクやベースプレートなど、MR互換のポジショニング/固定用アクセサリに対応します（CIVCO、Orfit、QFixなどのサードパーティベンダー経由で注文可）。
ジオメトリックQA分析パッケージ
ジオメトリックQA分析パッケージ
ファントム設計
  • グリッドスペース：25 mm、ファントムホルダでファントムを3方向に配置可能（軸、冠状、矢状）
QA分析ボリューム
  • 50 x 45* x 40 cm³（RL x AP x FH） *実効値、テーブルよりも上のFOV：30 cm
ソフトウェア
  • MRコンソールから実行 マルチスライス2D評価用 MR画像のジオメトリック確度のコンタ図を作成可能
前部コイルサポート
前部コイルサポート
コイルサポート設計
高さ調整範囲
  • MR-RT CouchTopと前部コイル間は15～35.5 cm、両サイドで調整可能
オプションの外部レーザーポジショニングシステム
オプションの外部レーザーポジショニングシステム
タイプ
  • LAP DORADOnova MR3TまたはAPOLLO MR3R互換、緑色（520 nm）または赤色（638 nm）レーザー
許容される幅の範囲
  • 2.594～5.000 m
レーザーファントム
  • LAP Aquariusファントムとファントムホルダ、ELPS QA Test ExamCard
画像撮影
画像撮影
電界強度
  • Ingenia 1.5T、Ingenia 3.0T、Ingenia Ambition 1.5T X、Ingenia Ambition 1.5T S、Ingenia Elition 3.0T S
  • Ingenia Elition 3.0T X
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  • 70 cm
フラットテーブルトップ
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  • 薄型でフラットなMR-RT CouchTopは、非オーバーレイタイプのRT患者テーブル専用設計で、放射線治療位置での患者画像の撮影を対象としています。
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  • Ingenia 1.5T、Ingenia 3.0T、Ingenia Ambition 1.5T X、Ingenia Ambition 1.5T S、Ingenia Elition 3.0T S
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  • 70 cm
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  • Ø 32 cmのボリュームで1 mm以下（標準）
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  • FlexCoverage前部コイル、後部コイル、FlexCoilを柔軟に配置 – すべてデジタルアーキテクチャを活用 – 幅広いRTアプリケーションに対応
専用RT ExamCard
  • 脳、頭頸部、前立腺、女性骨盤、一般骨盤および脊椎
フラットテーブルトップ
フラットテーブルトップ
デザイン
  • 薄型でフラットなMR-RT CouchTopは、非オーバーレイタイプのRT患者テーブル専用設計で、放射線治療位置での患者画像の撮影を対象としています。
長さ
  • 14 cm規格
  • 長さ：248 cm、 幅：63 cm（長身の患者に対応し、患者のポジショニングも自由に設定可能）
付属アクセサリ
  • インデックスバーS、インデックスバーL、保管用の壁面マウント
重量
  • 12.9 kg以下 kg
その他のアクセサリ
  • MR-RT CouchTopは、熱可塑性マスクやベースプレートなど、MR互換のポジショニング/固定用アクセサリに対応します（CIVCO、Orfit、QFixなどのサードパーティベンダー経由で注文可）。
ジオメトリックQA分析パッケージ
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ファントム設計
  • グリッドスペース：25 mm、ファントムホルダでファントムを3方向に配置可能（軸、冠状、矢状）
QA分析ボリューム
  • 50 x 45* x 40 cm³（RL x AP x FH） *実効値、テーブルよりも上のFOV：30 cm
ソフトウェア
  • MRコンソールから実行 マルチスライス2D評価用 MR画像のジオメトリック確度のコンタ図を作成可能
前部コイルサポート
前部コイルサポート
コイルサポート設計
高さ調整範囲
  • MR-RT CouchTopと前部コイル間は15～35.5 cm、両サイドで調整可能
オプションの外部レーザーポジショニングシステム
オプションの外部レーザーポジショニングシステム
タイプ
  • LAP DORADOnova MR3TまたはAPOLLO MR3R互換、緑色（520 nm）または赤色（638 nm）レーザー
許容される幅の範囲
  • 2.594～5.000 m
レーザーファントム
  • LAP Aquariusファントムとファントムホルダ、ELPS QA Test ExamCard
  • *オーバーレイソリューションと比較した場合。
  • 1. Compressed SENSEなしのフィリップススキャンと比較した場合
  • 2 Ingenia 1.5T ZBOマグネットと比較した場合。

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