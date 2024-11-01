Ingenia Ambition/Elition MR-RT

Ingenia MR-RTとは下記のMR装置を放射線治療計画に用いた時の通称です。



販売名：フィリップス Elition 3.0T

医療機器認証番号：230ACBZX00009000



販売名：フィリップス Ambition 1.5T

医療機器認証番号：231AFBZX00015000

*Ingenia 1.5T Evolutionは上記認証番号と同一です。



LAP DORADO nova MR3Tレーザーポジショニングシステムとは治療計画用に設置するレーザーシステムです。



販売名：DORADO-MR

医療機器認証番号：22500BZ100027000



日本国内ではメディカル・エキスパート株式会社の取り扱い品です。