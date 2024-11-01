Ingenia Ambition 1.5T ヘリウムフリー¹を実現した BlueSealマグネット

Ingenia Ambition 1.5Tは、わずか 7リットルのヘリウムを密閉した BlueSealマグネットを搭載し、吸着事故時のクエンチマネジメントやフレキシブルな設定環境により、これまでにない新しい MR運⽤を提供します²。 Ingenia Ambition 1.5Tは、「確信が持てる画像診断」「さらなる⾼速化の実現」「検査ストレスからの解放」のコンセプトに基づいたMRI検査を⾏うことができます。⾼速撮像技術である Compressed SENSEは、⾼画質化と最⼤50%の⾼速化³を実現します。また、検査ワークフローを改善した QuickStartを組み合わせることにより、検査時間全体を短縮させることができます。さらに、⾳楽と映像を融合させることにより患者の不安や苦痛を軽減させる検査環境を提供できます。