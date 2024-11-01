Ingenia Elition 3.0T 超電導磁気共鳴画像診断装置

Philips Ingenia Elitionは、新開発されたグラジエントシステム (Vega グラジエント) を搭載し、これまでフィリップスがリードしてきたフルデジタルコイルシステム、RFプラットフォームと併せて登場しました。Ingenia Elitionに搭載されたVega グラジエントは、最大60％の高空間分解能化、DWIで70％の高コントラスト分解能化³など、高画質化を実現します³。また、Compressed SENSEとの組み合わせにより全身領域の 2D、3Dスキャンにおいて最大50％の高速化を実現します³。さらに、Ingenia Elitionに搭載された機能は、患者セットアップやスキャン操作、検査ワークフローの効率化と、音楽と映像を融合させたシステムにより患者の不安や苦痛を軽減した検査環境を提供します。