Ingenia Elition 3.0T
超電導磁気共鳴画像診断装置
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Philips Ingenia Elitionは、新開発されたグラジエントシステム (Vega グラジエント) を搭載し、これまでフィリップスがリードしてきたフルデジタルコイルシステム、RFプラットフォームと併せて登場しました。Ingenia Elitionに搭載されたVega グラジエントは、最大60％の高空間分解能化、DWIで70％の高コントラスト分解能化³など、高画質化を実現します³。また、Compressed SENSEとの組み合わせにより全身領域の 2D、3Dスキャンにおいて最大50％の高速化を実現します³。さらに、Ingenia Elitionに搭載された機能は、患者セットアップやスキャン操作、検査ワークフローの効率化と、音楽と映像を融合させたシステムにより患者の不安や苦痛を軽減した検査環境を提供します。
特長
- 中枢神経領域への応用
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中枢神経領域への応用
Ingenia ElitionのVega グラジエントは、Duty cycle の改善と連続的な最大値の出力を可能とし、膨大なデータ収集量を必要とするfMRIや多軸の拡散テンソル画像の撮像において、TR やTEの延長を伴わず 画像データを取得することができます³。fMRIではTRの延長を伴わないことから最大23％の時間分解能向上を可能とし、精度の高い情報を得ることができます³。また、Diffusionイメージングでは、より高度なシーケンスによる正確な解析結果を得ることができます。
中枢神経領域への応用
Ingenia ElitionのVega グラジエントは、Duty cycle の改善と連続的な最大値の出力を可能とし、膨大なデータ収集量を必要とするfMRIや多軸の拡散テンソル画像の撮像において、TR やTEの延長を伴わず 画像データを取得することができます³。fMRIではTRの延長を伴わないことから最大23％の時間分解能向上を可能とし、精度の高い情報を得ることができます³。また、Diffusionイメージングでは、より高度なシーケンスによる正確な解析結果を得ることができます。
Ingenia ElitionのVega グラジエントは、Duty cycle の改善と連続的な最大値の出力を可能とし、膨大なデータ収集量を必要とするfMRIや多軸の拡散テンソル画像の撮像において、TR やTEの延長を伴わず 画像データを取得することができます³。fMRIではTRの延長を伴わないことから最大23％の時間分解能向上を可能とし、精度の高い情報を得ることができます³。また、Diffusionイメージングでは、より高度なシーケンスによる正確な解析結果を得ることができます。
- DWI画像が最大30％高速化³
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DWI画像が最大30％高速化³
Ingenia ElitionのVega グラジエントは、渦電流を最小限に抑えるグラジエントデザインにより、Diffusionのイメージングにおいて30％の撮像時間短縮と70％のコントラスト分解能の向上を可能とします³。また高いスルーレートによってもTEを15％短縮可能³とすることから、高い信号／雑音、高分解能、高速なDiffusion画像を取得することができます³。
DWI画像が最大30％高速化³
Ingenia ElitionのVega グラジエントは、渦電流を最小限に抑えるグラジエントデザインにより、Diffusionのイメージングにおいて30％の撮像時間短縮と70％のコントラスト分解能の向上を可能とします³。また高いスルーレートによってもTEを15％短縮可能³とすることから、高い信号／雑音、高分解能、高速なDiffusion画像を取得することができます³。
Ingenia ElitionのVega グラジエントは、渦電流を最小限に抑えるグラジエントデザインにより、Diffusionのイメージングにおいて30％の撮像時間短縮と70％のコントラスト分解能の向上を可能とします³。また高いスルーレートによってもTEを15％短縮可能³とすることから、高い信号／雑音、高分解能、高速なDiffusion画像を取得することができます³。
- 空間分解能が最大60％向上³
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空間分解能が最大60％向上³
Ingenia ElitionのVega グラジエントは、高い冷却効率を実現したダイレクトクーリングシステムを搭載しています。高速SE法ではエコースペース短縮など効率的なデータ収集を行うことが可能となり、最大60％の空間分解能向上を実現します³。また、高速撮像技術Compressed SENSEを用いることにより、従来と同等の撮像時間でのさらなる高空間分解能化が可能であり、より詳しい情報から精度の高い診断が可能となります。
空間分解能が最大60％向上³
Ingenia ElitionのVega グラジエントは、高い冷却効率を実現したダイレクトクーリングシステムを搭載しています。高速SE法ではエコースペース短縮など効率的なデータ収集を行うことが可能となり、最大60％の空間分解能向上を実現します³。また、高速撮像技術Compressed SENSEを用いることにより、従来と同等の撮像時間でのさらなる高空間分解能化が可能であり、より詳しい情報から精度の高い診断が可能となります。
Ingenia ElitionのVega グラジエントは、高い冷却効率を実現したダイレクトクーリングシステムを搭載しています。高速SE法ではエコースペース短縮など効率的なデータ収集を行うことが可能となり、最大60％の空間分解能向上を実現します³。また、高速撮像技術Compressed SENSEを用いることにより、従来と同等の撮像時間でのさらなる高空間分解能化が可能であり、より詳しい情報から精度の高い診断が可能となります。
- 脳腫瘍の診断精度向上
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脳腫瘍の診断精度向上
3D APT (Amide Proton Transfer) は、造影剤を用いずに脳の悪性腫瘍などを診断する新しい分子イメージングです。3D APTは、可動性タンパク／ペプチドに含まれるアミドプロトンを対象とした撮像法で、細胞内のタンパク質の存在をコントラストとして表すことにより、細胞増殖と直接相関する腫瘍の活動性を評価する指標として用いることができます。3D APTは膠芽腫の分類評価、放射線治療後の再発と壊死の鑑別など、確信が持てる画像診断が可能になります⁷。
脳腫瘍の診断精度向上
3D APT (Amide Proton Transfer) は、造影剤を用いずに脳の悪性腫瘍などを診断する新しい分子イメージングです。3D APTは、可動性タンパク／ペプチドに含まれるアミドプロトンを対象とした撮像法で、細胞内のタンパク質の存在をコントラストとして表すことにより、細胞増殖と直接相関する腫瘍の活動性を評価する指標として用いることができます。3D APTは膠芽腫の分類評価、放射線治療後の再発と壊死の鑑別など、確信が持てる画像診断が可能になります⁷。
3D APT (Amide Proton Transfer) は、造影剤を用いずに脳の悪性腫瘍などを診断する新しい分子イメージングです。3D APTは、可動性タンパク／ペプチドに含まれるアミドプロトンを対象とした撮像法で、細胞内のタンパク質の存在をコントラストとして表すことにより、細胞増殖と直接相関する腫瘍の活動性を評価する指標として用いることができます。3D APTは膠芽腫の分類評価、放射線治療後の再発と壊死の鑑別など、確信が持てる画像診断が可能になります⁷。
- 検査時間が最大50％短縮¹
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検査時間が最大50％短縮¹
Ingneia ElitionはVega グラジエントと高速撮像技術Compressed SENSEによりMRI検査全体を短縮することが可能です。Compressed SENSEは画質劣化を抑え、最大50％の高速化¹を実現し、解剖情報を得るための静的な撮像からダイナミック撮像、頭部、腹部、整形、心臓領域の撮像、さらには2D、3D撮像など、ルーチンの幅広い撮像へのシームレスな対応を可能にします。
検査時間が最大50％短縮¹
Ingneia ElitionはVega グラジエントと高速撮像技術Compressed SENSEによりMRI検査全体を短縮することが可能です。Compressed SENSEは画質劣化を抑え、最大50％の高速化¹を実現し、解剖情報を得るための静的な撮像からダイナミック撮像、頭部、腹部、整形、心臓領域の撮像、さらには2D、3D撮像など、ルーチンの幅広い撮像へのシームレスな対応を可能にします。
Ingneia ElitionはVega グラジエントと高速撮像技術Compressed SENSEによりMRI検査全体を短縮することが可能です。Compressed SENSEは画質劣化を抑え、最大50％の高速化¹を実現し、解剖情報を得るための静的な撮像からダイナミック撮像、頭部、腹部、整形、心臓領域の撮像、さらには2D、3D撮像など、ルーチンの幅広い撮像へのシームレスな対応を可能にします。
- スキャンプランニングの自動化
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スキャンプランニングの自動化
SmartExamは全MRI検査の80％以上に対し適応されている自動スキャンプランニング機能です²。SmartExamは学習機能 (Adaptive Intelligent) を使用し、学習済みのスキャン設定データに基づき、さまざまなスライス断面を自動的にプランニングします。学習データを異なるPhilips MRI装置間で共有することにより、MRI検査プロセスの標準化を行うこともできます。
スキャンプランニングの自動化
SmartExamは全MRI検査の80％以上に対し適応されている自動スキャンプランニング機能です²。SmartExamは学習機能 (Adaptive Intelligent) を使用し、学習済みのスキャン設定データに基づき、さまざまなスライス断面を自動的にプランニングします。学習データを異なるPhilips MRI装置間で共有することにより、MRI検査プロセスの標準化を行うこともできます。
SmartExamは全MRI検査の80％以上に対し適応されている自動スキャンプランニング機能です²。SmartExamは学習機能 (Adaptive Intelligent) を使用し、学習済みのスキャン設定データに基づき、さまざまなスライス断面を自動的にプランニングします。学習データを異なるPhilips MRI装置間で共有することにより、MRI検査プロセスの標準化を行うこともできます。
- 患者に対する検査音の低減
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患者に対する検査音の低減
フィリップスの静音化技術であるComforToneは、画質や撮像時間が変化することなく検査音を最大80％低減させることができます⁴。撮像用シーケンスの静音化はもちろんのこと、位置決め撮像やプリスキャン、リファレンススキャンなどのルーチン検査に含まれる撮像時の検査音を低下させ、より快適な検査を実現します。
患者に対する検査音の低減
フィリップスの静音化技術であるComforToneは、画質や撮像時間が変化することなく検査音を最大80％低減させることができます⁴。撮像用シーケンスの静音化はもちろんのこと、位置決め撮像やプリスキャン、リファレンススキャンなどのルーチン検査に含まれる撮像時の検査音を低下させ、より快適な検査を実現します。
フィリップスの静音化技術であるComforToneは、画質や撮像時間が変化することなく検査音を最大80％低減させることができます⁴。撮像用シーケンスの静音化はもちろんのこと、位置決め撮像やプリスキャン、リファレンススキャンなどのルーチン検査に含まれる撮像時の検査音を低下させ、より快適な検査を実現します。
- 検査のガイダンス
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検査のガイダンス
AutoVoiceは、患者にMRI検査の進行をガイダンスする装置一体型のシステムです。患者の呼吸サイクルと同期して息止め指示が自動的にアナウンスされる機能、スキャンの残り時間やテーブル移動のアナウンスなど、患者の不安や苦痛を軽減することができます。
検査のガイダンス
AutoVoiceは、患者にMRI検査の進行をガイダンスする装置一体型のシステムです。患者の呼吸サイクルと同期して息止め指示が自動的にアナウンスされる機能、スキャンの残り時間やテーブル移動のアナウンスなど、患者の不安や苦痛を軽減することができます。
AutoVoiceは、患者にMRI検査の進行をガイダンスする装置一体型のシステムです。患者の呼吸サイクルと同期して息止め指示が自動的にアナウンスされる機能、スキャンの残り時間やテーブル移動のアナウンスなど、患者の不安や苦痛を軽減することができます。
- 患者の快適性がアップ
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患者の快適性がアップ
Ingenia Elitionに搭載されているConfortPlus Mattlessは、患者の快適性を追及した寝台テーブル上のマットレスです。ComfortPlus Mattressは検査寝台上での快適性を提供します。標準的なマットレスに不快感を訴えた患者の90％はComfortPlus Mattressが快適であるというアンケート結果も得られており、検査全体の快適性は最大36％向上させることができます⁵。
患者の快適性がアップ
Ingenia Elitionに搭載されているConfortPlus Mattlessは、患者の快適性を追及した寝台テーブル上のマットレスです。ComfortPlus Mattressは検査寝台上での快適性を提供します。標準的なマットレスに不快感を訴えた患者の90％はComfortPlus Mattressが快適であるというアンケート結果も得られており、検査全体の快適性は最大36％向上させることができます⁵。
Ingenia Elitionに搭載されているConfortPlus Mattlessは、患者の快適性を追及した寝台テーブル上のマットレスです。ComfortPlus Mattressは検査寝台上での快適性を提供します。標準的なマットレスに不快感を訴えた患者の90％はComfortPlus Mattressが快適であるというアンケート結果も得られており、検査全体の快適性は最大36％向上させることができます⁵。
- 映像システムによる検査環境の改善
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映像システムによる検査環境の改善
フィリップスはAmbient ExperienceとIn-boreソリューションによりMRI検査中の患者ストレスを軽減する検査環境を提供します。これらのシステムはオペレータや患者自らが好み合わせてボア内や検査室の照明、音楽、映像を指定し快適な検査環境を作り出すことができます。また、再スキャン回数減少、鎮静による管理の解消など検査環境の快適性とあわせてオペレータの負担も軽減させることができます。
映像システムによる検査環境の改善
フィリップスはAmbient ExperienceとIn-boreソリューションによりMRI検査中の患者ストレスを軽減する検査環境を提供します。これらのシステムはオペレータや患者自らが好み合わせてボア内や検査室の照明、音楽、映像を指定し快適な検査環境を作り出すことができます。また、再スキャン回数減少、鎮静による管理の解消など検査環境の快適性とあわせてオペレータの負担も軽減させることができます。
フィリップスはAmbient ExperienceとIn-boreソリューションによりMRI検査中の患者ストレスを軽減する検査環境を提供します。これらのシステムはオペレータや患者自らが好み合わせてボア内や検査室の照明、音楽、映像を指定し快適な検査環境を作り出すことができます。また、再スキャン回数減少、鎮静による管理の解消など検査環境の快適性とあわせてオペレータの負担も軽減させることができます。
- ワークフローを考慮したVitalScreen
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ワークフローを考慮したVitalScreen
VitalScreenは、MRI検査に必要な情報をオペレータに提供するガイダンスシステムです。12インチのタッチスクリーンに検査時間、使用コイル、患者体位、生体情報 (呼吸同期、ECG) などの情報の他に該当する場合は造影剤や息止めガイダンスが表示されます。このシステムにより患者セッティングの効率化が向上し、検査全体の時間短縮をサポートします。
VitalScreenは、MRI検査に必要な情報をオペレータに提供するガイダンスシステムです。12インチのタッチスクリーンに検査時間、使用コイル、患者体位、生体情報 (呼吸同期、ECG) などの情報の他に該当する場合は造影剤や息止めガイダンスが表示されます。このシステムにより患者セッティングの効率化が向上し、検査全体の時間短縮をサポートします。
VitalScreenは、MRI検査に必要な情報をオペレータに提供するガイダンスシステムです。12インチのタッチスクリーンに検査時間、使用コイル、患者体位、生体情報 (呼吸同期、ECG) などの情報の他に該当する場合は造影剤や息止めガイダンスが表示されます。このシステムにより患者セッティングの効率化が向上し、検査全体の時間短縮をサポートします。
- 中枢神経領域への応用
- DWI画像が最大30％高速化³
- 空間分解能が最大60％向上³
- 脳腫瘍の診断精度向上
販売名：フィリップス Elition 3.0T
医療機器認証番号：230ACBZX00009000
設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
管理医療機器
- 1. Compressed SENSEなしのPhilips MRI装置と比較した場合
- 2. SmartExamは、条件付きMRI対応インプラント挿入患者には利用不可
- 3. 3.0T Omega HP R5.3でのスキャンと比較した場合
- 4. ComforToneなしのスキャンと比較した場合
- 5. 標準的なマットレスと比較した場合
- 6. In-bore Experienceを使用してデンマークのヘアレウゲントフテ大学病院で実施された臨床的顧客調査に基づく
- 7. Togao et al. (2014) Neuro-Oncology. Park KJ et al. (2016) Eur Radiol
- * このコンテンツは米国のお客様を対象としていません。
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