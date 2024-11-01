Ingenia MR-OR

優れたイメージング・プラットフォームの利点を外科手術にもたらします

Ingenia MR-ORは最新の1.5Tまたは3.0TのIngeniaで構成され、dStream：デジタルブロードバンド技術による優れた画像を提供します。 これにより腫瘍の辺縁部や重要な構造物を優れた画質で描出します。 さらに、業界をリードする傾斜磁場システムの線形性はMR画像の高い幾何学的精度を実現しており、ニューロナビゲーションをアップデートし、またブレインシフトの課題に対処します。