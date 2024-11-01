Ingenia MR-OR (術中 MRI装置) は、脳神経外科手術中に高品質なMRI画像を提供します。 手術の進行や腫瘍切除に関して、最新の画像情報を元に術中のさまざまな決定をサポートし、ニューロナビゲーションの情報更新に役立てることが可能です。 このソリューションは、手術室とMRI装置間のスムーズな患者搬送をサポートし、追加の手順に費やす時間を最小限に抑えます。 さらに、効率的なワークフローのために手術室のセットアップを保存できます。 Ingenia MR-OR はさまざまなオプション構成を選択可能であり、装置の高い稼働率をサポートし費用対効果を高めます。
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手術中のほぼいつでも最新のMR情報を取得
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手術室からスキャンルームへのスムーズな搬送を実現
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優れたイメージング・プラットフォームの利点を外科手術にもたらします
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優れたイメージング・プラットフォームの利点を外科手術にもたらします
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費用対効果を高め、導入施設へ高い価値をもたらします
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高品質なテクノロジーで貴重な時間を節約
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幅広い神経系アプリケーションで臨床をサポート
幅広い神経系アプリケーションで臨床をサポート
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高度なプロシージャの実施
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手術室のセットアップをそのままに
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手術室のセットアップをそのままに
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患者のポジショニングにおける柔軟性の向上
患者のポジショニングにおける柔軟性の向上
患者のポジショニングにおける柔軟性の向上
患者のポジショニングにおける柔軟性の向上
柔軟で効率的な対応のための汎用性を実現
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柔軟で効率的な対応のための汎用性を実現
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さまざまな設置オプションからの選択
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さまざまな設置オプションからの選択
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スムーズな設置のメリット
スムーズな設置のメリット
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手術中のほぼいつでも最新のMR情報を取得
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手術室からスキャンルームへのスムーズな搬送を実現
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手術室からスキャンルームへのスムーズな搬送を実現
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優れたイメージング・プラットフォームの利点を外科手術にもたらします
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優れたイメージング・プラットフォームの利点を外科手術にもたらします
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費用対効果を高め、導入施設へ高い価値をもたらします
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費用対効果を高め、導入施設へ高い価値をもたらします
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高品質なテクノロジーで貴重な時間を節約
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高品質なテクノロジーで貴重な時間を節約
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幅広い神経系アプリケーションで臨床をサポート
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幅広い神経系アプリケーションで臨床をサポート
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高度なプロシージャの実施
高度なプロシージャの実施
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手術室のセットアップをそのままに
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手術室のセットアップをそのままに
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患者のポジショニングにおける柔軟性の向上
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患者のポジショニングにおける柔軟性の向上
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柔軟で効率的な対応のための汎用性を実現
柔軟で効率的な対応のための汎用性を実現
柔軟で効率的な対応のための汎用性を実現
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さまざまな設置オプションからの選択
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さまざまな設置オプションからの選択
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スムーズな設置のメリット
スムーズな設置のメリット
スムーズな設置のメリット
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Ingenia MR-ORとは下記のMR装置を術中MRIとして用いた時の通称です。
販売名：フィリップス Elition 3.0T
医療機器認証番号：230ACBZX00009000
販売名：フィリップス Ambition 1.5T
医療機器認証番号：231AFBZX00015000
*Ingenia 1.5T Evolutionは上記認証番号と同一です。
FlexTrak ORインターフェイス
販売名：フレックストラック OR
製造販売届出番号：13B1X00221000073
NORASヘッド ホルダー
販売名：NORAS OR ヘッドコイル
医療機器認証番号：229ACBZX00007000
上記は株式会社フィリップス・ジャパンの取り扱い品です。
Transmobil Patient Transporter
販売名：トランスモービル TTシリーズ
製造販売届出番号：13B1X00176SW0051
Maquet OtesusとMagnus
販売名：オーテサス1160 移動型
製造販売届出番号：13B1X00176SW0041
販売名：オーテサス1160 埋込型
製造販売届出番号：13B1X00176SW0042
販売名：マグナス手術台 移動型 1180
製造販売届出番号：13B1X00176SW0020
販売名：マグナス手術台 埋込型 1180
製造販売届出番号：13B1X00176SW0021
トランスファーボードはマグナス手術台 埋込型 1180の付属品です。
上記は日本国内ではゲティンゲ・グループジャパン株式会社の取り扱い品です。
DORO®ヘッドレスト・システム
販売名：ドロヘッドレストシステムラジオルーセント
製造販売届出番号 13B1X00249PM0002
日本国内ではユフ精機株式会社の取り扱い品です。
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Ingenia Ambition 1.5Tは、わずか 7リットルのヘリウムを密閉した BlueSealマグネットを搭載し、吸着事故時のクエンチマネジメントやフレキシブルな設定環境により、これまでにない新しい MR運⽤を提供します²。 Ingenia Ambition 1.5Tは、「確信が持てる画像診断」「さらなる⾼速化の実現」「検査ストレスからの解放」のコンセプトに基づいたMRI検査を⾏うことができます。⾼速撮像技術である Compressed SENSEは、⾼画質化と最⼤50%の⾼速化³を実現します。また、検査ワークフローを改善した QuickStartを組み合わせることにより、検査時間全体を短縮させることができます。さらに、⾳楽と映像を融合させることにより患者の不安や苦痛を軽減させる検査環境を提供できます。
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Philips Ingenia Elitionは、新開発されたグラジエントシステム (Vega グラジエント) を搭載し、これまでフィリップスがリードしてきたフルデジタルコイルシステム、RFプラットフォームと併せて登場しました。Ingenia Elitionに搭載されたVega グラジエントは、最大60％の高空間分解能化、DWIで70％の高コントラスト分解能化³など、高画質化を実現します³。また、Compressed SENSEとの組み合わせにより全身領域の 2D、3Dスキャンにおいて最大50％の高速化を実現します³。さらに、Ingenia Elitionに搭載された機能は、患者セットアップやスキャン操作、検査ワークフローの効率化と、音楽と映像を融合させたシステムにより患者の不安や苦痛を軽減した検査環境を提供します。
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