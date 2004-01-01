堅牢でコンパクトな縦型設計で、狭いスペースでも簡単に出し入れ可能

大型の21.5インチタッチスクリーンは最適な視認性の実現のため、アンチグレアガラスを採用し、手袋を装着していても操作することができます。コントロールパネルには大きく使いやすいボタンとノブが配置され、触覚フィードバックによりワークフロー向上に貢献します。これらにより、ユーザーの 93％ がタッチスクリーンとコントロールパネルを自由に選択できる柔軟性を高く評価しています [1]。 7 年間のライフサイクルを想定した耐久テストを実施したFlash 5100 POCは、数万回に及ぶブレーキのロック/解除サイクルやコントロールパネルの調整、長距離移動、POC システムにとって避けられない衝撃や壁への衝突を経ても、安定した性能を維持することを目指して設計されています。[2]