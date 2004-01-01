Flash Ultrasound System 5100 POC Pro
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Flash 5100 POC Pro は、心機能を含む多専門分野の POC（ポイント・オブ・ケア）において、フィリップスが誇る高画質や直観的なワークフローを提供します。初心者から熟練の超音波ユーザーまで、すべての医療従事者にとって、迅速かつ正確な情報をその場で得ることは不可欠です。Flash 5100シリーズはフィリップスが誇る高画質、検査ガイド機能による直観的な操作性、さらにはコンパクトな筐体を兼ね備え、POC環境の厳しい要求とスピードに対応するために設計されました。
特長
- Flash 5100 POC Pro：堅牢でコンパクトな縦型設計で、狭いスペースでも簡単に出し入れ可能
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堅牢でコンパクトな縦型設計で、狭いスペースでも簡単に出し入れ可能
大型の21.5インチタッチスクリーンは最適な視認性の実現のため、アンチグレアガラスを採用し、手袋を装着していても操作することができます。コントロールパネルには大きく使いやすいボタンとノブが配置され、触覚フィードバックによりワークフロー向上に貢献します。これらにより、ユーザーの 93％ がタッチスクリーンとコントロールパネルを自由に選択できる柔軟性を高く評価しています [1]。 7 年間のライフサイクルを想定した耐久テストを実施したFlash 5100 POCは、数万回に及ぶブレーキのロック/解除サイクルやコントロールパネルの調整、長距離移動、POC システムにとって避けられない衝撃や壁への衝突を経ても、安定した性能を維持することを目指して設計されています。[2]
堅牢でコンパクトな縦型設計で、狭いスペースでも簡単に出し入れ可能
大型の21.5インチタッチスクリーンは最適な視認性の実現のため、アンチグレアガラスを採用し、手袋を装着していても操作することができます。コントロールパネルには大きく使いやすいボタンとノブが配置され、触覚フィードバックによりワークフロー向上に貢献します。これらにより、ユーザーの 93％ がタッチスクリーンとコントロールパネルを自由に選択できる柔軟性を高く評価しています [1]。 7 年間のライフサイクルを想定した耐久テストを実施したFlash 5100 POCは、数万回に及ぶブレーキのロック/解除サイクルやコントロールパネルの調整、長距離移動、POC システムにとって避けられない衝撃や壁への衝突を経ても、安定した性能を維持することを目指して設計されています。[2]
堅牢でコンパクトな縦型設計で、狭いスペースでも簡単に出し入れ可能
大型の21.5インチタッチスクリーンは最適な視認性の実現のため、アンチグレアガラスを採用し、手袋を装着していても操作することができます。コントロールパネルには大きく使いやすいボタンとノブが配置され、触覚フィードバックによりワークフロー向上に貢献します。これらにより、ユーザーの 93％ がタッチスクリーンとコントロールパネルを自由に選択できる柔軟性を高く評価しています [1]。 7 年間のライフサイクルを想定した耐久テストを実施したFlash 5100 POCは、数万回に及ぶブレーキのロック/解除サイクルやコントロールパネルの調整、長距離移動、POC システムにとって避けられない衝撃や壁への衝突を経ても、安定した性能を維持することを目指して設計されています。[2]
- Flash 5100 POC Pro：ネクルトステップガイダンスによるシンプルなインターフェースと自動化機能
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ネクルトステップガイダンスによるシンプルなインターフェースと自動化機能
ネクルトステップガイダンスによるシンプルなタッチ式インターフェースと自動化機能が使用可能です。ユーザーの 91％ が、ネクストステップガイダンスが経験の浅いユーザーと上級ユーザーの両方にとって有益であると評価しました [1]。 ニードルビジュアリゼーションアルゴリズムにより、技術的に困難な患者における穿刺の手技を支援します。さらに後処理コントロールにより、時間的に制約のある検査でも終了後に最適な結果を得るために画像を微調整できます。
ネクルトステップガイダンスによるシンプルなインターフェースと自動化機能
ネクルトステップガイダンスによるシンプルなタッチ式インターフェースと自動化機能が使用可能です。ユーザーの 91％ が、ネクストステップガイダンスが経験の浅いユーザーと上級ユーザーの両方にとって有益であると評価しました [1]。 ニードルビジュアリゼーションアルゴリズムにより、技術的に困難な患者における穿刺の手技を支援します。さらに後処理コントロールにより、時間的に制約のある検査でも終了後に最適な結果を得るために画像を微調整できます。
ネクルトステップガイダンスによるシンプルなインターフェースと自動化機能
ネクルトステップガイダンスによるシンプルなタッチ式インターフェースと自動化機能が使用可能です。ユーザーの 91％ が、ネクストステップガイダンスが経験の浅いユーザーと上級ユーザーの両方にとって有益であると評価しました [1]。 ニードルビジュアリゼーションアルゴリズムにより、技術的に困難な患者における穿刺の手技を支援します。さらに後処理コントロールにより、時間的に制約のある検査でも終了後に最適な結果を得るために画像を微調整できます。
- Flash 5100 POC Pro：確実な心機能評価を目指した AutoStrain EF
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確実な心機能評価を目指した AutoStrain EF
Flash 5100 POC Pro は、麻酔、集中治療、救急医療、MSK（筋骨格系）などの分野で能力を発揮するだけでなく、包括的な心機能評価に向けた機能であるAutoStrain EFを搭載可能です。AutoStrain EF は、ワンタッチでGlobal Longitudinal Strain (GLS) および Ejection Fraction (EF)を算出し、迅速で再現性の高い検査に貢献します。
確実な心機能評価を目指した AutoStrain EF
Flash 5100 POC Pro は、麻酔、集中治療、救急医療、MSK（筋骨格系）などの分野で能力を発揮するだけでなく、包括的な心機能評価に向けた機能であるAutoStrain EFを搭載可能です。AutoStrain EF は、ワンタッチでGlobal Longitudinal Strain (GLS) および Ejection Fraction (EF)を算出し、迅速で再現性の高い検査に貢献します。
確実な心機能評価を目指した AutoStrain EF
Flash 5100 POC Pro は、麻酔、集中治療、救急医療、MSK（筋骨格系）などの分野で能力を発揮するだけでなく、包括的な心機能評価に向けた機能であるAutoStrain EFを搭載可能です。AutoStrain EF は、ワンタッチでGlobal Longitudinal Strain (GLS) および Ejection Fraction (EF)を算出し、迅速で再現性の高い検査に貢献します。
- Flash 5100 POC Pro：PureWave の力、そしてその先へ
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PureWave の力、そしてその先へ
高性能PureWaveクリスタルテクノロジーにより、優れた画像品質、深部への透過性、そして高い分解能の実現を目指して設計されています。これにより、さまざまな患者タイプに対応した診断をサポートします。本システムは、フィリップスの先進的なxMatrixトランスジューサおよび非PureWaveトランスジューサにも対応します。 また、xRes および SonoCTアルゴリズムにより画質が向上し、ノイズとアーチファクトの低減に寄与します。さらに、iScan intelligenceは画像およびドプラ信号をワンボタンで最適化し、Auto Scan は組織の種類を自動的に識別し、画像のゲインを継続的に調整します。
PureWave の力、そしてその先へ
高性能PureWaveクリスタルテクノロジーにより、優れた画像品質、深部への透過性、そして高い分解能の実現を目指して設計されています。これにより、さまざまな患者タイプに対応した診断をサポートします。本システムは、フィリップスの先進的なxMatrixトランスジューサおよび非PureWaveトランスジューサにも対応します。 また、xRes および SonoCTアルゴリズムにより画質が向上し、ノイズとアーチファクトの低減に寄与します。さらに、iScan intelligenceは画像およびドプラ信号をワンボタンで最適化し、Auto Scan は組織の種類を自動的に識別し、画像のゲインを継続的に調整します。
高性能PureWaveクリスタルテクノロジーにより、優れた画像品質、深部への透過性、そして高い分解能の実現を目指して設計されています。これにより、さまざまな患者タイプに対応した診断をサポートします。本システムは、フィリップスの先進的なxMatrixトランスジューサおよび非PureWaveトランスジューサにも対応します。 また、xRes および SonoCTアルゴリズムにより画質が向上し、ノイズとアーチファクトの低減に寄与します。さらに、iScan intelligenceは画像およびドプラ信号をワンボタンで最適化し、Auto Scan は組織の種類を自動的に識別し、画像のゲインを継続的に調整します。
- Flash 5100 POC Pro：POC超音波ワークフローのための特別設計
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POC超音波ワークフローのための特別設計
Flash 5100 POC は、堅牢でメンテナンス性に優れた自動車グレードのアルミニウム構造を採用し、画面上部に一体型のトランスジューサラックを装備することで、ケーブルを整理し、床から離して保管できます。清掃が容易となるよう、表面のボタンやノブは最小限となるよう設計されており、コントロールパネルは IPX2 認証を取得しています。大型の縦型タッチスクリーンは清掃と消毒の容易さを考慮した設計になっており [2]、システムをロックする専用のクリーニングモードも搭載しています。
POC超音波ワークフローのための特別設計
Flash 5100 POC は、堅牢でメンテナンス性に優れた自動車グレードのアルミニウム構造を採用し、画面上部に一体型のトランスジューサラックを装備することで、ケーブルを整理し、床から離して保管できます。清掃が容易となるよう、表面のボタンやノブは最小限となるよう設計されており、コントロールパネルは IPX2 認証を取得しています。大型の縦型タッチスクリーンは清掃と消毒の容易さを考慮した設計になっており [2]、システムをロックする専用のクリーニングモードも搭載しています。
Flash 5100 POC は、堅牢でメンテナンス性に優れた自動車グレードのアルミニウム構造を採用し、画面上部に一体型のトランスジューサラックを装備することで、ケーブルを整理し、床から離して保管できます。清掃が容易となるよう、表面のボタンやノブは最小限となるよう設計されており、コントロールパネルは IPX2 認証を取得しています。大型の縦型タッチスクリーンは清掃と消毒の容易さを考慮した設計になっており [2]、システムをロックする専用のクリーニングモードも搭載しています。
- Flash 5100 POC Pro：最大限の活用をサポート
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最大限の活用をサポート
フィリップスの超音波診断装置のサービスは、計画段階から更新まで、画像診断システムのライフサイクル全体を通じてお客様をサポートし、超音波投資から最大の価値を引き出すお手伝いをいたします
最大限の活用をサポート
フィリップスの超音波診断装置のサービスは、計画段階から更新まで、画像診断システムのライフサイクル全体を通じてお客様をサポートし、超音波投資から最大の価値を引き出すお手伝いをいたします
フィリップスの超音波診断装置のサービスは、計画段階から更新まで、画像診断システムのライフサイクル全体を通じてお客様をサポートし、超音波投資から最大の価値を引き出すお手伝いをいたします
- Flash 5100 POC Pro：現在も将来も信頼できるパートナー
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現在も将来も信頼できるパートナー
Flash 5100 POC は30年にわたる超音波技術と、130年にわたるフィリップスの医用画像分野での経験に基づいています。general imaging、cardiovascular imaging、womenʼs healthなど、幅広い分野で培ったフィリップスの実績を活用し、患者ケアを支援します。
現在も将来も信頼できるパートナー
Flash 5100 POC は30年にわたる超音波技術と、130年にわたるフィリップスの医用画像分野での経験に基づいています。general imaging、cardiovascular imaging、womenʼs healthなど、幅広い分野で培ったフィリップスの実績を活用し、患者ケアを支援します。
Flash 5100 POC は30年にわたる超音波技術と、130年にわたるフィリップスの医用画像分野での経験に基づいています。general imaging、cardiovascular imaging、womenʼs healthなど、幅広い分野で培ったフィリップスの実績を活用し、患者ケアを支援します。
- Flash 5100 POC Pro：堅牢でコンパクトな縦型設計で、狭いスペースでも簡単に出し入れ可能
- Flash 5100 POC Pro：ネクルトステップガイダンスによるシンプルなインターフェースと自動化機能
- Flash 5100 POC Pro：確実な心機能評価を目指した AutoStrain EF
- Flash 5100 POC Pro：PureWave の力、そしてその先へ
仕様
- System
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System
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- System
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System
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- 販売名：超音波画像診断装置 Flash 5100 シリーズ
- 医療機器認証番号：308ADBZX00007000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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- [1] Philips internal usability study.
- [2] https://www.philips.com/healthcare/resources/feature-detail/ultrasound-care-and-cleaning
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