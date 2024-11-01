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Compact 5300

プレミアムコンパクト超音波診断装置

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Compact 5000 シリーズは、あらゆる医療環境で、 迅速かつ確実な検査をサポートできることを目指し、エルゴノミクスを念頭に置いたデザインを採用。多彩なトランスジューサラインナップと可搬性、清掃性を兼ね備えています。 Compact 5300は、豊富な機能と多様なソリューションを提供します。

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特長
コンパクト設計
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可動性に優れたコンパクトなデザインでありながら、Affinitiシリーズと共通のトランスジューサや、解析機能も使用でき、場所を問わずさまざまな検査にご使用いただけます。

コンパクト設計

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標準化されたワークフロー
標準化されたワークフロー

標準化されたワークフロー

Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、 検査時間の短縮が期待できます。

標準化されたワークフロー

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Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、 検査時間の短縮が期待できます。

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Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、 検査時間の短縮が期待できます。
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標準化されたワークフロー
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Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、 検査時間の短縮が期待できます。
多彩な トランスジューサ ラインナップ
多彩な トランスジューサ ラインナップ

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Compact 5000シリーズが新たに、小児領域、NICU領域の検査モードを備える S12-4セクタトランスジューサ と 産科婦人科の 4D imagingモードに対応する V9-2 ハイブリッドトランスジューサ に対応しました。

多彩な トランスジューサ ラインナップ

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多彩な トランスジューサ ラインナップ
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  • 標準化されたワークフロー
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可動性に優れたコンパクトなデザインでありながら、Affinitiシリーズと共通のトランスジューサや、解析機能も使用でき、場所を問わずさまざまな検査にご使用いただけます。

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標準化されたワークフロー
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Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、 検査時間の短縮が期待できます。

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Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、 検査時間の短縮が期待できます。
多彩な トランスジューサ ラインナップ
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Compact 5000シリーズが新たに、小児領域、NICU領域の検査モードを備える S12-4セクタトランスジューサ と 産科婦人科の 4D imagingモードに対応する V9-2 ハイブリッドトランスジューサ に対応しました。

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販売名：超音波画像診断装置　Compact 5000 シリーズ
 

医療機器認証番号：305ADBZX00012000

管理医療機器／特定保守管理医療機器

  • 販売名：超音波画像診断装置　Compact 5000シリーズ
  • 医療機器認証番号：305ADBZX00012000
  • 特定保守管理医療機器／管理医療機器
  • -
  • 販売名：超音波画像診断装置　EPIQ／Affiniti
  • 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
  • 管理医療機器／特定保守管理医療機器
  • -
  • 販売名：フィリップス　超音波診断用プローブ　Aシリーズ
  • 医療機器認証番号：219ACBZX00039000
  • 管理医療機器／特定保守管理医療機器
  • -
  • 販売名：フィリップス　超音波診断用プローブ　V9-2
  • 医療機器認証番号：303AFBZX00019000
  • 管理医療機器／特定保守管理医療機器

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