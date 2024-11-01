Compact 5300
プレミアムコンパクト超音波診断装置
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Compact 5000 シリーズは、あらゆる医療環境で、
迅速かつ確実な検査をサポートできることを目指し、エルゴノミクスを念頭に置いたデザインを採用。多彩なトランスジューサラインナップと可搬性、清掃性を兼ね備えています。
Compact 5300は、豊富な機能と多様なソリューションを提供します。
特長
- コンパクト設計
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コンパクト設計
可動性に優れたコンパクトなデザインでありながら、Affinitiシリーズと共通のトランスジューサや、解析機能も使用でき、場所を問わずさまざまな検査にご使用いただけます。
コンパクト設計
可動性に優れたコンパクトなデザインでありながら、Affinitiシリーズと共通のトランスジューサや、解析機能も使用でき、場所を問わずさまざまな検査にご使用いただけます。
可動性に優れたコンパクトなデザインでありながら、Affinitiシリーズと共通のトランスジューサや、解析機能も使用でき、場所を問わずさまざまな検査にご使用いただけます。
- 標準化されたワークフロー
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標準化されたワークフロー
Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、
検査時間の短縮が期待できます。
標準化されたワークフロー
Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、
検査時間の短縮が期待できます。
Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、
検査時間の短縮が期待できます。
- 多彩な トランスジューサ ラインナップ
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多彩な トランスジューサ ラインナップ
Compact 5000シリーズが新たに、小児領域、NICU領域の検査モードを備える S12-4セクタトランスジューサ と 産科婦人科の 4D imagingモードに対応する V9-2 ハイブリッドトランスジューサ に対応しました。
多彩な トランスジューサ ラインナップ
Compact 5000シリーズが新たに、小児領域、NICU領域の検査モードを備える S12-4セクタトランスジューサ と 産科婦人科の 4D imagingモードに対応する V9-2 ハイブリッドトランスジューサ に対応しました。
Compact 5000シリーズが新たに、小児領域、NICU領域の検査モードを備える S12-4セクタトランスジューサ と 産科婦人科の 4D imagingモードに対応する V9-2 ハイブリッドトランスジューサ に対応しました。
- コンパクト設計
- 標準化されたワークフロー
- 多彩な トランスジューサ ラインナップ
販売名：超音波画像診断装置 Compact 5000 シリーズ
医療機器認証番号：305ADBZX00012000
管理医療機器／特定保守管理医療機器
- 販売名：超音波画像診断装置 Compact 5000シリーズ
- 医療機器認証番号：305ADBZX00012000
- 特定保守管理医療機器／管理医療機器
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- 販売名：超音波画像診断装置 EPIQ／Affiniti
- 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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- 販売名：フィリップス 超音波診断用プローブ Aシリーズ
- 医療機器認証番号：219ACBZX00039000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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- 販売名：フィリップス 超音波診断用プローブ V9-2
- 医療機器認証番号：303AFBZX00019000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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