標準化されたワークフロー

Compact 5000シリーズは、EPIQおよびAffiniti超音波診断装置のDNAを継承し、操作性、機能、タッチスクリーン、ワークフローなどを共有しています。標準化されたワークフローは、検査効率を向上させ、検査時間の短縮が期待できます。