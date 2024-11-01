循環器にフォーカスしたインターフェース

Affiniti CVx Transcend Plus のユーザーインターフェースは心臓超音波検査に適した設計がなされ、検査を実施するために必要なトレーニングは最小限になるよう、分かりやすい操作性を目指して設計されています。ユーザーの好みのワークフローに合わせてインターフェースを設定することもできるため、必要な操作に迷わずアクセスでき患者と検査に集中できます。