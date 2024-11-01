Affiniti CVx Transcend Plus
日々の循環器検査のために
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Affiniti CVx Transcend Plus 超音波診断システムは循環器用ソリューションです。心エコーにおける日々の要求を満たすために設計されており、より多くの患者によりよい医療を提供できるようサポートします。
特長
- 循環器にフォーカスしたインターフェース
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循環器にフォーカスしたインターフェース
Affiniti CVx Transcend Plus のユーザーインターフェースは心臓超音波検査に適した設計がなされ、検査を実施するために必要なトレーニングは最小限になるよう、分かりやすい操作性を目指して設計されています。ユーザーの好みのワークフローに合わせてインターフェースを設定することもできるため、必要な操作に迷わずアクセスでき患者と検査に集中できます。
循環器にフォーカスしたインターフェース
Affiniti CVx Transcend Plus のユーザーインターフェースは心臓超音波検査に適した設計がなされ、検査を実施するために必要なトレーニングは最小限になるよう、分かりやすい操作性を目指して設計されています。ユーザーの好みのワークフローに合わせてインターフェースを設定することもできるため、必要な操作に迷わずアクセスでき患者と検査に集中できます。
Affiniti CVx Transcend Plus のユーザーインターフェースは心臓超音波検査に適した設計がなされ、検査を実施するために必要なトレーニングは最小限になるよう、分かりやすい操作性を目指して設計されています。ユーザーの好みのワークフローに合わせてインターフェースを設定することもできるため、必要な操作に迷わずアクセスでき患者と検査に集中できます。
- X5-1 xMatrix トランスジューサ
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X5-1 xMatrix トランスジューサ
X5-1に搭載された超音波トランスジューサ技術は、高画質、さまざまな機能への対応、2Dイメージングだけでは不可能な断面の描出の実現を支援します。描出が困難な患者でも、画像を取得するためのワークフローをシンプルにできるように設計されています。
X5-1 xMatrix トランスジューサ
X5-1に搭載された超音波トランスジューサ技術は、高画質、さまざまな機能への対応、2Dイメージングだけでは不可能な断面の描出の実現を支援します。描出が困難な患者でも、画像を取得するためのワークフローをシンプルにできるように設計されています。
X5-1に搭載された超音波トランスジューサ技術は、高画質、さまざまな機能への対応、2Dイメージングだけでは不可能な断面の描出の実現を支援します。描出が困難な患者でも、画像を取得するためのワークフローをシンプルにできるように設計されています。
- iRotateによる最適断面への簡単なアクセス
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iRotateによる最適断面への簡単アクセス
手動でトランスジューサを回転させて肋骨に影響が少ないエコーウィンドウを探す代わりに、電子的にビームを制御してアクセスすることで最適な断面の描出をサポートします。例えば心尖部アプローチによる四腔像、二腔像、三腔像では、長径を捉えたビューの描出が容易になり正確な計測の実施をサポートします。
iRotateによる最適断面への簡単アクセス
手動でトランスジューサを回転させて肋骨に影響が少ないエコーウィンドウを探す代わりに、電子的にビームを制御してアクセスすることで最適な断面の描出をサポートします。例えば心尖部アプローチによる四腔像、二腔像、三腔像では、長径を捉えたビューの描出が容易になり正確な計測の実施をサポートします。
手動でトランスジューサを回転させて肋骨に影響が少ないエコーウィンドウを探す代わりに、電子的にビームを制御してアクセスすることで最適な断面の描出をサポートします。例えば心尖部アプローチによる四腔像、二腔像、三腔像では、長径を捉えたビューの描出が容易になり正確な計測の実施をサポートします。
- Auto Measure による自動化
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Auto Measure による自動化
AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査により検査時間の効率化を図れます。
Auto Measure による自動化
AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査により検査時間の効率化を図れます。
AI技術（注）によりルーチン検査で必要とされる多くの計測項目を自動化します。Auto Measureを使用した検査により検査時間の効率化を図れます。
- EFの自動算出機能 2D Auto EF
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EFの自動算出機能 2D Auto EF
独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。客観的で迅速なEF計測の実現を目指します。
EFの自動算出機能 2D Auto EF
独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。客観的で迅速なEF計測の実現を目指します。
独立したEFの自動計測機能である2D Auto EFに対応。客観的で迅速なEF計測の実現を目指します。
- 壁運動評価をサポートする Auto SWM
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壁運動評価をサポートする Auto SWM
Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
壁運動評価をサポートする Auto SWM
Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
Auto SWMは機械学習のアルゴリズムを使用し（注）、各セグメントの壁運動スコアを算出します。効率的かつ客観的な左室壁運動評価に貢献します。
- 次世代TEEイメージング
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次世代TEEイメージング
xMatrix X8-2tトランスジューサを使用することで、高画質でのTEE検査に貢献します。Live 3DおよびLive 3D カラードプラはxPlane DopplerやMultiVueなどの機能と併用することで、複雑な症例であっても確かな診断を行うために役立ちます。
次世代TEEイメージング
xMatrix X8-2tトランスジューサを使用することで、高画質でのTEE検査に貢献します。Live 3DおよびLive 3D カラードプラはxPlane DopplerやMultiVueなどの機能と併用することで、複雑な症例であっても確かな診断を行うために役立ちます。
xMatrix X8-2tトランスジューサを使用することで、高画質でのTEE検査に貢献します。Live 3DおよびLive 3D カラードプラはxPlane DopplerやMultiVueなどの機能と併用することで、複雑な症例であっても確かな診断を行うために役立ちます。
- 3D Auto MVによる僧帽弁の定量化
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3D Auto MVによる僧帽弁の定量化
僧帽弁の複雑な解剖学的構造とその動きを3Dで解析します。これは、弁膜症や異常構造の初期の診断からデバイス治療の計画のサポートまで、また術前および術後の症例のモニタリングにも役立ちます。
3D Auto MVによる僧帽弁の定量化
僧帽弁の複雑な解剖学的構造とその動きを3Dで解析します。これは、弁膜症や異常構造の初期の診断からデバイス治療の計画のサポートまで、また術前および術後の症例のモニタリングにも役立ちます。
僧帽弁の複雑な解剖学的構造とその動きを3Dで解析します。これは、弁膜症や異常構造の初期の診断からデバイス治療の計画のサポートまで、また術前および術後の症例のモニタリングにも役立ちます。
- 3D Auto LAAによる左心耳（LAA）の計測
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3D Auto LAAによる左心耳（LAA）の計測
LAA入口部のサイズ計測を迅速かつ簡単に実行します。自動化により検者間または検者内誤差が低減され、信頼性が向上することに寄与します。
3D Auto LAAによる左心耳（LAA）の計測
LAA入口部のサイズ計測を迅速かつ簡単に実行します。自動化により検者間または検者内誤差が低減され、信頼性が向上することに寄与します。
3D Auto LAAによる左心耳（LAA）の計測
LAA入口部のサイズ計測を迅速かつ簡単に実行します。自動化により検者間または検者内誤差が低減され、信頼性が向上することに寄与します。
- 小児用イメージングの進化
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小児用イメージングの進化
Affiniti CVx Transcend Plusは胎児心エコーから小児、成人までの先天性心疾患のある患者に対してもお使いいただけます。さらに循環器に特化したワークフローにより、複雑な症例における体表および経食道心エコーに要する時間の短縮を目指します。
小児用イメージングの進化
Affiniti CVx Transcend Plusは胎児心エコーから小児、成人までの先天性心疾患のある患者に対してもお使いいただけます。さらに循環器に特化したワークフローにより、複雑な症例における体表および経食道心エコーに要する時間の短縮を目指します。
Affiniti CVx Transcend Plusは胎児心エコーから小児、成人までの先天性心疾患のある患者に対してもお使いいただけます。さらに循環器に特化したワークフローにより、複雑な症例における体表および経食道心エコーに要する時間の短縮を目指します。
- 血管検査の向上
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血管検査の向上
L12-3ERGOトランスジューサは軽量であり、MicroFlow Imagingによる血流評価では良好な感度と優れた分解能の実現を目指します。eL18-4トランスジューサは、多領域のアプリケーションで要求されるさまざまな深度に対して、浅部から深部までの組織の均一性を可能にする薄スライスイメージングを提供します。
血管検査の向上
L12-3ERGOトランスジューサは軽量であり、MicroFlow Imagingによる血流評価では良好な感度と優れた分解能の実現を目指します。eL18-4トランスジューサは、多領域のアプリケーションで要求されるさまざまな深度に対して、浅部から深部までの組織の均一性を可能にする薄スライスイメージングを提供します。
L12-3ERGOトランスジューサは軽量であり、MicroFlow Imagingによる血流評価では良好な感度と優れた分解能の実現を目指します。eL18-4トランスジューサは、多領域のアプリケーションで要求されるさまざまな深度に対して、浅部から深部までの組織の均一性を可能にする薄スライスイメージングを提供します。
- 循環器にフォーカスしたインターフェース
- X5-1 xMatrix トランスジューサ
- iRotateによる最適断面への簡単なアクセス
- Auto Measure による自動化
仕様
- システムの寸法
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システムの寸法
|幅
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|高さ
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|奥行き
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|重量
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- コントロールパネル
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コントロールパネル
|モニタサイズ
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|可動範囲
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- システムの寸法
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- コントロールパネル
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コントロールパネル
|モニタサイズ
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|可動範囲
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- 注：AI技術の設計にはDeep LearningまたはMachine Learningを使用しており、実装後に自動的に装置の性能・精度が変化することはありません。
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- 販売名：超音波画像診断装置 EPIQ／Affiniti
- 医療機器認証番号：225ADBZX00148000
- 管理医療機器／特定保守管理医療機器
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