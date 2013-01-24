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放射線科スタッフと患者の
満足度向上
放射線科医療従事者：
放射線科では、どのような方法でスタッフや患者の満足度を向上しているでしょうか？
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良質な患者ケアの提供は、すべての放射線科が掲げる目標です。しかし、
スキャン量の増加、患者に費やせる時間の短縮化、ワークフローの複雑化
という業務上の要件により、大切にすべきスタッフのパフォーマンスと患者の満足度を犠牲にせざるを得ない状況が生じています。
機会
フィリップスのユーザー中心のイメージングテクノロジーやスキャンプロトコルは、臨床におけるばらつきを抑制するインテリジェントなアプリケーションにより、放射線科スタッフや患者の満足度を向上します。患者優先のデザインと、映像や音楽による検査環境の改善により、患者のストレスや不快感を軽減し、スキャン中の体動を抑制します。さらに、競争が激化する環境で、患者や従業員にとって将来求められる医療の差別化が実現するという利点もあります。
シームレスな放射線医療ソリューションの詳細はこちら：
• 診断確度の向上による患者のケアの改善
• 効率性と生産性向上のためのデータとテクノロジーの融合
• データ主導型の放射線診断管理に向けた協力体制
Lahey Healthにおける、患者に優しいMRI環境の患者体験談
再生
Lahey Healthは、スキャン中に患者の緊張を和らげる革新的なAmbient Experienceのテクノロジーを利用して、患者の快適性を重視し、患者や医療プロバイダーの全体的なコストを低減しながら、放射線科医の診断確度を向上しています。
Phoenix Children’s Hospitalで小児放射線治療の限界に挑む
再生
小児の放射線への感受性は成人より高いと言われています。Phoenix Children's Hospitalでは、小児放射線治療が診療の中核となっています。Phoenix Children’s Hospitalとフィリップスが共同で設計・テストした画像診断装置における新しい線量プロトコルは、小児向けのサイズで、特定の年齢や特定の部位に適した設計になっています。
より快適な検査環境。
Philips MRI In-bore
では、患者は画像診断装置の外にいるかのような、リラックスした安心な検査環境を実現します。
MRI In-boreの詳細を見る
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小売
建設 / 施設管理
教育
病院
行政
警察 / 消防 / 救急
運輸
職務
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職務*
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アシスタント
アドミニストレータ
エンジニア / 技術者
マーケティング / メディア / 営業
公務員
医務部長
医師 / 内科医 / スペシャリスト
外科医
学生
安全管理者
建築家 / デザイナー
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最高情報責任者
最高経営責任者 / 院長
最高財務責任者
歯科医
法務
看護師 / 助産師
看護師長
科学者 (研究)
購買 / 資材調達
部長 / 部門長
専門分野
*
専門分野*
クリティカルケア
デンタルケア
ヘルスケアIT
医療管理学
周産期新生児ケア
呼吸管理
外傷学
婦人科領域
循環器領域
放射線領域
救命救急医療
整形外科
核医学
泌尿器学
生体臨床医学
疼痛管理
病理学
睡眠療法
神経学
総合診療領域
腫瘍学
血管学
集中治療
麻酔領域
部門
*
部門*
CCU
Cardiopulmonary
Government
NICU
Radiophysics and Radiation Protection
X線撮影
X線透視
がんセンター
インターベンショナル・オンコロジー
インターベンショナル・カーディオロジー
インターベンショナル・ニューロロジー
インターベンショナル・ペディアトリック
インターベンショナル・ラジオロジー
カスタマーサービス
クリティカルケア
サービス
ヘルスケアIT
ポイント・オブ・ケア
マンモグラフィ
マーケティング / 営業
リウマチ科
リハビリテーション科
乳腺科
内分泌科
内科
呼吸器科
呼吸器科
外傷学
学術研究
小児科
建設 / 開発
循環器科
循環器科(小児)
心臓外科
心臓血管外科
心臓超音波
心臓麻酔
情報科学
放射線治療科
放射線科
放射線科(小児)
放射線腫瘍学
救命救急
整形外科
新生児科
核医学
泌尿器科
消化器科
物流管理
獣医学
生体医学
生化学
産婦人科
画像診断
疼痛管理
睡眠医学
神経内科
神経放射線
管理 / 財務
経営管理
総合内科
耳鼻咽喉科
脊椎外科
脳神経外科
腎臓内科
腫瘍内科
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臨床検査室
薬局
蘇生学
血管学
調達
遠隔外来診療
遠隔集中医療
集中治療
電気生理学
麻酔科
県名
県名
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Alessandria
Ancona
Andaman and Nicobar Islands
Andhra Pradesh
Aosta
Arezzo
Arunāchal Pradesh
Ascoli Piceno
Assam
Asti
Australian Capital Territory
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