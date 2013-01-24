小児の放射線への感受性は成人より高いと言われています。Phoenix Children's Hospitalでは、小児放射線治療が診療の中核となっています。Phoenix Children’s Hospitalとフィリップスが共同で設計・テストした画像診断装置における新しい線量プロトコルは、小児向けのサイズで、特定の年齢や特定の部位に適した設計になっています。