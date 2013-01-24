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Radiology
効率性と生産性向上のための
データとテクノロジーの融合

放射線科医療従事者：

放射線科における、良質な患者ケアのための、拡張性の高い統合エンタープライズ イメージング ソリューションの採用  

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イメージングシステムは、生成される大量のデータを融合するだけでなく、データをコンテキスト化して臨床意思決定に活かせるよう、エンタープライズ全体でシームレスに機能する必要があります。

機会


拡張性に優れたフィリップスの放射線インフォマティクス プラットフォームは、複数のデータソースから情報を蓄積して任意のワークステーションに提供するため、臨床意思決定をいつでも、どこでも行うことができます。すべての患者画像を経時的に統合することで臨床意思決定支援をサポートし、不要なスキャンを抑制します。

シームレスな放射線医療ソリューションの詳細はこちら：

• 診断確度の向上による患者のケアの改善
• 放射線科スタッフと患者の満足度の向上
• データ主導型の放射線診断管理に向けた協力体制

クリニカル インフォマティクスと人工知能（AI）

クリニカル インフォマティクスと人工知能（AI）
Phoenix Children’s Hospitalは、アダプティブインテリジェンスを搭載したクリニカル インフォマティクス システムを使用して、複数のソースのヘルスケアデータを構造化し、可視 / 不可視を設定して医療データの可視化を行います。

放射線医療診断における効率性向上

放射線医療診断における効率性向上
WellStar West Georgiaは、リアルタイムの画像レビュー、患者検査の迅速化、コーディネートを担当する医師への迅速な結果の提供などを通じて、ワークフローの効率性が改善されたことを実感しています。

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