機会



品質の高い画像を迅速に得られるソリューションが必要不可欠です。ただし、高確度の診断にはスキャンプロトコル、診断サポートツール、全体的な患者ビュー、そしてゲノミクスベースの意思決定支援などから導き出される詳細なインサイトが必要になります。そのため、より標準化された手順とワークフローの標準化を進め、高品質で再現性の高い画像を実現。患者のケアの改善につながります。