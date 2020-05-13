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ハイブリッド手術室（Hybrid OR）

Philips Hybrid OR

Advanced procedures with your optimal workflow

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    直視下、低侵襲手術の両方が行えるハイブリッド手術室は、変化し続けるヘルスケア環境で新たな治療法への扉を開きます。
    フィリップスのハイブリッド手術室は幅広い手技と医療チームの理想とする働き方に対応するために開発された、唯一のソリューションです。

    ハイブリッド手術室（Hybrid OR）アイコン

    誰もが働きたくなる革新的な手術環境

    安全な環境で優れた臨床結果を提供


    術者は卓越した2D・3Dイメージガイダンス、高度な感染管理、徹底された被ばく対策により、よりよい治療を提供するためのインサイトを得ることができます。
     

    ハイブリッド手術室では Azurion image-guided therapy システムを中心に、医療チームが簡便かつ直感的に臨床的な機能を活用いただけます。Clinical suiteでは心臓、循環器、脳、脊椎、それぞれの手技に合わせた機能を統合したポートフォリオを提供しています。

    優れた柔軟性、効率性、使い勝手    

    ハイブリッド手術室は多目的仕様に特化。FlexMoveとFlexArm、２つの天井走行型ガントリータイプにより、医療スタッフは多領域にわたる手技でも理想の立ち位置で作業を進めることが可能。

    テーブルサイドコントロールや ProcedureCards を使用したワンタッチセットアップで手技効率が向上。患者の頭から足先まで体全体からアクセスでき、必要であれば退避も容易に可能。

    Azurion の直感的なインターフェースで、システムコントロールがよりシンプルに。Azurion と FlexArm はシステムユーザビリティスケールでそれぞれ 89と 92を獲得。

    リソース

    ハイブリッド手術室カタログ (3.5MB)
    UKSHケーススタディ (1.28MB)
    Gettingeパートナーのカタログ (3.23MB)

    Azurion with FlexArm の実際の動作

    ハイブリッド手術室（Hybrid OR）の柔軟性 - FlexArm搭載Philips Azurion
    Azurion システムを使用することで、従来の外科手術も行いながら、将来的に導入されるテクノロジーにも対応できます。３台のハイブリッド手術室で、これから長年にわたって治療を提供することができると考えています。"

    Amy Bush

    Vice President, Clinical Operations, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, United States

    理想のハイブリッド手術室をデザイン

    フィリップスは、お客様の現在、そして将来的なニーズに対応する手術室の設計を支援します。私たちのデザインチームとプロジェクトチームが企画に携わり、革新的なソリューションを提供することも可能です。さまざまなパートナーとのネットワークから、既存のリソースを活用しつつ最新のテクノロジーを取り入れた選択肢を幅広く提案します。
     

    世界で1,000件以上のプロジェクトから得た知見をまとめた100ページ以上の資料もありますので、情報やインスピレーション収集にご活用ください。

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    Hybrid ORブック

    Hybrid OR の使用例や詳しい情報はこちら

    ハイブリッド手術室の対応についてをご紹介

    Hackensack University Medical Center Dr. C. Ruiz
    多様な心臓チームのワークフローにハイブリッド手術室がどう対応しているか紹介

    ハイブリッド手術室のメリットをご紹介

    Prince of Wales Private Hospital Prof. R.L. Varcoe, Dr. S.D. Thomas
    ハイブリッド手術室での高度な血管治療は両方のメリットを体感できるソリューション

    ハイブリッド手術室（Hybrid OR）カタログ (Download .pdf)
    3.5 MB
    ハイブリッド手術室（Hybrid OR）カタログ (3.5MB)
    シームレスなハイブリッド手術室（Hybrid OR）コンセプトのカタログ (Download .pdf)
    3.23 MB
    Getingeパートナーのカタログ (3.23MB)

    Image-guided therapy のさまざまな専門分野を見る

    • Vascular surgery

      Vascular surgery

      フィリップスの専用インターベンショナルツールと高度なデバイスは、治療の選択、支援、実施、そして結果の確認という血管系疾患治療の各ステップをサポートします。

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    • Cardiac surgery

      Cardiac surgery

      フィリップスのCardiacアプリケーションと高度なデバイスは、大動脈弁狭窄、複雑な先天性心疾患、心房細動など、心臓治療の各ステップをサポートします。

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    • Neuro surgery

      Neuro surgery

      外科チームが患者の治療に集中できるように、高度なイメージガイダンスを可能な限り簡単かつ効果的に支援します。

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    • Spine surgery

      Spine surgery

      高度なリアルタイムイメージガイダンスを提供し、ハイブリッド手術室（Hybrid OR）へ柔軟性に優れたワークフローを提供する脊椎処置のソリューションです。これにより、迅速かつ正確で簡素化された処置を実行できます。これを提供するのはフィリップスの画像誘導治療です。

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