直視下、低侵襲手術の両方が行えるハイブリッド手術室は、変化し続けるヘルスケア環境で新たな治療法への扉を開きます。
フィリップスのハイブリッド手術室は幅広い手技と医療チームの理想とする働き方に対応するために開発された、唯一のソリューションです。
ハイブリッド手術室では Azurion image-guided therapy システムを中心に、医療チームが簡便かつ直感的に臨床的な機能を活用いただけます。Clinical suiteでは心臓、循環器、脳、脊椎、それぞれの手技に合わせた機能を統合したポートフォリオを提供しています。
術者は卓越した2D・3Dイメージガイダンス、高度な感染管理、徹底された被ばく対策により、よりよい治療を提供するためのインサイトを得ることができます。
ハイブリッド手術室では Azurion image-guided therapy システムを中心に、医療チームが簡便かつ直感的に臨床的な機能を活用いただけます。Clinical suiteでは心臓、循環器、脳、脊椎、それぞれの手技に合わせた機能を統合したポートフォリオを提供しています。
Azurion システムを使用することで、従来の外科手術も行いながら、将来的に導入されるテクノロジーにも対応できます。３台のハイブリッド手術室で、これから長年にわたって治療を提供することができると考えています。"
Amy Bush
Vice President, Clinical Operations, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, United States
フィリップスは、お客様の現在、そして将来的なニーズに対応する手術室の設計を支援します。私たちのデザインチームとプロジェクトチームが企画に携わり、革新的なソリューションを提供することも可能です。さまざまなパートナーとのネットワークから、既存のリソースを活用しつつ最新のテクノロジーを取り入れた選択肢を幅広く提案します。 世界で1,000件以上のプロジェクトから得た知見をまとめた100ページ以上の資料もありますので、情報やインスピレーション収集にご活用ください。
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フィリップスは、お客様の現在、そして将来的なニーズに対応する手術室の設計を支援します。私たちのデザインチームとプロジェクトチームが企画に携わり、革新的なソリューションを提供することも可能です。さまざまなパートナーとのネットワークから、既存のリソースを活用しつつ最新のテクノロジーを取り入れた選択肢を幅広く提案します。
世界で1,000件以上のプロジェクトから得た知見をまとめた100ページ以上の資料もありますので、情報やインスピレーション収集にご活用ください。
高度なリアルタイムイメージガイダンスを提供し、ハイブリッド手術室（Hybrid OR）へ柔軟性に優れたワークフローを提供する脊椎処置のソリューションです。これにより、迅速かつ正確で簡素化された処置を実行できます。これを提供するのはフィリップスの画像誘導治療です。詳細
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