

術者は卓越した2D・3Dイメージガイダンス、高度な感染管理、徹底された被ばく対策により、よりよい治療を提供するためのインサイトを得ることができます。



ハイブリッド手術室では Azurion image-guided therapy システムを中心に、医療チームが簡便かつ直感的に臨床的な機能を活用いただけます。Clinical suiteでは心臓、循環器、脳、脊椎、それぞれの手技に合わせた機能を統合したポートフォリオを提供しています。