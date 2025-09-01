私がこの間まで使用していたフィリップスの回転式シェーバーS9696/31（以下S96 ）と比較しながらお伝えしたいと思います。先ず私は30代男性。朝に髭を剃っても夜には目立つくらい髭が伸びる。髭の質は黒くかたいです。 【剃り味・仕上がり】 剃り味は大幅に進化していると感じます。剃り味はS96よりもう一段上です。従来の回転式では届きにくかった部分までしっかり深剃りでき、T字カミソリに匹敵するほどのツルツル感が得られました。朝剃って夜まで持続するのは大きな驚きでした。肌へのやさしさは従来と同等か、むしろ少し向上。ヒリつきや赤みもなく快適に使えています。吹き出物がi9000 Prestige Ultraを使用してから出来なくなりました。 【操作性・使いやすさ】 操作性も改善されており、軽く持ちやすいグリップと静かな動作音は毎日の使用を快適にしてくれます。5種類のモード切替も搭載され、その日の肌状態に応じて選べるのは安心感があります。特に便利だと感じたのは圧力センサー。過去レビューでは不要と言われがちですが、視力が弱い私には重宝しています。（普段は眼鏡を使用しています。）鏡に顔を近づけなくても適切な圧力で剃れるので、結果的に肌への負担も減りました。ただ鼻下では反応しにくい点は惜しいところです。 【バッテリー・使いやすさ】 フル充電で1週間は持ちます。専用充電器を使用しているところはデメリットです。今の時代タイプＣの製品が多く出てきているので急に充電したくなった時に対応できないのが非常に残念です。 持ち運ぶ分には少し重い・・。 車移動ならまだいいかな。 【デザイン・質感】 見た目は高級感があります。往復式のシェーバーに比べて若干メカメカしいデザインも好きなポイントの一つです。ただ色合い的にも従来の製品よりかは高級感があります。所有欲を満たす一品ですね。 男性なら絶対に欠かせないアイテムです。そのフラッグシップモデルともいえる製品を持っているだけでも仕事・デート等に100％の状態で挑めると思います。 【シェービング時間】 専用アプリと連動すればシェービングタイムや圧力・適切な手の回転などが計測できます。シェービング推奨時間が3分以内までです。S96では大体完全に剃るのに10分ほどかかってました。今回の製品を使用してからは5分まで短縮できました。ただフィリップス推奨時間の3分では満足の行くシェービングはできないですね。 ※もちろん気にならない程度には剃れます。私自身頬を触ったときに髭を感じないくらい剃りたい派なので。 【コスト面】 唯一のネックは価格。約7万円は簡単に出せる額ではありません。ただ、実際に使ってみれば価格に十分見合う、それ以上のパフォーマンスを発揮してくれる製品です。S96からの乗り換えでも満足感は大きく、後悔はしない一品だと断言できます。 【まとめ】 総合的に見て、i9000 Prestige Ultraはまさにフラッグシップモデルにふさわしい仕上がりです。剃り味・肌へのやさしさ・使いやすさのすべてにおいて進化を実感でき、価格に十分見合う価値があります。日々の身だしなみに自信を与えてくれる、極上の一品です。 肌が弱いが深剃りをあきらめたくない！どうせ使用するなら良いものを使おう！と思える方はぜひ手に取ってください。後悔は絶対にしませんよ！