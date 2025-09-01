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UV Power Chargerフィリップス UV 充電ケース

XA90/00

4.3
| (73) レビュー | 81% のがこの製品を推奨
UV 充電ケース
充電しながら除菌ができる。 持ち運びにも便利な携帯ケース
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電動シェーバー 世界No.11 ブランド

i9000 プレステージウルトラシェーバーと互換

UV 充電ケース

  • シェーバーの充電とヘッドの除菌を同時に

  • バッテリー内蔵で外出先でも充電可能

  • 旅行に便利

シェーバーの充電とヘッドの除菌を同時に

シェーバーの充電とヘッドの除菌を同時に

UV充電ケースは、シェーバー本体の充電やシェービングヘッドへのUV照射による除菌*、そして携帯用のケースとして使用できます。 * 試験機関：一般財団法人日本食品分析センター 試験方法：感染布をシェービングヘッドに設置し、UV充電ケースに入れ、約10分間UVクリーンプログラムを実施しシェービングヘッドに設置された感染布の菌数を測定した試験での実証結果 除菌の方法：シェービングヘッドへの紫外線照射 除菌の場所：シェービングヘッド 試験結果：除菌率99.9%以上 試験成績書発行日付：2025年5月16日 試験成績書発行番号：第250358005001-0101号 なお、すべての菌を除去できるものではありません。

旅行に便利

旅行に便利

衝撃や傷からシェーバーを保護します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.3

5 中

73

レビュー

81%

のがこの製品を推奨

01/09/2025

日本

日本

このシェーバーは本当に1日も手放せなくなります。

フィリップスのシェーバーを使い始めてから、今回のモデルで3世代目のシェーバーになります。 2年半くらい前に9000シリーズの最新モデルを使い始め、その良さに感動していましたが、今回のものはさらに進化しているところが多いです。 まず圧力感知で緑のランプは本当に髭剃りの目安にしやすく、またトラベルロックなどの電子表示は搭載を期待していた機能だったのでとても嬉しいです。 以前にも増してさらに朝のシェービングの効率化ができました。 さらに綺麗に剃り上げることができるので、夕方や夜の予定にも伸びてきたヒゲが気になることはありません。 皆さんにもこの良さを体感して欲しいと思うような新モデルです。

気に入った点

剃り残しが本当になくなった。肌に対しても優しく、設定もカスタムできるのもとても良い。

気に入らない点

バッテリー持ちが若干短い。

はい、この製品をお勧めします

これは i9000 Prestige Ultra XP9404/21 ウェット＆ドライ電動シェーバー に対するレビューです

Date of Use 2025-08-01

はい、この製品をお勧めします

これは i9000 Prestige Ultra XP9404/21 ウェット＆ドライ電動シェーバー に対するレビューです

Date of Use 2025-08-01

26/08/2025

日本

日本

フィリップスシェーバー史上一剃れる

シェーバーとして初めて買った5000シリーズ、ついで購入したS9000プレステージと比較して、シェービングヘッドの滑りが良く、滑らかに動かせます。それでいて剃り残しがほとんどないのに驚きました。 手持ちのS9000プレステージと比較しながら剃っても(刃の寿命は多少なりともあるでしょうが)一度で剃れて、シェービングにかかる時間が少なくて済みます。 アプリ連携でしっかり交換品の寿命チェックができるのも素晴らしい。 アプリ連携のリアルタイムシェービングチェック機能は興味本位で数回使った後はアプリを使わずに通常通りにシェービングをしています。 クリーナー付きのシェーバーを初めて使ったのですが、クリーナー後のシェービングはいつも以上に滑りが良くて惚れ惚れします。 あえて欠点を述べるなら、付属のトリマーが剃る長さを調整できないことですかね。そこまで求めるなら、ボディトリマーを購入して欲しいということかなと思いました。

気に入った点

よく滑り、よく剃れる

気に入らない点

付属のトリマーが長さ調整不可

これは i9000 Prestige Ultra XP9404/21 ウェット＆ドライ電動シェーバー に対するレビューです

Date of Use 2025-07-26

これは i9000 Prestige Ultra XP9404/21 ウェット＆ドライ電動シェーバー に対するレビューです

Date of Use 2025-07-26

26/08/2025

日本

日本

フィリップスシェーバー史上最も滑りよく深剃りできる

シェーバーとして初めて買った5000シリーズ、ついで購入したS9000プレステージと比較して、シェービングヘッドの滑りが良く、滑らかに動かせます。それでいて剃り残しがほとんどないのに驚きました。 手持ちのS9000プレステージと比較しながら剃っても(刃の寿命は多少なりともあるでしょうが)一度で剃れて、シェービングにかかる時間が少なくて済みます。 アプリ連携でしっかり交換品の寿命チェックができるのも素晴らしい。 アプリ連携のリアルタイムシェービングチェック機能は興味本位で数回使った後はアプリを使わずに通常通りにシェービングをしています。 クリーナー付きのシェーバーを初めて使ったのですが、クリーナー後のシェービングはいつも以上に滑りが良くて惚れ惚れします。 あえて欠点を述べるなら、付属のトリマーが剃る長さを調整できないことですかね。そこまで求めるなら、ボディトリマーを購入して欲しいということかなと思いました。

気に入った点

最上位機種に見合った剃り心地

気に入らない点

付属のトリマーが長さ調節不可

はい、この製品をお勧めします

これは i9000 Prestige Ultra XP9404/21 ウェット＆ドライ電動シェーバー に対するレビューです

Date of Use 2025-07-26

はい、この製品をお勧めします

これは i9000 Prestige Ultra XP9404/21 ウェット＆ドライ電動シェーバー に対するレビューです

Date of Use 2025-07-26

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