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販売終了

ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン

TX2BTWT/00

3.7

| (10) レビュー

ワイヤレス 高精度サウンド

軽量の TX2BT Bluetooth イヤフォンは、低音域を広げた高精度サウンドを実現、楕円形のサウンドチューブが快適にフィットします。MusicChain 機能により、他の MusicChain 対応イヤフォンとペアリングすることで音楽を友人とシェアできます。

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高性能のドライバーと楕円形のサウンドチューブ

ワイヤレス 高精度サウンド

  • 13.5mm ドライバー／クローズドバック

  • インイヤー

  • NFC

ぴったり快適にフィットする人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ

ぴったり快適にフィットする人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ

人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。

携帯に便利な、絡まりにくいフラットケーブル

滑り止め付きフラットケーブルで、コードが絡まるのを防ぎます。

3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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3.7

5 中

10

レビュー

2

24/11/2018

日本

日本

音質は最高です。

今までに、このイヤホン以外でいくつも買ってきましたが、 音質的には今のところ、このイヤホンが最高です。 私は主に女性ボーカルを聴くのですが、適度な低音、厚みのある 中・高音とうってつけのイヤホンです。 テレサテンが好きなのですが、あまりのリアルさに涙が出そうになりました。 さすがは、PHILIPSだと思いました。

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これは TX2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

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これは TX2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

22/10/2016

日本

日本

確認済みの購入者

理想です。

主にクラシックを聞いていますが、音質は十分満足できます。 大きさも ほとんど紐で 大満足。Bluethooth earphone の中には 半弓状の構造が嵩張る製品をよく見かけますが これはそのような問題もなく携帯性抜群です。 問題は 電源のオンオフがわかりづらかったり、どの程度電池が残っているのかが不明なところです。これも慣れでなんとかなりそうな気もしています。

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これは TX2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

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24/05/2021

Indonesia

Indonesia

Produk yang bagus banget!

Suara yg dihasilkan mantap banget, sempet skeptis awalnya, soalnya baru pertamakali liat produk audio dari Phillips. Dan prediksi saya salah besar, produknya bagus banget. Thank you!!

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これは TX2BK Headphone In ear dengan mikrofon に対するレビューです

使用日 2021-04-24

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これは TX2BK Headphone In ear dengan mikrofon に対するレビューです

使用日 2021-04-24

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注釈

  1. 実際の値は異なる場合があります