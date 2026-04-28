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Retroポータブルラジオ

TAV2000FB/11

The Janet
目にも耳にも心地よい一台。大胆なデザインと豊かで温かみのあるサウンドで、持ち運べるホームラジオとして日々を彩ります。クリアな FM ラジオを楽しめる他、プレイリストのストリーミングも簡単。プライベートに視聴できるヘッドホン端子も備えています。
すべての特長を見る

The Janet

  • クラシックなデザインに、モダンな音。

  • FM デジタルチューニング

  • Bluetooth® 5.4

  • ユーザーが交換可能なバッテリー

当時の外観で最先端の音質を再現

当時の外観で最先端の音質を再現

クラシックなデザインに惹かれ、温かみのある音に魅了されるこのポータブルラジオは、1950 年代のラジオを思わせる丸みを帯びたデザインと手になじむボリュームノブを再現。さらに 2.5 インチフルレンジドライバーによる温かく力強いサウンドを加えています。伝統と革新が絶妙に融合した一台です。

最大 20 局をプリセットできる FM デジタルチューナー

最大 20 局をプリセットできる FM デジタルチューナー

音楽、ニュース、ドラマ、スポーツなど好きな番組がなんであれ、この FM ラジオなら伸縮式アンテナでクリアな受信が可能です。デジタルチューニングで局探しも簡単。さらに 20 局までプリセットでき、よく聞く 2 局は本体前面の「1」、「2」クイックアクセスボタンに割り当てられます。

安定した長距離接続を実現する Bluetooth® 5.4

安定した長距離接続を実現する Bluetooth® 5.4

このクラシックな見た目のラジオは、ただのラジオではありません。Bluetooth® 5.4 接続に対応しており、スマートフォンなどのデバイスからポッドキャストやプレイリストなどをラジオへストリーミング再生できます。別の部屋に置いたスマートフォンから再生していても、高音質で安定した接続を楽しめます。

技術仕様

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注釈

  1. Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。