安定した長距離接続を実現する Bluetooth® 5.4

このクラシックな見た目のラジオは、ただのラジオではありません。Bluetooth® 5.4 接続に対応しており、スマートフォンなどのデバイスからポッドキャストやプレイリストなどをラジオへストリーミング再生できます。別の部屋に置いたスマートフォンから再生していても、高音質で安定した接続を楽しめます。