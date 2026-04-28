TAV2000FB/11
クラシックなデザインに、モダンな音。
FM デジタルチューニング
Bluetooth® 5.4
ユーザーが交換可能なバッテリー
クラシックなデザインに惹かれ、温かみのある音に魅了されるこのポータブルラジオは、1950 年代のラジオを思わせる丸みを帯びたデザインと手になじむボリュームノブを再現。さらに 2.5 インチフルレンジドライバーによる温かく力強いサウンドを加えています。伝統と革新が絶妙に融合した一台です。
音楽、ニュース、ドラマ、スポーツなど好きな番組がなんであれ、この FM ラジオなら伸縮式アンテナでクリアな受信が可能です。デジタルチューニングで局探しも簡単。さらに 20 局までプリセットでき、よく聞く 2 局は本体前面の「1」、「2」クイックアクセスボタンに割り当てられます。
このクラシックな見た目のラジオは、ただのラジオではありません。Bluetooth® 5.4 接続に対応しており、スマートフォンなどのデバイスからポッドキャストやプレイリストなどをラジオへストリーミング再生できます。別の部屋に置いたスマートフォンから再生していても、高音質で安定した接続を楽しめます。
レビュー
Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。