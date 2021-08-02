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3000 seriesインイヤー完全ワイヤレスヘッドホン

TAT3265BK/97

5

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

ぴったりフィットし、優れたサウンドとクリアな通話を実現

T3265 は、IPX4 規格の防水素材を採用したスタイリッシュなデザイン。超軽量で耳にぴったりフィットするので、ランニング時にも快適です。2 つのマイクで優れたノイズキャンセリング機能を発揮するため、クリアな通話を楽しめます。また、BT チップ搭載の 13mm ドライバーで優れたサウンドを実現します。

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ぴったりフィットし、優れたサウンドとクリアな通話を実現

  • Bluetooth®

  • ブラック

IPX4 防滴、防汗仕様

IPX4 防滴仕様のこの完全ワイヤレスヘッドホンは、あらゆる方向からの水滴を防ぎます。少しくらい汗をかいても雨にぬれても安心です。

携帯電話の音声アシスタントを簡単に起動

イヤホンをタッチするだけで携帯電話の音声アシスタントを起動でき、音楽を再生したり、電話をかけたり、天気をチェックしたりすることができます。

静電容量センサー、ヘッドホンの接続を検知

内蔵静電容量センサーにより、イヤホンを外すと音楽が自動的に一時停止されるため、誤って再生されてしまうのを防ぐことができます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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レビュー

100%

のがこの製品を推奨

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02/08/2021

日本

日本

tたいへん使いやすい。

音質はまずます。 接続が安定している。 周囲の音も聞きやすいので、狙い通り。 コストパフォーマンスは高い。

気に入った点

接続が簡単。

はい、この製品をお勧めします

これは 3000 series TAT3265BK インイヤー完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです

使用日 2021-07-02

はい、この製品をお勧めします

これは 3000 series TAT3265BK インイヤー完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです

使用日 2021-07-02

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