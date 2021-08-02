ぴったりフィットし、優れたサウンドとクリアな通話を実現

T3265 は、IPX4 規格の防水素材を採用したスタイリッシュなデザイン。超軽量で耳にぴったりフィットするので、ランニング時にも快適です。2 つのマイクで優れたノイズキャンセリング機能を発揮するため、クリアな通話を楽しめます。また、BT チップ搭載の 13mm ドライバーで優れたサウンドを実現します。