販売終了
TAT3265BK/97
ぴったりフィットし、優れたサウンドとクリアな通話を実現
T3265 は、IPX4 規格の防水素材を採用したスタイリッシュなデザイン。超軽量で耳にぴったりフィットするので、ランニング時にも快適です。2 つのマイクで優れたノイズキャンセリング機能を発揮するため、クリアな通話を楽しめます。また、BT チップ搭載の 13mm ドライバーで優れたサウンドを実現します。
Bluetooth®
ブラック
IPX4 防滴仕様のこの完全ワイヤレスヘッドホンは、あらゆる方向からの水滴を防ぎます。少しくらい汗をかいても雨にぬれても安心です。
イヤホンをタッチするだけで携帯電話の音声アシスタントを起動でき、音楽を再生したり、電話をかけたり、天気をチェックしたりすることができます。
内蔵静電容量センサーにより、イヤホンを外すと音楽が自動的に一時停止されるため、誤って再生されてしまうのを防ぐことができます。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
ippei
02/08/2021
日本
tたいへん使いやすい。
音質はまずます。 接続が安定している。 周囲の音も聞きやすいので、狙い通り。 コストパフォーマンスは高い。
気に入った点
接続が簡単。
はい、この製品をお勧めします
これは 3000 series TAT3265BK インイヤー完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです
使用日 2021-07-02
はい、この製品をお勧めします
これは 3000 series TAT3265BK インイヤー完全ワイヤレスヘッドホン に対するレビューです
使用日 2021-07-02