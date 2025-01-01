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Fidelioワイヤレスサブウーファー

TAFW1/11

低音を極めた設計

ドラマチックな瞬間、クライマックスのアクションシーン、ビートの細部まで余すところなく体感してください。Fidelio FW1 サブウーファーは、美しくコントロールされた低音で臨場感のある効果音や、静かな場面、音楽まで豊かに再現します。感動の瞬間をどうぞ。

すべての特長を見る

低音を極めた設計

  • 最大 420W の 8 インチウーファー

  • デュアル wOOx パッシブラジエーター

  • フィリップスワイヤレスホームシステム

  • サステナブルなミュアヘッド製レザー

フィリップス Fidelio FW1。体の芯まで響く重低音で映画や音楽を

フィリップス Fidelio FW1。体の芯まで響く重低音で映画や音楽を

Fidelio FW1 サブウーファーは、体の芯まで響く重低音を映画、演劇、音楽にもたらします。強力な低音を生むウーファーと先進的なデュアルパッシブラジエーターデザインにより、どんな部屋でもリッチで正確なタイミングの低音が響き渡り、視聴するものすべてにまったく新しい深みが加わります。

魅力的な外観

魅力的な外観

サブウーファー FW1 は美しく、サウンドバー Fidelio FB1 にマッチするデザインです。斜面にはミュアヘッド製のアンセラサイトレザーをあしらい、天面はつや消しメタリック仕上げです。デュアルパッシブラジエーターの表面は光を柔らかく反射するメタリック素材で、細部まで丁寧に仕上げられています。

DTS Play-Fi 搭載フィリップスワイヤレスホームシステム

DTS Play-Fi 搭載フィリップスワイヤレスホームシステム

Play-Fi 対応の FW1 サブウーファーは、理想的なホームシアターサウンドを実現します。Fidelio サウンドバーに接続すると、大音量でも細部まで制御された歪みのない低音が加わり、映画や音楽の迫力が増します。ペアリングしたワイヤレススピーカーを追加すれば、本格的なサラウンドサウンドシステムを構築できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. この機能は、2021 年以降の DTS Play-Fi 対応フィリップス製テレビで動作します。