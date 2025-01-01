TAFW1/11
低音を極めた設計
ドラマチックな瞬間、クライマックスのアクションシーン、ビートの細部まで余すところなく体感してください。Fidelio FW1 サブウーファーは、美しくコントロールされた低音で臨場感のある効果音や、静かな場面、音楽まで豊かに再現します。感動の瞬間をどうぞ。
最大 420W の 8 インチウーファー
デュアル wOOx パッシブラジエーター
フィリップスワイヤレスホームシステム
サステナブルなミュアヘッド製レザー
Fidelio FW1 サブウーファーは、体の芯まで響く重低音を映画、演劇、音楽にもたらします。強力な低音を生むウーファーと先進的なデュアルパッシブラジエーターデザインにより、どんな部屋でもリッチで正確なタイミングの低音が響き渡り、視聴するものすべてにまったく新しい深みが加わります。
サブウーファー FW1 は美しく、サウンドバー Fidelio FB1 にマッチするデザインです。斜面にはミュアヘッド製のアンセラサイトレザーをあしらい、天面はつや消しメタリック仕上げです。デュアルパッシブラジエーターの表面は光を柔らかく反射するメタリック素材で、細部まで丁寧に仕上げられています。
Play-Fi 対応の FW1 サブウーファーは、理想的なホームシアターサウンドを実現します。Fidelio サウンドバーに接続すると、大音量でも細部まで制御された歪みのない低音が加わり、映画や音楽の迫力が増します。ペアリングしたワイヤレススピーカーを追加すれば、本格的なサラウンドサウンドシステムを構築できます。
レビュー
この機能は、2021 年以降の DTS Play-Fi 対応フィリップス製テレビで動作します。