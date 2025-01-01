DTS Play-Fi 搭載フィリップスワイヤレスホームシステム

Play-Fi 対応の FW1 サブウーファーは、理想的なホームシアターサウンドを実現します。Fidelio サウンドバーに接続すると、大音量でも細部まで制御された歪みのない低音が加わり、映画や音楽の迫力が増します。ペアリングしたワイヤレススピーカーを追加すれば、本格的なサラウンドサウンドシステムを構築できます。