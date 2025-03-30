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Fidelioサブウーファー内蔵 7.1.2 チャンネルサウンドバー

TAFB1/11

1

| (1) レビュー

3 受賞歴

映画ファンのためのデザイン

箱から出してすぐに、卓越したサラウンドサウンドを堪能できます。Fidelio サウンドバーは、頭上などあらゆる方向から音に包まれるスリリングな体験を提供します。さらに、別の Fidelio コンポーネントに接続すれば、完璧なホームシアターサウンドが実現します。

すべての特長を見る

映画ファンのためのデザイン

  • Dolby Atmos。IMAX Enhanced

  • フィリップスワイヤレスホームシステム

  • 620 W 最大 内蔵サブウーファー

  • ルームキャリブレーションが容易

フィリップス Fidelio FB1。ナチュラルなサウンドと時代を超えたデザイン

フィリップス Fidelio FB1。ナチュラルなサウンドと時代を超えたデザイン

サブウーファーを内蔵した Fidelio FB1 サウンドバーは、ドラマチックなエフェクト、豊かなサウンドトラック、クリアな会話で部屋を満たします。サウンドバー本体には天面と前面のファインメタルメッシュに加え、アンセラサイト ミュアヘッド レザートリムを採用し、美しいデザインとなっています。

7.1.2 チャンネル。620 W 最大（310 W RMS、1％THD）

7.1.2 チャンネル。620 W 最大（310 W RMS、1％THD）

アップファイアリングスピーカー 2 基を含む Fidelio 独自のスピーカーから放射されるサウンドが、上と左右からあなたを包みこみます。さらに、内蔵サブウーファーが重低音をプラス。フロントレフト、フロントライト、センターチャンネルはすべてツイーターとその左右のミッドレンジウーファーで構成され、クリアな音声、ボーカル、サラウンドサウンドを実現します。

DTS Play-Fi 搭載フィリップスワイヤレスホームシステム

DTS Play-Fi 搭載フィリップスワイヤレスホームシステム

Play-Fi 対応の Fidelio FB1 サウンドバーは、ホームシアターにぴったりのサウンドを実現します。外付けの Fidelio FW1 サブウーファーに数秒で接続することができ、映画や音楽のサウンドに一層の深みを与えます。さらに臨場感を楽しみたい場合は、2 基の FS1 ワイヤレススピーカーを追加すれば、本格的なサラウンドサウンド環境の完成です。

技術仕様

この製品に関するサポート

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アワード

  • TPV_AWARD-7246447 の画像
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レビュー

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1.0

5 中

1

レビュー

5
4
3
2

30/03/2025

Singapore

Singapore

Difficult to setup not user friendly

Not user friendly and there is no light to show its on or off Bluetooth and other source changing display unable to find

これは Fidelio TAFB1 Soundbar 7.1.2 with integrated subwoofer に対するレビューです

使用日 2025-02-28

これは Fidelio TAFB1 Soundbar 7.1.2 with integrated subwoofer に対するレビューです

使用日 2025-02-28

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