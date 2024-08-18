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    ワイヤレスサブウーファーを備えたサウンドバー 2.1

    TAB5309/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    あらゆるエンターテイメントをより優れた深みのあるサウンドで

    このパワフルなサウンドバーとワイヤレスサブウーファーは、映像を生き生きと再現します。リアルな爆発音や響き渡る音楽、壮大なゲームプレイを楽しめます。高度なオーディオ技術により、あらゆるコンテンツで臨場感あふれるサウンド体験を実現します。

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    ワイヤレスサブウーファーを備えたサウンドバー 2.1

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    あらゆるエンターテイメントをより優れた深みのあるサウンドで

    • 2.1ch ワイヤレスサブウーファー
    • 240W 最大 HDMI ARC
    • DTS Virtual:X
    • Dolby Digital Plus
    2.1 チャンネル。より深い低音のためのワイヤレスサブウーファー

    2.1 チャンネル。より深い低音のためのワイヤレスサブウーファー

    2.1 チャンネルとイマーシブオーディオテクノロジーが新しいレベルのサウンドをもたらし、コンパクトなワイヤレスサブウーファーが効果音や音楽に満足のいく重みを加えます。また、4 つの EQ モードにより、視聴内容に合わせてサウンドスタイルを選ぶことができ、会話エンハンスメントを有効にすれば、どのモードでも音声が明瞭になります。

    DTS Virtual:X でどんな部屋でも臨場感あふれる 3D サウンドを実現

    DTS Virtual:X でどんな部屋でも臨場感あふれる 3D サウンドを実現

    DTS Virtual:X との互換性により、テレビのサウンドが一変し、すべての映像でバーチャル 3D サウンドを体験できます。スピーカーを追加する必要がなく、どんな部屋にも対応します。サウンドバーのリモコン、またはフィリップス Home Entertainment アプリからオンにできます。

    ドルビーデジタルプラス。映画のようなサウンドをご家庭で

    ドルビーデジタルプラス。映画のようなサウンドをご家庭で

    ドラマを最前列で楽しめます。このドルビーデジタルプラス対応サウンドバーなら、スピーカーを追加することなくサラウンドサウンドを体験できます。その違いをお確かめください。

    見た目もよく、設置も簡単

    見た目もよく、設置も簡単

    この洗練されたサウンドバーはどんな部屋にも似合い、コンパクトなサブウーファーは隠すのも簡単です。テレビを壁掛けにしているなら、取り外し可能なブラケット（付属）を使って、このサウンドバーも壁に取り付けることができます。

    1 つのリモコンでサウンドバーとテレビをコントロール

    1 つのリモコンでサウンドバーとテレビをコントロール

    テレビのリモコンを使ってサウンドバーの音量を調整できます。フィリップス Ambilight TV をお持ちの場合、EasyLINK 機能により、サウンドバーのプリセット EQ モードの切り替え、低音と高音の調整などをリモコンで行うことができます。

    お気に入りのソースを接続してより大音量サウンドを

    お気に入りのソースを接続してより大音量サウンドを

    Bluetooth LE Audio に対応しているため、同規格に対応しているスマートデバイスからプレイリストをストリーミングする場合、接続が安定し、サウンドが向上し、ラグが少なくなります。また、オーディオ入力、USB、光入力経由でオーディオソースをサウンドバーに接続することもできます。

    フィリップス Home Entertainment アプリ

    アプリをダウンロードすれば、スマートデバイスを使って EQ サウンドモードの切り替え、ソースの選択、バーチャルサラウンドサウンドの起動などが可能です。

    技術仕様

    • サウンド

      サウンド拡張
      • 音声同期
      • 自動音量調整
      • トレブル・バスコントロール
      イコライザー設定
      • ムービー
      • 音楽
      • 音声
      • スタジアム
      全高調波歪み
      <＝10 パーセント
      スピーカーシステム出力
      240W 最大／120W RMS

    • ラウドスピーカー

      サブウーファー周波数帯域
      40～150  Hz
      サブウーファータイプ
      • アクティブ
      • ワイヤレスサブウーファー
      サブウーファーのインピーダンス
      4  ohm
      サウンドチャンネル数
      2.1
      ウーファー数
      1
      ウーファー直径
      5.25 インチ
      サウンドバーの周波数帯域
      150～20K  Hz
      サウンドバーのインピーダンス
      8  ohm
      フロントドライバー
      フルレンジ x2（L+R）
      外部サブウーファーエンクロージャー
      バスレフ

    • コネクティビティー

      Bluetooth
      受信機
      Bluetooth バージョン
      5.4
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      EasyLink（HDMI-CEC）
      USB 再生
      オーディオ入力
      1x 3.5 mm
      光入力 x 1
      HDMI コンテンツ保護
      HDCP 1.4
      HDMI 出力（ARC）x 1
      DLNA 規格
      マルチスピーカー接続
      スマートホーム
      全くない
      ワイヤレススピーカー接続
      サブウーファー

    • 対応している音声フォーマット

      Bluetooth
      SBC
      HDMI ARC
      • Dolby Digital
      • Dolby Digital Plus
      • LPCM 2ch
      • DTS デジタルサラウンド（DTS5.1）
      • DTS Virtual:X
      USB
      • MP3
      • WAV
      • FLAC
      • Dolby Digital
      • LPCM 2ch

    • 外箱

      Length
      92  cm
      Number of consumer packagings
      2
      Width
      48.5  cm
      Gross weight
      15.5  kg
      Height
      24.5  cm
      Nett weight
      10.10  kg
      風袋重量
      5.40  kg

    • 利便性

      EasyLink（HDMI-CEC）
      • オーディオリターンチャンネル
      • 自動オーディオ入力マッピング
      • ワンタッチ再生
      • システムスタンバイ
      リモコン
      ナイトモード

    • 互換性

      スマートフォン／タブレット APP コントロール

    • 電源

      電源 LED 表示
      本体電源
      100～240V AC、50/60 Hz
      サブウーファー電源
      100～240V AC、50/60 Hz
      サブウーファーのスタンバイ消費電力
      <0.5 W
      本体のスタンバイ消費電力
      < 0.5  W
      自動スタンバイ

    • パッケージ寸法

      Height
      22.5  cm
      Packaging type
      ボックス
      Type of shelf placement
      横積み
      Width
      90  cm
      Depth
      33.5  cm
      Number of products included
      1
      Gross weight
      7.09  kg
      Nett weight
      5.05  kg
      風袋重量
      2.04  kg

    • アクセサリー

      付属アクセサリー
      • リモコン
      • 単 4 形電池 2 本
      • 電源コード
      • 壁掛け用ブラケット
      • クイックスタートガイド
      • 保証書

    • デザイン

      Color
      ダークグレー
      壁に取り付け可能

    • 質量／寸法

      本体（W x H x D）
      766 x 67.3 x 91  mm
      本体重量
      1.6  kg
      サブウーファー（W x H x D）
      195 x 315.5 x 195  mm
      サブウーファー重量
      3.03  kg

    • ビデオ

      3D パススルー

    製品の仕様

    同梱物

    • リモコン
    • 単 4 形電池 2 本
    • 電源コード
    • 壁掛け用ブラケット
    • クイックスタートガイド
    • 保証書
    Badge-D2C

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