ワイヤレスサブウーファーを備えたサウンドバー 2.1
あらゆるエンターテイメントをより優れた深みのあるサウンドで
このパワフルなサウンドバーとワイヤレスサブウーファーは、映像を生き生きと再現します。リアルな爆発音や響き渡る音楽、壮大なゲームプレイを楽しめます。高度なオーディオ技術により、あらゆるコンテンツで臨場感あふれるサウンド体験を実現します。 さらに詳細をみる
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ワイヤレスサブウーファーを備えたサウンドバー 2.1
あらゆるエンターテイメントをより優れた深みのあるサウンドで
- 2.1ch ワイヤレスサブウーファー
- 240W 最大 HDMI ARC
- DTS Virtual:X
- Dolby Digital Plus
2.1 チャンネル。より深い低音のためのワイヤレスサブウーファー
2.1 チャンネルとイマーシブオーディオテクノロジーが新しいレベルのサウンドをもたらし、コンパクトなワイヤレスサブウーファーが効果音や音楽に満足のいく重みを加えます。また、4 つの EQ モードにより、視聴内容に合わせてサウンドスタイルを選ぶことができ、会話エンハンスメントを有効にすれば、どのモードでも音声が明瞭になります。
DTS Virtual:X でどんな部屋でも臨場感あふれる 3D サウンドを実現
DTS Virtual:X との互換性により、テレビのサウンドが一変し、すべての映像でバーチャル 3D サウンドを体験できます。スピーカーを追加する必要がなく、どんな部屋にも対応します。サウンドバーのリモコン、またはフィリップス Home Entertainment アプリからオンにできます。
ドルビーデジタルプラス。映画のようなサウンドをご家庭で
ドラマを最前列で楽しめます。このドルビーデジタルプラス対応サウンドバーなら、スピーカーを追加することなくサラウンドサウンドを体験できます。その違いをお確かめください。
見た目もよく、設置も簡単
この洗練されたサウンドバーはどんな部屋にも似合い、コンパクトなサブウーファーは隠すのも簡単です。テレビを壁掛けにしているなら、取り外し可能なブラケット（付属）を使って、このサウンドバーも壁に取り付けることができます。
1 つのリモコンでサウンドバーとテレビをコントロール
テレビのリモコンを使ってサウンドバーの音量を調整できます。フィリップス Ambilight TV をお持ちの場合、EasyLINK 機能により、サウンドバーのプリセット EQ モードの切り替え、低音と高音の調整などをリモコンで行うことができます。
お気に入りのソースを接続してより大音量サウンドを
Bluetooth LE Audio に対応しているため、同規格に対応しているスマートデバイスからプレイリストをストリーミングする場合、接続が安定し、サウンドが向上し、ラグが少なくなります。また、オーディオ入力、USB、光入力経由でオーディオソースをサウンドバーに接続することもできます。
フィリップス Home Entertainment アプリ
アプリをダウンロードすれば、スマートデバイスを使って EQ サウンドモードの切り替え、ソースの選択、バーチャルサラウンドサウンドの起動などが可能です。
技術仕様
-
サウンド
- サウンド拡張
-
-
音声同期
-
自動音量調整
-
トレブル・バスコントロール
- イコライザー設定
-
- 全高調波歪み
-
<＝10 パーセント
- スピーカーシステム出力
-
240W 最大／120W RMS
-
ラウドスピーカー
- サブウーファー周波数帯域
-
40～150
Hz
- サブウーファータイプ
-
- サブウーファーのインピーダンス
-
4
ohm
- サウンドチャンネル数
-
2.1
- ウーファー数
-
1
- ウーファー直径
-
5.25 インチ
- サウンドバーの周波数帯域
-
150～20K
Hz
- サウンドバーのインピーダンス
-
8
ohm
- フロントドライバー
-
フルレンジ x2（L+R）
- 外部サブウーファーエンクロージャー
-
バスレフ
-
コネクティビティー
- Bluetooth
-
受信機
- Bluetooth バージョン
-
5.4
- Bluetooth 仕様
-
- EasyLink（HDMI-CEC）
-
有
- USB 再生
-
有
- オーディオ入力
-
1x 3.5 mm
- 光入力 x 1
-
有
- HDMI コンテンツ保護
-
HDCP 1.4
- HDMI 出力（ARC）x 1
-
有
- DLNA 規格
-
無
- マルチスピーカー接続
-
無
- スマートホーム
-
全くない
- ワイヤレススピーカー接続
-
サブウーファー
-
対応している音声フォーマット
- Bluetooth
-
SBC
- HDMI ARC
-
-
Dolby Digital
-
Dolby Digital Plus
-
LPCM 2ch
-
DTS デジタルサラウンド（DTS5.1）
-
DTS Virtual:X
- USB
-
- 光
-
-
外箱
- Length
-
92
cm
- Number of consumer packagings
-
2
- Width
-
48.5
cm
- Gross weight
-
15.5
kg
- Height
-
24.5
cm
- Nett weight
-
10.10
kg
- 風袋重量
-
5.40
kg
-
利便性
- EasyLink（HDMI-CEC）
-
-
オーディオリターンチャンネル
-
自動オーディオ入力マッピング
-
ワンタッチ再生
-
システムスタンバイ
- リモコン
-
有
- ナイトモード
-
有
-
互換性
- スマートフォン／タブレット APP コントロール
-
有
-
電源
- 電源 LED 表示
-
有
- 本体電源
-
100～240V AC、50/60 Hz
- サブウーファー電源
-
100～240V AC、50/60 Hz
- サブウーファーのスタンバイ消費電力
-
<0.5 W
- 本体のスタンバイ消費電力
-
< 0.5
W
- 自動スタンバイ
-
有
-
パッケージ寸法
- Height
-
22.5
cm
- Packaging type
-
ボックス
- Type of shelf placement
-
横積み
- Width
-
90
cm
- Depth
-
33.5
cm
- Number of products included
-
1
- Gross weight
-
7.09
kg
- Nett weight
-
5.05
kg
- 風袋重量
-
2.04
kg
-
アクセサリー
- 付属アクセサリー
-
-
リモコン
-
単 4 形電池 2 本
-
電源コード
-
壁掛け用ブラケット
-
クイックスタートガイド
-
保証書
-
デザイン
- Color
-
ダークグレー
- 壁に取り付け可能
-
有
-
質量／寸法
- 本体（W x H x D）
-
766 x 67.3 x 91
mm
- 本体重量
-
1.6
kg
- サブウーファー（W x H x D）
-
195 x 315.5 x 195
mm
- サブウーファー重量
-
3.03
kg
-
ビデオ
- 3D パススルー
-
無
製品の仕様
同梱物
- リモコン
- 単 4 形電池 2 本
- 電源コード
- 壁掛け用ブラケット
- クイックスタートガイド
- 保証書
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