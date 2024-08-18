あらゆるエンターテイメントをより優れた深みのあるサウンドで

このパワフルなサウンドバーとワイヤレスサブウーファーは、映像を生き生きと再現します。リアルな爆発音や響き渡る音楽、壮大なゲームプレイを楽しめます。高度なオーディオ技術により、あらゆるコンテンツで臨場感あふれるサウンド体験を実現します。