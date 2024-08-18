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SoundBar 2.0

TAB5109/11

あらゆるエンターテインメントを優れた音質で

この見た目も美しい薄型サウンドバーは、よりクリアな音声と優れた音響効果で、映像もゲームも存分に楽しめます。高度なオーディオ技術により、あらゆるコンテンツで臨場感あふれるサウンド体験を実現します。

すべての特長を見る

あらゆるエンターテインメントを優れた音質で

  • 2.0 Ch

  • 120W 最大 HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

より優れた TV サウンド

より優れた TV サウンド

このサウンドバーの 2.0 チャンネルとイマーシブオーディオテクノロジーは、お気に入りのすべてのコンテンツに新しいレベルのサウンドをもたらします。4 つの EQ モードにより、視聴内容に合わせてサウンドスタイルを選ぶことができ、会話エンハンスメントを有効にすれば、どのモードでも音声を明瞭にすることができます。

DTS Virtual:X でどんな部屋でも臨場感あふれる 3D サウンドを実現

DTS Virtual:X でどんな部屋でも臨場感あふれる 3D サウンドを実現

DTS Virtual:X との互換性により、テレビのサウンドが一変し、すべての映像でバーチャル 3D サウンドを体験できます。スピーカーを追加する必要がなく、どんな部屋にも対応します。サウンドバーのリモコン、またはフィリップス Home Entertainment アプリからオンにできます。

ドルビーデジタルプラス。映画のようなサウンドをご家庭で

ドルビーデジタルプラス。映画のようなサウンドをご家庭で

ドラマを最前列で楽しめます。このドルビーデジタルプラス対応サウンドバーなら、スピーカーを追加することなくサラウンドサウンドを体験できます。その違いをお確かめください。

技術仕様

この製品に関するサポート

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