より優れた TV サウンド

このサウンドバーの 2.0 チャンネルとイマーシブオーディオテクノロジーは、お気に入りのすべてのコンテンツに新しいレベルのサウンドをもたらします。4 つの EQ モードにより、視聴内容に合わせてサウンドスタイルを選ぶことができ、会話エンハンスメントを有効にすれば、どのモードでも音声を明瞭にすることができます。