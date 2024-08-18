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あらゆるエンターテインメントを優れた音質で
この見た目も美しい薄型サウンドバーは、よりクリアな音声と優れた音響効果で、映像もゲームも存分に楽しめます。高度なオーディオ技術により、あらゆるコンテンツで臨場感あふれるサウンド体験を実現します。
2.0 Ch
120W 最大 HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
このサウンドバーの 2.0 チャンネルとイマーシブオーディオテクノロジーは、お気に入りのすべてのコンテンツに新しいレベルのサウンドをもたらします。4 つの EQ モードにより、視聴内容に合わせてサウンドスタイルを選ぶことができ、会話エンハンスメントを有効にすれば、どのモードでも音声を明瞭にすることができます。
DTS Virtual:X との互換性により、テレビのサウンドが一変し、すべての映像でバーチャル 3D サウンドを体験できます。スピーカーを追加する必要がなく、どんな部屋にも対応します。サウンドバーのリモコン、またはフィリップス Home Entertainment アプリからオンにできます。
ドラマを最前列で楽しめます。このドルビーデジタルプラス対応サウンドバーなら、スピーカーを追加することなくサラウンドサウンドを体験できます。その違いをお確かめください。
レビュー