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Evnia 4000 Seriesゲーミングマウス

SPK9418B/00

超軽量、超高速

フィリップス最軽量のゲーミングマウスはわずか 52 g。携帯に便利で、どこでもお好きな場所でプレイを楽しめます。最大 12,000 DPI のスピードと Bluetooth／USB 接続に対応し、あらゆるゲームに最適です。

すべての特長を見る

超軽量、超高速

  • USB、2.4G＆Bluetooth 接続

  • 最大 12,000 DPI

  • 6 つのプログラム可能なボタン

  • 超軽量

  • インテリジェントな省電力機能

最大 12,000 DPI

最大 12,000 DPI

このマウスは、最大 12,000 DPI までを最大 6 レベルで調整します。センサーとインテリジェントな機能を備えたマウスは、迅速な応答とピクセル精度の照準を実現するように設計されています。Evnia Precision Center では、DPI レベルを調整できます。

6 つのプログラム可能なボタン

6 つのプログラム可能なボタン

Evnia Precision Center でカスタムボタンの設定を行います。6 つのボタンすべてがゲーミングコマンド用に有効にできます。

オンボードメモリ搭載（1＋4 プロファイル）

オンボードメモリ搭載（1＋4 プロファイル）

このマウスにはオンボードメモリで 1 つのプロファイルを保存可能。さらに、ドライバーを使用すれば最大 4 つのプロファイルを追加できます。お気に入りの設定を、いつでもどこでも呼び出してプレイできます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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