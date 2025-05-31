最大 12,000 DPI

このマウスは、最大 12,000 DPI までを最大 6 レベルで調整します。センサーとインテリジェントな機能を備えたマウスは、迅速な応答とピクセル精度の照準を実現するように設計されています。Evnia Precision Center では、DPI レベルを調整できます。