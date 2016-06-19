販売終了
SHQ8300WS/00
ワイヤレスで自由自在。究極のパフォーマンス。
スポーツ好きのアクティブなユーザー向けに設計されたフィリップス Actionfit SHQ8300 ワイヤレスイヤフォンは、汗や雨に強く、快適な装着感とパワフルな低音を実現します。ニーズに合わせてお好きな装着スタイルを選ぶことができます。
13.6mm ドライバー／セミクローズドバック
イヤーピース
独自設計されたマグネット式ケーブルクリップでケーブルを固定できるので、激しいワークアウトに集中できます。
Bluetooth® 対応のため、ケーブルが絡まるのを気にすることなく、自由自在に動けます。
重量わずか 18g の Actionfit スポーツイヤフォンは、装着していることを忘れるほど軽くて快適。過酷なラストスパートを乗り切るために欠かせないアイテムです。
4.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Kenzo
19/06/2016
日本
Good
コントローラーのボタンが固い・・・。他は全て合格点。 他のBluetooth はほどんどがカナル型で、インナーイヤーの本製品は希少性も有り。
はい、この製品をお勧めします
これは ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® スポーツヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® スポーツヘッドフォン に対するレビューです
実際の値は異なる場合があります