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販売終了

ActionFitBluetooth® スポーツヘッドフォン

SHQ8300WS/00

4

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

ワイヤレスで自由自在。究極のパフォーマンス。

スポーツ好きのアクティブなユーザー向けに設計されたフィリップス Actionfit SHQ8300 ワイヤレスイヤフォンは、汗や雨に強く、快適な装着感とパワフルな低音を実現します。ニーズに合わせてお好きな装着スタイルを選ぶことができます。

すべての特長を見る

お好みに合わせてカスタマイズ

ワイヤレスで自由自在。究極のパフォーマンス。

  • 13.6mm ドライバー／セミクローズドバック

  • イヤーピース

マグネット式ケーブルクリップでケーブルを固定

独自設計されたマグネット式ケーブルクリップでケーブルを固定できるので、激しいワークアウトに集中できます。

Bluetooth® 4.1、HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応

Bluetooth® 4.1、HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応

Bluetooth® 対応のため、ケーブルが絡まるのを気にすることなく、自由自在に動けます。

18g の超軽量設計で快適な装着感を実現

18g の超軽量設計で快適な装着感を実現

重量わずか 18g の Actionfit スポーツイヤフォンは、装着していることを忘れるほど軽くて快適。過酷なラストスパートを乗り切るために欠かせないアイテムです。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.0

5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
3
2
1

19/06/2016

日本

日本

Good

コントローラーのボタンが固い・・・。他は全て合格点。 他のBluetooth はほどんどがカナル型で、インナーイヤーの本製品は希少性も有り。

はい、この製品をお勧めします

これは ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® スポーツヘッドフォン に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® スポーツヘッドフォン に対するレビューです

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  1. 実際の値は異なる場合があります