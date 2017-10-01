販売終了
SHL3065WT/00
クリアかつ深みのある低音
DJ 用に開発されたこのヘッドフォンは、パワフルなサウンドと低音を再現。回転可能な柔らかいクッション付きイヤーシェルのデザインで、いつでも完璧なサウンドを体感できます。
32mm ドライバー／クローズドバック
オンイヤー
32mm 高性能ドライバーが細部までクリアで自然なサウンドを実現します。
4.0
5 中
5
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
zangiri
01/10/2017
日本
軽量 万能
ホワイトを購入 側面はプラスチックにヘアライン処理が施されています とにかく軽く、つけ心地が良く長時間装着も可能 家のオーディオから、ゲームにも最適 音はやや高域寄りですが音のビビリやシャリ付きはありません 時間が経てば高域も優しくなっていくと思います
はい、この製品をお勧めします
これは SHL3065BK ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHL3065BK ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
mktm
11/02/2017
日本
値段に対して音に満足
イヤホンを紛失してしまい、安かったので急遽購入。 初フィリップスです。 密閉度はそれほど高くないけれども音漏れはなく、低音もそこそこで値段にしては、満足です。 頭の締め付けが少しきついかな。 そんなに大きい頭ではないですが、長くつけてると痛くなってきます。耳の向きとかもゆるくて調整できるのに大元の上の方がキツイからそこが残念。 でも、買ってよかったとは思います。
これは SHL3065WT ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
これは SHL3065WT ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
nickz
10/09/2018
Australia
really nice unit, does what it states
Never owned a humidifier, saw this was a air purifier, and, humidifier (combo), so it turned out great. The unit itself in the high setting is a little loud, but, tolerable (does have a low setting which is good if you want to sleep with it on). Had an issue with amount of dust in my small bedroom, this seemed to lower the dust build up drastically. Design is nice, really easy to operator, love how it doesn't have energy wasting LED's like other humidifiers on the market. Overall good product, has the upper hand since its an air purifier, and, humidifier. Thanks Phillips!
はい、この製品をお勧めします
これは Series 1000 HU4706/70 Air humidifier に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Series 1000 HU4706/70 Air humidifier に対するレビューです